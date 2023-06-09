Lên chiếc lược 'cua' lại vợ cũ vì tôi còn quá yêu cô ấy, cảm thấy mình ngu ngốc khi đánh mất người vợ này

Tâm sự gia đình 09/06/2023 14:08

Tôi thấy mình thực sự ngu ngốc vì đã đánh đổi cả hạnh phúc vì những phút vui vẻ tạm bợ ngoài luồng. Tôi trịnh trọng nói lời xin lỗi với cả nhà và mong muốn được quay lại với vợ cũ.

Thi thoảng nhìn Thiên cười rạng rỡ với người đàn ông khác, tôi nghe lồng ngực mình tràn ngập nỗi xót xa, ân hận và ganh tỵ với người ta: “Đáng lẽ cô ấy chỉ đẹp như thế với mình tôi mà thôi”. 

Tôi và vợ cũ ly hôn khi con trai vừa tròn 4 tuổi, do tôi ngoại tình với đồng nghiệp cùng cơ quan. Thiên - vợ cũ của tôi - là một phụ nữ mạnh mẽ và cá tính, cô ấy dứt khoát ra đi mà không hề níu kéo hay khóc lóc năn nỉ. Nhìn ánh mắt quyết liệt đầy đau đớn của Thiên ngày ra tòa, tôi bỏ hết tất cả tự trọng, quỳ xuống cầu xin cô ấy tha thứ.

Thế nhưng cô ấy chỉ dịu dàng bảo tôi: “Em có thể bao dung anh nhiều chuyện, nhưng em không thể chấp nhận nổi việc chồng mình quan hệ thân mật với người đàn bà khác. Anh à, chúng ta không còn là vợ chồng nhưng vẫn là ba, mẹ của cu Tin. Em chỉ mong sai lầm hôm nay sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, anh cũng sẽ thương yêu người phụ nữ sau hơn nữa”.  

Chúng tôi làm bạn với nhau, cùng nhau chăm sóc cu Tin nhưng Thiên hầu như không nhắc đến chuyện tái hợp. Nhìn cô ấy ngày càng năng động, trẻ và đẹp lên, trái tim tôi như xát muối; nhưng tôi biết, nỗi đau bị phản bội vẫn hằn sâu trong tâm trí, trái tim Thiên. Tôi cũng nỗ lực để thay đổi bản thân. Tôi chăm chỉ làm việc, những lúc cô đơn, trống vắng tôi lại đến phòng gym, tự mình âm thầm vượt qua mọi đòi hỏi của thân xác. 

Lên chiếc lược 'cua' lại vợ cũ vì tôi còn quá yêu cô ấy, cảm thấy mình ngu ngốc khi đánh mất người vợ này - Ảnh 1
Vợ cũ càng ngày càng xinh đẹp khiến tôi chạnh lòng - Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi quy ước, cứ mỗi cuối tuần tôi sẽ đón Tin về nội, đưa con đi chơi. Những lúc cha con gần gũi, tôi luôn tranh thủ dò hỏi con xem mẹ ở nhà thường làm gì, có gặp gỡ bạn bè hay đồng nghiệp gì không. Nhóc cũng khá láu lỉnh, lúc nào cũng ra điều kiện mới tiết lộ thông tin cho tôi. Thấy con vui vẻ, ngày càng thông minh lanh lợi, tôi biết Thiên chăm sóc con trai rất tốt. Tôi cũng bắt đầu lên chiến lược để “cua lại” vợ mình.

Tôi biết cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi và cũng vì thương con nên chưa từng hẹn hò với ai sau 2 năm ly hôn. Thế nên, tôi cố ý tạo ra những dịp tình cờ, những cuộc gặp gỡ ở những cuộc họp mà tôi biết cô ấy chắc chắn sẽ tham gia. Tôi làm như vô tình mua tặng cô ấy mấy món đồ dễ thương như kẹp tóc, khăn quàng cổ hay lọ nước hoa cô ấy thích. Tôi tìm cách lấy lòng cha mẹ vợ (cũ) và em gái nàng. Ngày tết, lễ tôi đều biếu quà cho ông bà ngoại thằng cu cùng lời chúc chân tình. Mẹ vợ hay chép miệng: “Thiệt, kiếm đâu ra đứa con rể hiếu thảo này”.

Cũng có lẽ ông trời thương, cảm động nên tạo cho tôi cơ hội. Hôm ấy, trên đường đi công tác về, tôi thấy mấy người đang vây quanh một chiếc xe máy bị ngã. Linh tính mách bảo khiến tôi vòng xe lại, hóa ra ba vợ tôi bị ngã xe và có dấu hiệu đột quỵ. Tôi nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện, làm đầy đủ các thủ tục nhập viện và báo cho nàng. 

Nhờ được cấp cứu kịp thời ba vợ tôi nhanh chóng hồi phục. Nàng ôm lấy tôi, cảm giác ấm áp khiến tôi hạnh phúc quá đỗi. Những ngày sau đó, lấy cớ chăm sóc ba vợ, tôi thường xuyên về nhà, giúp nàng trông con, dọn nhà rồi nấu ăn. Tôi biết, nàng cũng cảm động vì những nỗ lực và thay đổi của tôi. 

Ngày ông ngoại xuất viện, tôi được phép ngồi ăn cơm chung với gia đình vợ sau hơn 2 năm bị “coi như người ngoài”.

Nhìn những gương mặt thân thuộc, nụ cười hồn hậu của mẹ vợ, cử chỉ chăm sóc dịu dàng của Thiên, tôi thấy mình thực sự ngu ngốc vì đã đánh đổi cả hạnh phúc vì những phút vui vẻ tạm bợ ngoài luồng. Tôi trịnh trọng nói lời xin lỗi với cả nhà và mong muốn được quay lại với Thiên.

Lên chiếc lược 'cua' lại vợ cũ vì tôi còn quá yêu cô ấy, cảm thấy mình ngu ngốc khi đánh mất người vợ này - Ảnh 2
Tôi cảm thấy buồn vì đã đánh mất gia đình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ba mẹ vợ tôi đắn đo đôi chút nhưng vẫn vui vẻ: “Tùy các con. Nếu còn thương nhau thì không nên sống xa nhau”. Tôi lặng lẽ nắm tay Thiên, nàng không nói gì, không gật đầu nhưng cũng không rụt tay lại. Chỉ vậy thôi mà tôi ngập tràn hy vọng và có động lực tiếp tục sáng tạo những cách chinh phục nàng. Vui nhất là thằng nhóc con, năm nay cậu lên lớp Một. Tối nào cậu con cũng gọi điện cho ba, kể chuyện về mẹ, rồi thỏ thẻ nói với mẹ, ba muốn chở con đi chơi, mà con muốn đi với mẹ nữa.

Vậy là, tôi lên luôn kế hoạch hè lên rừng, xuống biển… Gia đình tôi 3 người lại cùng đi, cùng ăn, cùng chơi… Vấn đề quan trọng hơn là làm thế nào để nàng muốn sống dài lâu với tôi. Để nàng an tâm đồng ý, tôi lại phải lên một “dự án” khả thi và hiệu quả. 

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