Lấy chồng U50 lắm tiền, sau đêm tân hôn thấy 2 ‘món quà’ anh tặng mà tôi muốn bỏ chạy

Tâm sự 11/09/2025 21:30

Tôi và chồng tổ chức đám cưới trong khách sạn sang trọng, tôi khoác lên người bộ váy đắt tiền. Trong mắt những vị khách ngày hôm đó, tôi là cô dâu xinh đẹp được chồng cưng chiều hết mực. Tôi vừa thấy mãn nguyện, vừa tự hào về bản thân.

29 tuổi, tôi quyết định kết hôn với Dương. Ai cũng bất ngờ vì tôi lấy chồng U50, vì tôi cũng ưa nhìn, có công việc ổn định nhiều người mơ ước. Quả thật ngày đầu tiên gặp Dương, tôi không có nhiều cảm tình. Nhưng càng quen biết anh thì tôi càng bị anh thu hút. Ở tuổi U50, anh có mọi thứ mà đàn ông trẻ tuổi hơn không thể có. Anh cho tôi những gì tôi cần, từ tiền bạc, vật chất đến tình cảm. Ở bên anh, tôi thấy mình giá trị hơn, được nhiều người ngưỡng mộ ghen tị. 

Nói thật, đến 29 tuổi tôi vẫn chưa chịu lấy chồng là vì tôi muốn một tấm chồng giàu có, cho tôi và con sau này được sống thoải mái, đủ đầy. Ai cũng nói tôi tham vọng, cẩn thận bị lừa. Nhưng tôi tin mình xứng đáng có được những gì mình mong muốn. Và thực tế chứng minh tôi đúng, tôi không quan tâm chồng lớn tuổi, tôi chỉ cần anh đủ điều kiện tôi đặt ra.

Tôi và chồng tổ chức đám cưới trong khách sạn sang trọng, tôi khoác lên người bộ váy đắt tiền. Trong mắt những vị khách ngày hôm đó, tôi là cô dâu xinh đẹp được chồng cưng chiều hết mực. Tôi vừa thấy mãn nguyện, vừa tự hào về bản thân.

Lấy chồng U50 lắm tiền, sau đêm tân hôn thấy 2 ‘món quà’ anh tặng mà tôi muốn bỏ chạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến đêm tân hôn, tôi vẫn được chồng dịu dàng chiều chuộng, anh quý trọng tôi giữ gìn bản thân đến khi lấy chồng. Chồng tôi lớn tuổi hơn, lại có nhiều kinh nghiệm nên càng biết cách giúp vợ thoải mái khi gần gũi. Sau khi thân mật, chồng tôi nói có quà muốn tặng tôi. Tôi háo hức vô cùng,nghĩ thầm không biết anh tặng gì quý giá cho tôi.

Chồng tôi đi đến ngăn tủ, lấy ra một tấm ảnh. Chồng đưa tôi xem, kèm theo những lời nói khiến tôi chết điếng:

“Đây là hai đứa con trai của anh, sau này em chẳng cần phải sinh con làm gì cho mất dáng. Xem như đây là quà anh tặng em, sau này mình đón con về thì cả nhà đông vui”.

Tôi choáng váng vì những gì chồng nói. Hóa ra anh giấu tôi việc có con riêng, đến tận đêm tân hôn mới thú nhận. Nhưng anh lại xem đó là món quà anh tặng tôi, muốn tôi nhận lấy và trân quý đến cuối đời. Tôi tái mặt không nói nên lời, chỉ muốn tông cửa chạy về nhà bố mẹ đẻ. Cũng vì tôi ham lấy chồng giàu để sướng thân mà giờ bị lừa đau đớn. Giờ tôi phải làm sao đây?

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ này khiến tôi hủy hôn chỉ trong ''một nốt nhạc"

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ này khiến tôi hủy hôn chỉ trong ''một nốt nhạc"

Tôi không muốn gặp lại người đàn ông này, nhưng anh cầu xin tôi nghe anh nói. Anh để trước mặt tôi xấp ảnh, trong đó là hình ảnh Hùng âu yếm với nhiều người phụ nữ cùng lúc, bọn họ chơi trò người lớn cùng nhau…

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Chồng cho chị gái 500 triệu đồng mua nhà, biết được lý do thật sự khiến tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái 500 triệu đồng mua nhà, biết được lý do thật sự khiến tôi oán hận chồng thấu xương

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Chồng muốn ly hôn rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà, 1 năm sau tôi chết sững đỏ mắt khi đi ngang nhà chồng cũ

Chồng muốn ly hôn rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà, 1 năm sau tôi chết sững đỏ mắt khi đi ngang nhà chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Vợ mới bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của mình, tôi tình cờ nhìn qua khe cửa thì chết sững tại chỗ

Vợ mới bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của mình, tôi tình cờ nhìn qua khe cửa thì chết sững tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Gặp lại thấy vợ cũ trong bệnh viện với người mới, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa

Gặp lại thấy vợ cũ trong bệnh viện với người mới, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Lấy chồng U50 lắm tiền, sau đêm tân hôn thấy 2 ‘món quà’ anh tặng mà tôi muốn bỏ chạy

Lấy chồng U50 lắm tiền, sau đêm tân hôn thấy 2 ‘món quà’ anh tặng mà tôi muốn bỏ chạy

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ này khiến tôi hủy hôn chỉ trong ''một nốt nhạc"

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ này khiến tôi hủy hôn chỉ trong ''một nốt nhạc"

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng và sốc nặng

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng và sốc nặng

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động không ngờ của anh rể mỗi đêm

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động không ngờ của anh rể mỗi đêm

Dọn dẹp nhà cửa, lúc lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Dọn dẹp nhà cửa, lúc lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Chồng cho chị gái 500 triệu đồng mua nhà, biết được lý do thật sự khiến tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái 500 triệu đồng mua nhà, biết được lý do thật sự khiến tôi oán hận chồng thấu xương