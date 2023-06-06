Em vợ gọi vay tiền nhưng quên cúp máy, tôi sửng sờ và phát hiện câu nói từ trong điện thoại vọng ra

Tâm sự gia đình 06/06/2023 20:34

Đối với gia đình vợ, tôi luôn hết lòng san sẻ những gì mình có, tuy nhiên vào một ngày đẹp trời tôi bỗng phát hiện mọi người không tốt đẹp như tôi đã nghĩ.

Khi tôi và vợ kết hôn, gia đình tôi tương đối nghèo, bố tôi mất sớm nên chỉ có 2 mẹ con tôi nương tựa vào nhau. Chính vì thế, bố mẹ vợ kịch liệt phản đối, họ sợ rằng nếu cưới tôi, con gái họ sẽ phải sống vất vả, khổ sở.  

Tôi hiểu hoàn cảnh của bản thân và cũng không không muốn người mình yêu khó xử nên đã sẵn sàng buông xuôi. Thế nhưng vợ tôi lại yêu tôi rất nhiều, cô ấy không đồng ý chia tay và cố tình làm trái ý bố mẹ mình bằng cách chủ động mang thai đứa con của chúng tôi. Cuối cùng do sự đã rồi, bố mẹ vợ buộc phải để chúng tôi cưới nhau.

Sau khi kết hôn, dù vợ tôi luôn tỏ ra hạnh phúc nhưng tôi biết cô ấy vẫn luôn áy náy, thậm chí cảm thấy mắc nợ bố mẹ mình trong vấn đề này. Vậy nên, tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ phải cố gắng thật nhiều để làm giàu, phải thật hiếu thảo với bố mẹ vợ và đối xử tốt với gia đình cô ấy, để phần nào bù đắp “món nợ” trong lòng vợ.

Em vợ gọi vay tiền nhưng quên cúp máy, tôi sửng sờ và phát hiện câu nói từ trong điện thoại vọng ra - Ảnh 1
Vợ tôi luôn đau đáu trong lòng vì không lo được cho bố mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Vài năm sau đám cưới, tình cờ tôi có một cơ hội tương đối tốt với cậu bạn cùng lớp thời đại học. Sau khi chúng tôi bắt tay kinh doanh, mọi thứ đều rất thuận lợi, công ty của chúng tôi nhanh chóng phát triển. Cho đến hiện tại, vợ chồng tôi đã có điều kiện tài chính vững vàng.

Kể từ khi kinh tế của chúng tôi bắt đầu được cải thiện, tôi thường xuyên quà cáp và biếu tiền cho bố mẹ vợ trang trải cuộc sống, thậm chí chúng tôi còn chu cấp toàn bộ tiền học đại học cho cậu em vợ. Dần dà, bố mẹ vợ cũng thay đổi thái độ và ngày càng trở nên quý mến tôi hơn.

Nhưng em vợ tôi có lẽ từ nhỏ đã được chiều chuộng nên có phần lêu lổng, ham chơi. Sau khi ra trường cậu ta không tìm việc làm ngay mà vẫn cần chúng tôi chu cấp, thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn. Lúc thì cậu ta nói cần tiền mua điện thoại di động hoặc laptop, lúc lại xin tiền đi du lịch hoặc phỏng vấn xin việc cần mua quần áo đẹp…

Thực sự nhiều lúc tôi khó chịu không muốn đáp ứng đòi hỏi của em vợ nữa nhưng lại sợ bố mẹ vợ phật ý chê trách, sợ vợ khó xử nên vẫn đành giúp hết sức.

Cho đến gần đây, em vợ tôi gọi điện và hỏi vay tôi 600.000 triệu, cậu ta nói rằng sẽ mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh một số thứ, đợi năm sau lãi sẽ trả lại dần cho tôi. Lúc đó tôi rất vui vì nghĩ rằng cuối cùng em vợ cũng biết cách làm một cái gì đó nghiêm túc, tôi cũng đang có sẵn tiền rảnh nên đã đồng ý với hy vọng từ giờ cậu ta sẽ thực sự thay đổi.

Sau khi chúng tôi nói chuyện xong, tôi tiếp tục công việc của mình và quên cúp máy. Không ngờ tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cậu ta với mẹ vợ qua điện thoại. Em vợ reo lên “Yeah, cuối cùng cũng có tiền mua ôtô rồi!”, tôi chưa hết ngạc nhiên thì lại nghe tiếng mẹ vợ vọng vào: “Mẹ bảo rồi, anh rể con giàu mà, 600 triệu có là gì đâu. Sau này con kết hôn, ta hãy nghĩ cách để nó trả tiền mua nhà mới cho con….”.

Em vợ gọi vay tiền nhưng quên cúp máy, tôi sửng sờ và phát hiện câu nói từ trong điện thoại vọng ra - Ảnh 2
Tôi đã quá tin tưởng nhà vợ mà giúp hết lòng hết dạ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thực sự choáng váng sau khi nghe điều này. Thì ra không chỉ em vợ mà mẹ vợ cũng đang lợi dụng tôi, họ nghĩ kiếm tiền của tôi dễ dàng vậy sao? Và họ đang dùng những thủ đoạn gian dối để vòi tiền tôi, ngay cả mẹ vợ không lo dạy dỗ con trai mà còn giúp cậu ta lừa tôi là không thể chấp nhận được.

Tôi quyết định không cho em vợ vay tiền nữa nhưng lại lo vợ tôi bị gia đình tác động mà suy nghĩ hay trách móc chồng, cũng chưa biết từ chối em vợ thế nào cho hợp lý. Tôi có nên bàn bạc với vợ việc này không?

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