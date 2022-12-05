Giám đốc không ngờ có ngày thân bại danh liệt vì nữ thư ký trẻ

Tâm sự 05/12/2022 11:03

Nếu bây giờ chị vì thương chồng, muốn cứu chồng khỏi sa vào lao lí mà bán nhà, mà rút hết tiền tiết kiệm để bồi hoàn cho công ty thì cuộc sống sắp tới của chị sẽ ra sao? Theo tôi chị nên suy nghĩ kỹ càng, thấu đáo trước khi đưa ra quyết định hệ trọng này chị nhé.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Giám đốc già 'ngã ngựa' vì nữ thư ký trẻ đẹp... 'khéo chiều, tôi cứ nêu quan điểm của mình mà không sợ chị giận. Bởi với người đàn ông đã lên chức giám đốc, đã là ông nội, ông ngoại mà còn ham hố bồ bịch, rồi tham ô công quỹ để bao bồ, mà đó lại là thư ký riêng cho mình thì thật không thể chấp nhận, không thể tha thứ được chị ạ.

Giám đốc không ngờ có ngày thân bại danh liệt vì nữ thư ký trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị đã nghỉ hưu vậy cơ hội nào để chị kiếm tiền mà mua nhà khác, mà sống khi về già? Nếu bây giờ chị vì thương chồng, muốn cứu chồng khỏi sa vào lao lí mà bán nhà, mà rút hết tiền tiết kiệm để bồi hoàn cho công ty thì cuộc sống sắp tới của chị sẽ ra sao? Theo tôi chị nên suy nghĩ kỹ càng, thấu đáo trước khi đưa ra quyết định hệ trọng này chị nhé.

Giám đốc không ngờ có ngày thân bại danh liệt vì nữ thư ký trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phần tôi, tôi ủng hộ để chị đưa đơn ra toà chấm dứt hôn nhân với chồng. Trẻ, già, trai, gái gì mà sa vào chuyện ngoại tình thì đều khó sửa cả, tốt nhất tự mình giải thoát cho đời mình chị ạ.

Mấy lời tâm sự cùng chị, mong chị bình tĩnh, nghị lực để sớm ổn định cuộc sống. Chia sẻ và cảm thông với chị.

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