Giả vờ đi làm sớm rồi lén lút quay trở về, vừa tới nơi, tôi rụng rời khi nghe tiếng cười nói trong phòng và hai bóng hình đang cuồng nhiệt khiến tôi như hóa điên dại

Tâm sự 24/05/2023 06:40

Phải chăng tôi đã quá bất hạnh khi chứng kiến những điều ấy hay không? Tôi luôn tự hỏi tại sao lại như thế...

Cưới nhau hơn 2 năm, chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Tôi không phải thuộc tuýp người lãng mạn, có óc hài hước nhưng tình cảm tôi dành cho cô ấy đều rất chân thành.

Từ khi có con, tôi tăng ca, làm nhiều việc hơn để có đủ tiền trang trải cuộc sống nên không có thời gian dành cho vợ con. Có lẽ vậy nên cô ấy cảm thấy thiếu thốn tình cảm và cô đơn. Và mọi chuyện mới ra cớ sự như ngày hôm nay...

Hôm đó, tôi đi làm về sớm, lên phòng thì thấy cửa đã khóa trái. Tôi không có thói quen mang theo chìa khóa phòng ngủ.

Một lúc sau, tôi gọi điện hỏi vợ thì cô ấy nói đang bận công việc không về được bảo tôi nhờ thợ sửa khóa đến mở. Bỗng trong lòng tôi có cảm giác rất khó chịu. Tôi đi ra ngoài tìm thợ mở khóa. Nhưng vừa về đến thì thấy cửa phòng đã mở và vợ đang loay hoay dọn dẹp gì đó bên trong.

- Sao em nói bận công việc không về được?

- À… Công việc thì để mai giải quyết cũng được. Em tranh thủ về để mở cửa cho anh vào phòng nghỉ ngơi.

Giả vờ đi làm sớm rồi lén lút quay trở về, vừa tới nơi, tôi rụng rời khi nghe tiếng cười nói trong phòng và hai bóng hình đang cuồng nhiệt khiến tôi như hóa điên dại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn thái độ lấm la lấm lét của vợ, chắc chắn cô ấy đã lén lút làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng tôi. Chẳng lẽ cô ấy đã có người khác? Ngồi nghĩ lại hết những sự việc đã qua, tôi nhận thấy cô ấy bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lạ như hay cười một mình, dạo này còn nói với tôi là đi tập aerobic đến tận tối mới về.

Gần đây, sắc mặt của cô ấy nhợt nhạt, xanh xao, sức khỏe cũng yếu hẳn không giống với một người tập thể dục thường xuyên. Mỗi lần, tôi chạm vào người thì cô ấy lại than mệt rồi xoay lưng lảng tránh tôi. Ngoài mặt thương vợ nhưng trong lòng tôi như có ngọn lửa thiêu đốt rất khó chịu. Tôi tự nhủ phải làm rõ ràng mọi chuyện xem cô ấy đã giấu giếm tôi những gì trong suốt thời gian qua.

Một hôm, tôi giả vờ đi làm từ rất sớm. Khoảng 5 phút sau, tôi lén lút trở về nhà. Vừa bước chân vào đến cửa nhà đã nghe tiếng cười nói của vợ và một người đàn ông nào đó. Tôi nhẹ nhàng đi lên phòng thì hỡi ơi, cảnh tượng trước mắt tôi thật kinh tởm. Người vợ mà tôi yêu thương bấy lâu nay lại đang quấn quýt với người đàn ông khác.

Giả vờ đi làm sớm rồi lén lút quay trở về, vừa tới nơi, tôi rụng rời khi nghe tiếng cười nói trong phòng và hai bóng hình đang cuồng nhiệt khiến tôi như hóa điên dại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thì ra lần đó khi làm chuyện ấy xong, cô ấy không kịp dọn dẹp tàn cuộc nên mới khóa trái cửa. Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ, niềm tin vỡ vụn không còn hàn gắn lại được nữa. Tôi không biết bản thân đã làm gì sai mà vợ phải đi tìm một người đàn ông khác để dựa dẫm, để thỏa mãn chính mình?

Từ ngày cưới nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ để cô ấy thiếu thốn hay sống khổ sở một ngày nào. Tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy? Không ngờ tôi đã bị cắm sừng suốt thời gian qua mà không mảy may hay biết. Đúng là cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra và vợ tôi đã… ngoại tình.

Tôi điên tiết lao vào đánh người đàn ông đó, cô ấy giật mình quỳ rạp xuống đất cầu xin tôi tha thứ. Người đàn ông kia sợ hãi nhanh chóng mặc quần áo rồi rời khỏi nhà. Tôi ngồi bệch xuống giường, thở dốc từng cơn, trong lòng vô cùng khó chịu. Đầu óc của tôi quay cuồng trong những suy nghĩ không đầu không đuôi.

Sự việc đã như vậy rồi, biết rõ vợ ngoại tình nhưng tôi biết phải làm sao đây? Tôi không muốn hai đứa con nhỏ chưa hiểu sự đời đã cùng cha mẹ kéo nhau ra tòa. Rồi mọi người nhìn vào sẽ nói tôi là một thằng đàn ông nhu nhược, vô dụng nên vợ mới ngoại tình với người khác. Tôi phải làm gì để vẹn cả đôi đường đây?

 

Vừa mở cửa trong căn phòng khóa trái, chồng bàng hoàng khi chứng kiến vợ đang quấn quýt cùng người đàn ông lạ tiết lộ sự thật không ngờ

Vừa mở cửa trong căn phòng khóa trái, chồng bàng hoàng khi chứng kiến vợ đang quấn quýt cùng người đàn ông lạ tiết lộ sự thật không ngờ

Tôi ngồi bệch xuống giường, thở dốc từng cơn, trong lòng vô cùng khó chịu. Đầu óc của tôi quay cuồng trong những suy nghĩ không đầu không đuôi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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