Đang trong đám giỗ ba chồng, vô tình thấy mẹ chồng ở ngoài sau vườn với 'phi công trẻ', hành động của họ khiến tôi điếng người

Tâm sự 24/05/2023 05:41

Nhưng khi tôi tò mò ra đến tới nơi thì phải sốc tột độ khi chứng kiến 'cảnh' ấy.

Ba chồng tôi mất cách đây đã hơn 10 năm, mẹ vẫn ở vậy nuôi chồng tôi khôn lớn. Mẹ là người phụ nữ hiện đại, suy nghĩ và cách sống của bà khá phóng khoáng, không đặt nặng lễ nghi. Vì vậy tôi về làm dâu cũng khá thoải mái, ít gặp mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gay gắt.

Mẹ chồng tôi là người khá quan tâm đến vẻ ngoài. Mỗi ngày bà đều dậy sớm tập thể dục, ăn uống rất khoa học. Vì vậy mà bà trông rất trẻ, ai nhìn vào cũng nghĩ bà chỉ tầm 40 dù đã ngoài 50 tuổi.

Tôi vẫn nghĩ bà sẽ ở vậy suốt đời, bởi từ khi về làm dâu, tôi chẳng thấy bà qua lại với người đàn ông nào. Nào ngờ lần đó, tôi vô tình thấy những hành động kỳ lạ của mẹ và chàng “phi công trẻ” ở ngoài sân vườn.

Hôm đó là ngày giỗ của ba chồng tôi, mẹ mời rất nhiều bạn bè. Trong đó có một chàng trai rất trẻ, mặc sơ mi trắng quần tây đen trông rất bảnh bao. Những người bạn khác của bà thường đến nhà chơi nên tôi biết mặt. Còn anh ta thì tôi mới gặp lần đầu.

Đang trong đám giỗ ba chồng, vô tình thấy mẹ chồng ở ngoài sau vườn với 'phi công trẻ', hành động của họ khiến tôi điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, tôi cũng hơi thắc mắc về anh ta. Nhưng vì khách khứa đông, tôi phải phụ giúp chạy tới chạy lui nên quên luôn. Bận rộn cả buổi sáng, đến tận trưa tôi mới có thời gian rảnh. Những người bạn của mẹ thì ăn uống xong đều tụ tập lại hát karaoke. Còn mẹ và chàng trai kia thì không thấy đâu.

Tôi tò mò nên đi khắp nơi để tìm. Vừa đến sân sau, tôi bất ngờ nhìn thấy "cảnh nóng". Ở góc khuất sau bụi cây, tôi thấy mẹ chồng ngồi hẳn lên đùi anh ta, cả hai hôn nhau đắm đuối. Tôi vô cùng sốc vì không nghĩ mẹ chồng lại làm điều này ngay tại nhà mình, ngay trong ngày giỗ của người chồng đã khuất.

Sau nụ hôn nồng cháy, bà đưa cho chàng trai kia một số tiền. Cả hai cười nói một lúc thì bạn bè của mẹ chồng tôi ra kéo vào nhà hát hò. Chàng trai trẻ lấy khăn lau vết son còn vương trên miệng rồi gọi điện thoại cho ai đó.

Đang trong đám giỗ ba chồng, vô tình thấy mẹ chồng ở ngoài sau vườn với 'phi công trẻ', hành động của họ khiến tôi điếng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Anh lấy được tiền rồi, bà già đó chỉ cần hôn, ôm vài cái là muốn bao nhiêu cũng được. Đợi anh, anh về dẫn em đi mua chiếc túi em thích.

Sau đó, anh ta cầm tiền nhanh chóng rời khỏi nhà. Tôi lờ mờ nhận ra được anh ta chẳng có ý tốt và đang bắt cá hai tay. Nhưng tôi không biết nói với mẹ chồng như thế nào. Tôi sợ bà xấu hổ khi con dâu biết chuyện tình ái của mình. Bên cạnh đó, tôi lại không muốn mẹ chồng bị gã "phi công trẻ" tiếp tục moi tiền. Giờ tôi phải làm sao đây?

 

Biết chồng vừa đi ngoại tình trở về, tôi tuyên bố một câu khiến anh ta lạnh người, điên cuồng nhìn lên vừa sốc vừa hối hận

Biết chồng vừa đi ngoại tình trở về, tôi tuyên bố một câu khiến anh ta lạnh người, điên cuồng nhìn lên vừa sốc vừa hối hận

Đối với người chồng như vậy, tốt nhất chị em chúng ta nên tính toán trước khi ly hôn để không bao giờ phải thiệt thòi chị em ạ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ