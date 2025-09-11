Gặp lại thấy vợ cũ trong bệnh viện với người mới, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa

Tâm sự 11/09/2025 21:35

Sau khi chia tay với nhân tình, tôi luôn nghĩ về vợ cũ nhưng tôi lại không đủ can đảm liên lạc lại với cô ấy. Tôi là người có lỗi với vợ cũ, tôi không có tư cách để xin cô ấy cho mình một cơ hội.

Tôi và vợ cũ từng ở bên nhau 3 năm rồi ly hôn. Người sai trước là tôi, người đề nghị ly hôn là vợ cũ. Tôi sai khi lỡ cảm nắng người đồng nghiệp trong công ty, nhưng tôi chưa từng làm gì quá giới hạn. Ban đầu vợ cũ không vì chuyện này mà muốn ly hôn chồng. Nhưng tôi không biết hối lỗi, vô tâm và lạnh nhạt khiến vợ ngày một mệt mỏi. Khoảng cách giữa vợ chồng ngày một lớn, vợ tôi quyết định ly hôn. Tôi cũng chẳng còn nhiều tình cảm với vợ nên đồng ý.

Sau khi ly hôn, tôi và người đồng nghiệp kia chính thức ở bên nhau. Nhưng chỉ được một năm thì chúng tôi chia tay. Lý do là vì cô ấy không thể như vợ tôi. Cô ấy không biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, càng không muốn lấy tôi. Cô ấy không muốn có con, không muốn ràng buộc với việc làm vợ, làm mẹ.

Gặp lại thấy vợ cũ trong bệnh viện với người mới, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một lần tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong bệnh viện. Hôm đó, tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì thấy vợ cũ cầm một hộp đồ ăn đi vào. Tôi hỏi thăm thì cô ấy nói đang đến chăm bạn trai ngã bệnh. Cô ấy có vẻ không muốn trò chuyện thêm với tôi nên viện cớ phải đi liền. Tôi cũng không giữ cô ấy lại nhưng âm thầm đi theo sau. Đến phòng bệnh của người đàn ông kia, tôi chỉ đứng bên ngoài len lén nhìn vào không để cả hai phát hiện.

Người đàn ông kia so với tôi thì không hề hơn tôi về mặt ngoại hình. Nhưng vợ cũ luôn nhìn anh ta dịu dàng, lời nói ra luôn ngọt ngào dỗ dành. Cô ấy nói đã nấu cho anh ta cháo lươn rất ngon. Tôi lặng người nhớ lại đây là món vợ tôi nấu ngon nhất, mỗi khi tôi bệnh cô ấy đều làm rồi dỗ tôi ăn để mau lấy lại sức.

Nhưng giờ trước mắt tôi, cô ấy đang làm những việc đó cho một người đàn ông khác. Lòng tôi nóng lên vì ghen tuông, tôi quay lưng đi ra khỏi bệnh viện vì không muốn nhìn thấy nữa. Trở về nhà, tôi mất ngủ cả đêm vì hình ảnh vợ cũ chăm sóc người cũ tận tình. Tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa. Liệu tôi có còn cơ hội hay không?

