Ghé qua nhà bạn trai tính ngủ lại qua đêm, ai ngờ lại nghe được những âm thanh lạ vang lên trong phòng ngủ, biết bị cắm sừng tôi lao vào đánh ghen thì hóa đá khi xé áo cô ta

Tâm sự 05/12/2022 10:37

Máu nóng bốc lên đầu, em lập tức hét lên lao vào đánh ghen, túm áo túm tóc cô ta, quát hỏi tại sao cô ta lại ở trong nhà bạn trai em. Thịnh ở đâu chạy vào, nhìn anh quấn chiếc khăn tắm em liền hiểu rõ họ đang chuẩn bị nhập cuộc vui thì bị em phát hiện.

Chán quá các chị ạ, gần Tết rồi mà em còn gặp chuyện đau khổ và trái ngang tới mức này. Em và Thịnh quen nhau 4 tháng nay. Hai đứa đã có công việc ổn định, tuổi tác thì đều không còn trẻ, bố mẹ hai bên biết chuyện cũng giục giã, cho nên chúng em định sang năm sẽ làm đám cưới.

Chúng em đều làm việc hết 26 tháng Chạp là sẽ được nghỉ Tết về quê. Trước khi khăn gói về quê thì em muốn đi mua sắm vài thứ nên có rủ Thịnh đi cùng. Ngày đi làm nên chỉ có thể đi siêu thị vào buổi tối. Song anh kêu bận rồi từ chối và bảo em rủ cô bạn nào đó. Em cũng vui vẻ thoải mái không hề hờn trách gì bạn trai.

Ghé qua nhà bạn trai tính ngủ lại qua đêm, ai ngờ lại nghe được những âm thanh lạ vang lên trong phòng ngủ, biết bị cắm sừng tôi lao vào đánh ghen thì hóa đá khi xé áo cô ta - Ảnh 1
Chúng em đều làm việc hết 26 tháng Chạp là sẽ được nghỉ Tết về quê - Ảnh minh họa: Internet

Mua sắm xong ra về thì cũng gần 10 giờ đêm. Nghĩ thế nào em lại ghé qua chỗ ở của Thịnh và định ngủ lại. Hôm trước Thịnh đến nhà em ăn cơm tối có để quên chìa khóa. Em gộp chung lại với chùm chìa khóa của em luôn và định giữ để có việc gì thì tới nhà anh cho tiện.

Muốn cho anh bất ngờ nên em lặng lẽ mở cửa vào nhà. Ai ngờ đâu em lại nghe được những âm thanh lạ vang lên trong phòng ngủ của Thịnh. Nghi ngờ, em lập tức lao vào rồi chết đứng khi thấy một người phụ nữ lạ đang ở trên giường của bạn trai. Cô ta ăn mặc diêm dúa, trang điểm đậm với mái tóc dài buông xõa, dáng người thanh mảnh khá xinh đẹp.

Máu nóng bốc lên đầu, em lập tức hét lên lao vào đánh ghen, túm áo túm tóc cô ta, quát hỏi tại sao cô ta lại ở trong nhà bạn trai em. Thịnh ở đâu chạy vào, nhìn anh quấn chiếc khăn tắm em liền hiểu rõ họ đang chuẩn bị nhập cuộc vui thì bị em phát hiện.

Thịnh lập tức xông đến can ngăn em và người phụ nữ kia, căm tức nhất là anh còn định bảo vệ để cô ta chạy trốn. Lúc ấy không hiểu em lấy sức lực ở đâu mà có thể đẩy được Thịnh ra, lao vào cấu xé ả đàn bà kia. Em túm lấy váy áo cô ta xé toạc. Để rồi khi nửa thân trên trần trụi của cô ta hiện ra thì 3 người chúng em đều hóa đá không thể tin nổi.

Ghé qua nhà bạn trai tính ngủ lại qua đêm, ai ngờ lại nghe được những âm thanh lạ vang lên trong phòng ngủ, biết bị cắm sừng tôi lao vào đánh ghen thì hóa đá khi xé áo cô ta - Ảnh 2
 Rõ ràng người mà em tưởng là phụ nữ hóa ra lại là một gã đàn ông trẻ tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cô ta có khuôn ngực phẳng lì, chẳng những vậy còn khá cơ bắp. Làm gì phải cơ thể của phụ nữ. Em giật phăng mái tóc kia mới phát hiện đó cũng chỉ là tóc giả. Rõ ràng người mà em tưởng là phụ nữ hóa ra lại là một gã đàn ông trẻ tuổi. Anh ta trang điểm rất đậm để che giấu nét mặt đàn ông của mình.

Lúc này mọi chuyện đã phơi bày, Thịnh giải thích rằng anh ta chỉ là người quen ở quán bar thôi, không liên quan gì tới mối quan hệ của hai đứa em cả. Ngẫm nghĩ lại thấy có lẽ đúng là như vậy, em để cho gã đàn ông trẻ tuổi kia ra về, rồi nghe Thịnh thú nhận sự thật về con người anh.

Thịnh bảo thực ra anh vừa thích phụ nữ cũng vừa thích đàn ông. Tối nay đến quán bar cùng với vài người bạn, Thịnh không kiềm chế được mà dẫn gã đàn ông trẻ tuổi kia về đây. Anh xin lỗi em và hứa từ giờ sẽ không tái phạm nữa. Thực tế là giữa anh với người đó cũng chưa xảy ra chuyện gì cả nên chưa thể coi là anh phản bội em. Thịnh bào chữa như vậy.

Ghé qua nhà bạn trai tính ngủ lại qua đêm, ai ngờ lại nghe được những âm thanh lạ vang lên trong phòng ngủ, biết bị cắm sừng tôi lao vào đánh ghen thì hóa đá khi xé áo cô ta - Ảnh 3
Thịnh lập tức xông đến can ngăn em và người phụ nữ kia - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ em rối tung rối mù không biết phải giải quyết thế nào. Có chị nào đã từng rơi vào hoàn cảnh oái oăm như em chưa? Thịnh không hẳn là người đồng tính mà anh vẫn thích phụ nữ, tình cảm anh dành cho em cũng khá chân thành. Anh cũng thực sự mong muốn cưới em làm vợ để xây dựng gia đình hạnh phúc. Và sự thật là giữa chúng em đã xảy ra quan hệ, chuyện ân ái khá ổn thỏa.

Nếu tiếp tục tiến tới với một người sở hữu khuynh hướng tính dục như vậy có được hạnh phúc không hả các chị? Chuyện ngoại tình hụt kia, cứ cho như là em sẽ tha thứ cho Thịnh đi, vậy thì liệu sau này em phải giữ chồng thế nào? Khi mà ra đường đâu đâu cũng có thể nhìn thấy tình địch. Người ta giữ chồng chỉ phòng ngừa những người phụ nữ khác, còn em thì phải đề phòng với cả thế giới hay sao? Em khổ tâm quá!

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