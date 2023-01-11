Đang cùng nhân tình lăn lộn trong khách sạn thì cánh cửa phòng bật mở, chồng tôi bước vào không đánh ghen mà cười vui vẻ rồi đưa ra một đề nghị chấn động

Tâm sự 11/01/2023 11:00

Thời gian gần đây, cuộc hôn nhân của tôi ngày càng nhạt nhẽo, đặc biệt khi mà chồng luôn lãnh cảm với tôi. Cũng bởi vì vậy, tôi nhanh chóng sa vào vòng tay của cậu đồng nghiệp dẻo miệng.

Khoảng một năm trở lại đây, tôi cảm nhận tình cảm vợ chồng trở nên nhạt nhẽo và tẻ ngắt rõ rệt. Chồng tôi vùi đầu vào công việc, đi sớm về khuya, không quan tâm đến tâm tư tình cảm của vợ. Những lúc vợ chồng riêng tư trong phòng ngủ thì anh ấy cũng ôm điện thoại hoặc quấn chăn ngủ say, chẳng đoái hoài gì đến tôi.

Nhiều lần tôi trách móc, hờn giận. Chồng bảo vợ chồng kết hôn lâu rồi chứ đâu phải đang yêu đương hay còn vợ chồng son mới cưới mà lúc nào cũng đòi quấn quýt săn sóc. Nghĩ mà buồn, chúng tôi mới kết hôn được 4 năm và có đứa con trai lên 3 tuổi chứ mấy. Những năm trước bận con nhỏ nên tôi chẳng có thời gian nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm. Dạo này con trai tôi đã đi học mẫu giáo, thằng bé cũng cứng cáp hơn nhiều, tôi nhàn nhã ra. Thành thử lại có nhiều thời gian và tâm trí suy nghĩ đến mối quan hệ vợ chồng.

Đang cùng nhân tình lăn lộn trong khách sạn thì cánh cửa phòng bật mở, chồng tôi bước vào không đánh ghen mà cười vui vẻ rồi đưa ra một đề nghị chấn động - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chồng thờ ơ lạnh nhạt với vợ khiến tôi rất cô đơn và chán nản. Chính vì thế tôi đã không làm chủ được bản thân mà ngã vào vòng tay của cậu đồng nghiệp trẻ vô cùng dẻo miệng và ga lăng. Cả hai chúng tôi đều biết mối quan hệ này chỉ là vui chơi qua đường. Anh ta cực kỳ chiều chuộng và nâng niu khiến tôi có cảm giác như mình được sống lại những ngày tháng yêu đương cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Tôi mê đắm anh ta không dứt ra được. Tất nhiên khi đã có tình trẻ quan tâm vỗ về thì tôi chẳng còn bận lòng đến chuyện chồng thờ ơ với mình thế nào nữa. Có khi chồng đi công tác cả nửa tháng trời, tôi cũng chẳng nhớ mong anh, lúc nào nhớ ra thì nhắn cho anh một cái tin hỏi thăm là xong. 

Cứ nghĩ chồng mải mê công việc và không mấy chú tâm đến vợ nên anh sẽ không bao giờ biết được mối tình ngoài luồng của tôi. Cho đến khi cánh cửa phòng khách sạn bật mở và chồng xuất hiện trước mắt thì tôi mới run rẩy sợ hãi nghĩ đến cái kết cho cuộc hôn nhân đang êm ấm của mình. Cứ nghĩ chồng sẽ phẫn nộ cùng cực, sẽ ném vào mặt tôi mớ lời thoá mạ và chửi rủa hay đập vào mặt tôi lá đơn ly hôn. Nhưng phản ứng của anh lại khiến tôi phải ngây ngẩn cả người không thể tin nổi.

Chồng không hề tức giận hay ghen tuông, anh ấy bình tĩnh bảo tôi và người tình mặc quần áo vào. Sau đó anh để gã người tình của tôi ra về còn chồng dẫn tôi đến một quán cà phê nói chuyện. Trong quán cà phê, anh đột ngột nắm chặt tay tôi rồi cười đầy vui mừng:

"Có phải em thấy vô cùng phấn khích và say đắm khi ở bên anh ta hay không? Anh biết đó không phải là tình yêu và tin rằng em vẫn yêu chồng thương con. Khi cuộc hôn nhân kéo dài trở nên tẻ nhạt thì những mối tình như vậy chính là gia vị của cuộc sống đấy”. 

 

Tôi trợn trừng kinh hãi nhìn chồng, không thể hiểu được anh đang muốn nói điều gì. Cuối cùng chồng tôi đã thẳng thắn đưa ra một đề nghị khiến tôi suýt ngất. Đó là anh ấy muốn chúng tôi có một cuộc hôn nhân cởi mở. Nghĩa là hai người được tự do có các mối quan hệ khác bên ngoài nhưng về nhà vẫn làm tròn trách nhiệm và quan tâm yêu thương nhau.

Chồng tôi bảo thời gian qua anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Anh nhiều lần muốn nói với tôi phương án đó nhưng lại sợ tôi nổi giận. Hiện tại vừa hay tôi là người ngoại tình trước, anh không hề cảm thấy đau buồn và tức giận mà còn vui mừng và nhẹ nhõm. Vì cuối cùng phương án mà chồng nghĩ đến đã có thể trở thành sự thật rồi. 

Đang cùng nhân tình lăn lộn trong khách sạn thì cánh cửa phòng bật mở, chồng tôi bước vào không đánh ghen mà cười vui vẻ rồi đưa ra một đề nghị chấn động - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ tôi đang rối bời không biết phải làm thế nào. Bản thân tôi là người phạm sai lầm, nếu tôi không chấp nhận yêu cầu của chồng thì anh ấy có quyền ly hôn, thậm chí còn bêu riếu chuyện xấu của vợ ra ngoài để tôi phải muối mặt với mọi người và đánh mất hết danh dự.

Nhưng làm theo lời chồng thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ trở thành thế nào? Hôn nhân mở như chồng tôi nói liệu có được lâu bền và chân thành hay không? Thú thực nghĩ đến được thoải mái qua lại với những người đàn ông khác nhau mà vẫn giữ được gia đình, trong lòng tôi cũng có chút chờ mong. Cuộc tình ngoài luồng của tôi đã cho tôi trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Chồng tôi bảo hiện nay có nhiều cặp vợ chồng đã thực hiện mô hình hôn nhân như vậy. Tôi có nên thử làm theo lời chồng hay không? 

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