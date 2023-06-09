Vợ thường xuyên đi làm về trễ, hành động kỳ lạ, cơ thể mệt mỏi và xuất hiện những dấu hiệu lạ

Tâm sự gia đình 09/06/2023 13:55

Nhiều năm nay, vợ tự tách mình, ngủ riêng, tôi không còn cảm nhận được tình cảm của vợ, nhiều lần hỏi lý do mà vợ không nói gì.

Tôi 45 tuổi, vợ 40 tuổi; bản thân là người ít nói, cũng chẳng biết gợi chuyện, có ai hỏi thì nói, không là thôi. Chúng tôi cưới nhau được 13 năm, có hai con, nhà riêng. Giờ chúng tôi sống vì hai con, điều này làm tôi khá sốc vì còn thương gia đình và muốn có vợ con bên cạnh.

Tôi luôn nói không với rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, không tụ tập ăn chơi, cũng không có bạn bè gì nhiều. Tôi đang làm công chức nhà nước, nơi làm việc cách nhà chỉ năm km. Sáng chở con đi học ở nhà trẻ rồi đi làm lúc 6h30, chiều 17h về nhà, ăn cơm cùng với gia đình, rửa chén, tắm cho con, lau nhà.

Vợ thường xuyên đi làm về trễ, hành động kỳ lạ, cơ thể mệt mỏi và xuất hiện những dấu hiệu lạ - Ảnh 1
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 13 năm - Ảnh minh họa: Internet

Hai ngày cuối tuần tôi được nghỉ, dọn dẹp nhà cửa, chở con đi học. Thu nhập của tôi từ tiền lương công chức chỉ đủ trả ngân hàng, đóng tiền điện, ăn uống, lễ nghĩa và giữ lại một ít để chi tiêu trong vòng một tháng, đôi khi đến tuần thứ ba của tháng đã hết tiền. Mỗi lần tôi giận vợ (nghi ngờ vợ lăng nhăng), vợ chẳng quan tâm, hỏi han. Nhiều đêm suy nghĩ, vợ chồng sống chung nhà mà như hai người xa lạ, tôi stress và mất ngủ nhiều.

Vợ làm công ty tư nhân gần nhà từ thứ hai đến thứ bảy, chỉ cách nhà vài bước chân nhưng cô ấy vẫn đi xe, điện thoại úp mặt xuống bàn, tắt chuông, không cho chồng cầm điện thoại, thường xuyên cầm điện thoại vào nhà vệ sinh. Nhiều lần tôi thấy quần áo của vợ có sự bất thường, có khi vợ đi làm về là tranh thủ tắm hoặc tắm không kịp là bắt chồng đi mua cái gì đó, ở nhà tắm xong và bỏ đồ vô máy giặt.

Vợ thường xuyên đi làm về trễ, hành động kỳ lạ, cơ thể mệt mỏi và xuất hiện những dấu hiệu lạ - Ảnh 2
Vợ chồng tôi không còn mặn nồng từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện vợ chồng, cô ấy như khúc củi, cứng đơ. Vợ vẫn chu toàn chuyện cơm nước, sáng nấu ăn, chiều giặt đồ và lo cho con cái học hành, chăm sóc các con, có điều vợ chưa bao giờ cầm chổi quét nhà. Tôi không biết cư xử thế nào, xin mọi người cho ý kiến, liệu vợ tôi có lăng nhăng không?

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