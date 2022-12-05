Hận vợ vì đã bỏ đi biệt tích nên đã khóa trái phòng cưới, 2 năm sau tôi phát hiện ra túi tiền cùng lá thư đẫm nước mắt

Tâm sự 05/12/2022 09:38

Một thời gian sau, vết thương lòng cũng được xoa dịu, tôi cũng dần quên nỗi đau và quyết định đưa đơn ra tòa ly dị đơn phương. Sau đó tôi có người bạn gái mới và tuần sau là đám cưới của chúng tôi.

Tôi từng có cuộc hôn nhân rất hạnh phúc, vợ chồng sống với nhau được 4 năm. Cho đến một ngày vợ đột ngột bỏ đi biệt tích và để lại tờ đơn ly dị đã có chữ ký sẵn của cô ấy. Hận vợ quá, tôi không gọi điện, cũng chẳng muốn đi tìm kiếm. Lúc đó, tôi còn thề cả đời này không thèm lấy vợ nữa. Tôi căm thù vợ đến nỗi khóa trái phòng cưới của hai vợ chồng lại.

Một thời gian sau, vết thương lòng cũng được xoa dịu, tôi cũng dần quên nỗi đau và quyết định đưa đơn ra tòa ly dị đơn phương. Sau đó tôi có người bạn gái mới và tuần sau là đám cưới của chúng tôi.

Hận vợ vì đã bỏ đi biệt tích nên đã khóa trái phòng cưới, 2 năm sau tôi phát hiện ra túi tiền cùng lá thư đẫm nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng là 1 tỷ vẫn còn nguyên, cô ấy không lấy một đồng nào. Đọc lá thư vợ cũ để lại, tôi mới biết là cô ấy không thể sinh được con, không chịu nổi áp lực của gia đình hai bên nên quyết định giải thoát cho chồng. Thế mà bao lâu nay, tôi luôn nghĩ vợ ôm tiền bỏ đi theo người đàn ông khác.

 

Vợ cũ ra đi với hai bàn tay trắng, bởi cô ấy nghĩ sau này tôi có gia đình sẽ có con, phải chi tiêu nhiều nên cần tiền. Còn cô ấy sống một mình, không tốn kém là mấy.

Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống lá thư làm những dòng chữ trên đó nhòa hơn. Vợ cũ quá tốt với tôi, thế mà tôi lại không hiểu mà chỉ biết hận cô ấy.

Hận vợ vì đã bỏ đi biệt tích nên đã khóa trái phòng cưới, 2 năm sau tôi phát hiện ra túi tiền cùng lá thư đẫm nước mắt - Ảnh 2
ọc xong lá thư, nước mắt Lan cũng rơi rất nhiều, em ấy bảo vợ cũ của tôi thật là tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã gọi Lan – vợ sắp cưới của tôi đến để minh oan cho vợ cũ. Đọc xong lá thư, nước mắt Lan cũng rơi rất nhiều, em ấy bảo vợ cũ của tôi thật là tốt. Em ấy còn khuyên tôi nên tìm vợ cũ để hàn gắn tình yêu. Lan bảo sâu bên trong, em ấy vẫn thấy tôi còn yêu vợ cũ rất nhiều.

Lòng tôi đang rối bời, không biết phải giải quyết chuyện này thế nào nữa mọi người ạ?

Vợ lấy cớ giận dỗi chồng để lấy cớ hú hí với người đàn ông khác, tôi không kìm nén được cơn giận, nhất quyết đưa cô ta về nhà ngoại

Vợ lấy cớ giận dỗi chồng để lấy cớ hú hí với người đàn ông khác, tôi không kìm nén được cơn giận, nhất quyết đưa cô ta về nhà ngoại

Ai dè cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi kinh hãi tột độ. Vợ tôi đang đeo tai nghe, gọi facetime với một gã đàn ông lạ. Từng câu vợ thốt ra với gã đó khiến tôi uất hận, hai mắt đỏ ngầu.

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