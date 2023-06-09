Giây phút bác sĩ chẩn đoán con trai 4 tuổi mắc bệnh lậu, tôi gần như ngã quỵ, lăn ra sàn đau đớn khi biết được nguyên nhân

Tâm sự 09/06/2023 16:02

Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bệnh cho con mà tôi sốc đến mức muốn ngã quỵ. Con trai tôi bị nhiễm bệnh hoa liễu, là căn bệnh tình dục nguy hiểm. Chồng tôi nghe thế thì ngẩn người, mặt tái xanh hoảng sợ.

Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối, tìm hiểu khoảng một năm thì đi đến hôn nhân. Tôi thương chồng vì tính tình thật thà, luôn quan tâm yêu thương vợ. Chúng tôi lấy nhau 2 năm thì có một con trai.

Khi nghe tin mình có thai, tôi hạnh phúc vô cùng, đây là món quà ông trời ban tặng cho chúng tôi. Khi tôi gọi cho chồng, tôi nghe tiếng anh cũng nghèn nghẹn xúc động. Giờ phút đó, tôi thấy mình sắp cập bến hạnh phúc gia đình đủ đầy, có chồng yêu thương, có con cái đáng yêu.

Từ ngày biết mình mang thai, tôi rất cẩn trọng ăn uống nghỉ ngơi, thăm khám bác sĩ đúng lịch. Tôi không sợ mất dáng, tôi chỉ mong con có thể sinh ra khỏe mạnh, bình an là tôi vui rồi. Trời thương, con tôi sinh ra khỏe mạnh, đáng yêu. Lúc vợ sinh con, chồng hết lòng chăm sóc. Anh thay tôi chăm con, chịu khó thức khuya cũng không than thở. So với tôi, anh càng yêu thương và chăm sóc con chu đáo hơn.

Giây phút bác sĩ chẩn đoán con trai 4 tuổi mắc bệnh lậu, tôi gần như ngã quỵ, lăn ra sàn đau đớn khi biết được nguyên nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đến khi con được 4 tháng thì tôi bất ngờ khi thấy vùng kín của con có những nốt đỏ xuất hiện. Tôi cứ nghĩ do da con bị rôm sẩy do bí hơn nên cho con dùng phấn rôm với thuốc trị. Nhưng vài ngày sau những nốt đỏ lại càng lên ra trên cơ thể, con khóc lóc suốt đêm. Đến khi thấy con sốt cao thì tôi hoảng quá đưa con tới bệnh viện khám.

Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bệnh cho con mà tôi sốc đến mức muốn ngã quỵ. Con trai tôi bị nhiễm bệnh hoa liễu, là căn bệnh tình dục nguy hiểm. Chồng tôi nghe thế thì ngẩn người, mặt tái xanh hoảng sợ.

Giây phút bác sĩ chẩn đoán con trai 4 tuổi mắc bệnh lậu, tôi gần như ngã quỵ, lăn ra sàn đau đớn khi biết được nguyên nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ hỏi vợ chồng tôi có ai mắc bệnh này không? Tôi liền khẳng định cả hai không hề mắc bệnh, tôi rất tin tưởng chồng. Bác sĩ bảo tôi và chồng cùng đi xét nghiệm. Đến khi có kết quả, tôi chết lặng nghe tin người nhiễm bệnh là chồng mình.

Chồng tôi sau đó đã cầu xin tôi tha thứ. Trong lúc tôi mang thai, anh đã ra ngoài chơi bời để mang bệnh vào người. Chồng tôi bóc bánh trả tiền 5 lần, trong đó có 2 lần vì say xỉn mà không dùng bao cao su. Anh thản nhiên về nhà mà không biết mình bị bệnh. Chồng tôi chăm sóc con thì vô tình lây bệnh cho con.

Giây phút bác sĩ chẩn đoán con trai 4 tuổi mắc bệnh lậu, tôi gần như ngã quỵ, lăn ra sàn đau đớn khi biết được nguyên nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quá sốc, con thì bị bệnh, chồng ngoại tình là nguồn lây cho con. Tôi vừa mắng chửi vừa yếu ớt đánh chồng. Anh ấy khóc thành tiếng xin tôi tha lỗi. Nhưng tôi đau lòng cho mình một thì thương con mười.

Phát hiện con trai quá giống với gã hàng xóm, tôi lén vợ đi xét nghiệm ADN thì phát hiện một sự thật điếng người, lòng tôi run rẩy không ngừng

Phát hiện con trai quá giống với gã hàng xóm, tôi lén vợ đi xét nghiệm ADN thì phát hiện một sự thật điếng người, lòng tôi run rẩy không ngừng

Tôi đã nghe loáng thoáng họ hàng nói trông con trai không hề giống tôi. Con trai càng lớn lên thì tôi lại phát hiện nó rất giống người hàng xóm cạnh nhà bố mẹ tôi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự vợ chồng tâm sự tình yêu

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