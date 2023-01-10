Chồng dan díu bị bắt quả tang còn đổ lỗi tại vợ, đến khi tôi ném vào mặt anh ta thứ này thì mọi chuyện mới vỡ lẽ, tôi ra đi trong khi cười hả hê sung sướng

Người hàng xóm liếc ngang liếc dọc, rồi thì thầm vào tai Ngọc: "Về quản lại chồng đi, nay tao thấy nó đèo con nào đấy. Chúng nó ôm hôn nhau thắm thiết giữa thanh thiên bạch nhật. Tao định chụp lại nhưng chồng mày phóng xe vụt qua nhanh quá, không kịp".

3 tháng nay Ngọc phát hiện chồng mình ngoại tình. Sự việc bắt đầu từ 1 hôm trời lạnh cắt da cắt thịt, Ngọc vừa đi làm về, mau mắn dắt chiếc xe máy vào trong nhà thì cô hàng xóm gọi giật sang. Thái độ của người này rất lạ, khiến Ngọc phải dựng xe để chạy sang nhà cô xem có chuyện gì.

Cô run run xem từng tấm ảnh. Người phụ nữ trong ảnh còn trẻ, nhưng đã ăn mặc khêu gợi quá. Cô ta còn cố tình ưỡn ẹo thế kia, thì bảo sao đàn ông lại say như điếu đổ. Ngọc làm ầm mọi chuyện lên. Chồng cô là người trọng sĩ diện. Anh ta không muốn chuyện mình lang chạ bên ngoài bị mọi người biết, nên xuống nước xin lỗi vợ và hứa sẽ thay đổi.

Mặc dù cười hề hề cho rằng người hàng xóm của mình nhìn nhầm, nhưng Ngọc vẫn chột dạ. Thế là cô bắt đầu thuê người theo dõi ông xã mình. Và đúng là chẳng mất nhiều thời gian, chứng cứ chồng có nhân tình bên ngoài đã nằm gọn trong tay Ngọc.

Dù thất vọng cùng cực, nhưng Ngọc lại tin anh ta. Hơn nữa cô lại nghĩ cho con, cho thể diện của nhà chồng nên chấp nhận tha thứ. Ấy thế nhưng chồng Ngọc vẫn chứng nào tật đó.

Ngày càng có nhiều người quen biết 2 vợ chồng cô nhìn thấy chồng Ngọc cặp kè. Anh ta "tìm của lạ" hết em này đến em khác, thay bồ cũng như thay áo. Còn Ngọc dùng hết tất cả những lời lẽ để khuyên bảo chồng nhưng không được. Thậm chí, chồng còn trợn mắt thách thức vợ.

Anh ta nói: "Cô em lại cô xem, có đáng để yêu thương nữa không. Cả người cô chỉ còn toát ra mùi thức ăn, mùi bỉm sữa gớm chết. Tôi buồn nôn khi đứng gần. Đã thế lại ăn mặc lôi thôi nhếch nhác như con ở. Tôi đường đường là một giám đốc, có người vợ như cô, ra đường ai cũng cười.

Đàn ông không phải tự dưng người ta cặp bồ đâu. Tất cả là do những con vợ như cô khiến chúng tôi ngán đến tận cổ đấy. Trước khi trách người thì phải xem lại bản thân mình, sống lỗi thì chồng mới ngoại tình. Không biết làm vợ thì chồng mới đi cặp bồ. Chứ ngoan ngoãn tử tế thì đời nào chồng lang chạ?

Cô nên yên phận đi. Chứ rời tôi thì cũng chẳng thằng nào nó thiết tha đâu. Đừng có cố mà làm ầm ĩ, ảnh hưởng đến thanh danh của tôi. Bằng không 1 đồng của tôi cô cũng đừng hòng được nhận. Lúc đó, tự làm, tự nuôi con thì mới nhận ra sự tử tế của thằng này".

Ngọc cầm cốc nước hất thẳng vào mặt chồng. Cô không ngờ anh ta lại trơ trẽn, không hề biết xấu hổ như vậy. Xong rồi cô quay người chạy thẳng lên phòng ngủ, lấy xuống 1 tập tài liệu, ném thẳng về phía chồng đang cau có, cằn nhằn vì bị hất nước lên người.

Ngọc nhìn thẳng mặt chồng rồi, đáp trả: "Anh nói hay lắm. Chỉ những con đàn bà không biết làm vợ mới khiến chồng ngoại tình. Vậy mẹ anh thì sao? Bà ấy cũng như thế à? Bởi bố anh cũng có nhân tình bên ngoài đây này. Nghe đâu ông còn cặp kẻ cô ả chân dài này cả năm nay rồi. Hiện giờ họ còn đang vi vu Phú Quốc cùng nhau đấy. Không biết khi mẹ anh thấy được điều này thì sẽ thế nào? Anh có trách mẹ không biết làm vợ để bố nuôi bồ nhí bên ngoài không?...".

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Gã chồng lập tức tái mặt. Anh ta run run cầm tập tài liệu lên xem. Mặt càng lúc càng đỏ. Chồng Ngọc quát lớn, hỏi vợ những thứ này cô lấy ở đâu. Ngọc chỉ nhếch miệng cười nói rằng: "Cái kim trong bọc kiểu gì chả lòi ra''. Điều quan trọng bây giờ là anh ta xử lý sao thôi. Trách bố mình ư? Không thể, anh ta còn bỉ ổi và bạc tình hơn ông. Bảo vệ mẹ mình thì đúng là tự tát vào mặt mình.

Ngọc đứng xem diễn biến tâm lý của chồng. Sau cùng cô đưa ra đơn ly hôn. Ngọc cảm thấy mình chịu quá đủ rồi. Hi sinh cả tuổi thanh xuân bên chồng, bỏ qua hết mọi dự định, mọi hoài bão để chăm sóc gia đình anh, nhưng cuối cùng cô lại nhận về sự phản bội.

Ngọc quyết định sẽ giải thoát cho bản thân, và không để bất cứ ai khiến bản thân cô tổn thương nữa.