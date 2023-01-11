Người yêu của tôi từng kết hôn và có một đứa con, thời gian gần đây anh thường đi với vợ cũ và con nên tôi đã vô cùng ghen tức. Nhân lúc bạn thân của anh ta gạ gẫm, tôi đã buông bỏ mà lên giường để "xả hận".

Anh ấy hơn tôi 2 tuổi và là một người đàn ông ấm áp. Mỗi dịp cuối tuần hay ngày lễ, anh thường sang nhà tôi nấu cho tôi ăn hoặc dẫn tôi đi chơi. Tôi rất yêu thích cảm giác luôn có một người đàn ông chăm lo và quan tâm mình như vậy. Thậm chí anh còn rất để ý đến cảm xúc của tôi mỗi lần làm chuyện ấy. Anh luôn nói rất may mắn khi yêu được một cô gái đặc biệt như tôi còn tôi thì xác định anh chính là chồng tương lai của mình. Thời gian ngọt ngào thường trôi rất nhanh cho đến một ngày, một người bạn của tôi nhìn thấy anh ấy đang hẹn hò với vợ cũ. Anh và vợ cũ ly hôn sau 1 năm cưới nhau và họ có với nhau 1 cậu con trai – cậu bé ra nước ngoài sống với mẹ. Tôi nghĩ, anh hẹn gặp cô gái kia chỉ vì cô ấy là mẹ của con anh và anh đang làm tròn trách nhiệm của một người bố.

Ảnh minh họa: Internet Nhưng tôi không thể bình tĩnh trước cảm giác bất an đang ngày càng chiếm lấy mình. Tôi đọc trộm tin nhắn điện thoại của anh – đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy vì cả hai thống nhất sẽ tin tưởng nhau và luôn dành cho người kia không gian riêng tư. Tôi như sụp đổ khi nhìn thấy những tin nhắn đong đưa tán tỉnh của hai người họ, họ còn hẹn gặp nhau tại khách sạn vào cuối tuần này mà anh nói với tôi sẽ đi công tác vào đúng ngày hôm đó. Tôi giận dữ và đuổi anh ra khỏi nhà mình. Anh rất sốc và thề rằng chỉ yêu mình tôi. Nhưng tôi không thể tin tưởng bất cứ lời nào của anh nữa. Anh cố gắng thuyết phục tôi rằng họ chỉ là mối quan hệ bạn bè và xin lỗi tôi rất nhiều vì đã khiến tôi hiểu lầm.

Sau những ngày chiến tranh lạnh, tôi cuối cùng cũng tha thứ cho anh nhưng tôi biết, hai chúng tôi sẽ không bao giờ quay về như ngày xưa được nữa vì tôi không thể thoát khỏi những tổn thương anh gây cho tôi. Một ngày nọ, tôi cùng vài người bạn ra bar giải sầu thì gặp ngay bạn thân của anh. Anh ta mời tôi một ly và công khai tán tỉnh. Tôi đã nghĩ nếu bây giờ tình một đêm với anh ta thì sẽ không có lối quay lại – nhưng tôi sẽ thoát khỏi cảm giác bị tổn thương lúc này. Ảnh minh họa: Internet Chúng tôi quay về căn hộ của anh ta và làm chuyện ấy. Nhưng tôi không thích cảm giác ở bên anh ta mà chỉ muốn về nhà với người đàn ông của mình. Tôi có nên thành thật nhận lỗi với bạn trai hay vẫn tiếp tục bên cạnh anh với bí mật “siêu to khổng lồ” này.

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