Vợ thường xuyên đi làm về trễ, hành động kỳ lạ, cơ thể mệt mỏi và xuất hiện những dấu hiệu lạ

Tôi 45 tuổi, vợ 40 tuổi; bản thân là người ít nói, cũng chẳng biết gợi chuyện, có ai hỏi thì nói, không là thôi. Chúng tôi cưới nhau được 13 năm, có hai con, nhà riêng. Giờ chúng tôi sống vì hai con, điều này làm tôi khá sốc vì còn thương gia đình và muốn có vợ con bên cạnh.

Tôi luôn nói không với rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, không tụ tập ăn chơi, cũng không có bạn bè gì nhiều. Tôi đang làm công chức nhà nước, nơi làm việc cách nhà chỉ năm km. Sáng chở con đi học ở nhà trẻ rồi đi làm lúc 6h30, chiều 17h về nhà, ăn cơm cùng với gia đình, rửa chén, tắm cho con, lau nhà.