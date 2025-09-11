Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ này khiến tôi hủy hôn chỉ trong ''một nốt nhạc'

Tâm sự 11/09/2025 21:17

Tôi không muốn gặp lại người đàn ông này, nhưng anh cầu xin tôi nghe anh nói. Anh để trước mặt tôi xấp ảnh, trong đó là hình ảnh Hùng âu yếm với nhiều người phụ nữ cùng lúc, bọn họ chơi trò người lớn cùng nhau…

Tôi và chồng cũ lấy nhau khi mới 18 tuổi, lúc đó còn quá trẻ để lập gia đình. Nguyên nhân là vì tôi mang thai, phải nhanh chóng kết hôn để tránh thiên hạ lời ra tiếng vào.

Khi cưới nhau về, cả tôi và chồng đều còn trẻ, lại hay cãi vã mâu thuẫn. Dù đã có vợ con, chồng cũ vẫn thích chơi bời, nhậu nhẹt. Tôi không chỉ tủi thân khi thấy chồng vô tâm mà còn phải chịu đựng mẹ chồng ghẻ lạnh. Bà nghĩ tôi gài bẫy con trai bà, luôn soi mói bắt lỗi tôi.

Những lần tôi đi khám thai một mình, về nhà gặp mẹ chồng hoạnh họe, còn chồng thì đang đi chơi với bạn, tôi khóc rất nhiều. Ngày tôi sinh con đầu lòng, chỉ gia đình tôi vào thăm, chồng và gia đình chồng chưa từng xuất hiện. Mẹ chồng tôi từ khi nghe tôi sinh con gái thì đã chẳng thèm ngó ngàng tới cháu.

Mấy tháng đầu sau sinh, tôi cũng chỉ có một mình chăm sóc con nhỏ. Chồng tôi chẳng mặn mà gì với con mới sinh, vẫn thích chơi bời, hết game rồi lại nhậu. Tôi nhiều lần trách chồng thì bị anh mắng chửi, thậm chí là hăm đánh. Mẹ chồng thì một mực nói tôi vô dụng còn đổ thừa cho chồng. Quá mệt mỏi, khi con chưa tròn 1 tuổi thì tôi đã về nhà bố mẹ đẻ ở.

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ này khiến tôi hủy hôn chỉ trong ''một nốt nhạc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quyết định ly hôn chồng, gửi con cho bố mẹ trông rồi tìm việc kiếm tiền. Sau 4 năm cố gắng, tôi gom được chút tiền mở tiệm tạp hóa nhỏ. Dù chưa thể giàu có nhưng tôi có thể lo cho con gái cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Sau đó tôi gặp Hùng, anh chủ động theo đuổi tôi, không ngại việc tôi từng ly hôn và có con. Cảm động trước chân tình của anh, tôi đồng ý tái giá.

Tôi không ngờ là đêm trước ngày tái giá, chồng cũ đến tìm tôi.

Tôi không muốn gặp lại người đàn ông này, nhưng anh cầu xin tôi nghe anh nói. Anh để trước mặt tôi xấp ảnh, trong đó là hình ảnh Hùng âu yếm với nhiều người phụ nữ cùng lúc, bọn họ chơi trò người lớn cùng nhau…

Tôi chết điếng không biết chồng cũ lấy đâu ra những tấm hình này. Chồng cũ còn cho tôi biết Hùng từng có một đời vợ nhưng giấu tôi, anh ta ngoại tình nên bị vợ bỏ, còn có hai đứa con trai riêng. Tôi sững sờ không thể tin được.

Chồng cũ thấy tôi như thế thì dúi vào tay tôi một chiếc nhẫn. Đây là nhẫn cưới khi rời khỏi nhà chồng tôi đã bỏ lại. Tôi nghe chồng cũ nói:

“Anh biết ngày trước mình là thằng khốn làm khổ em. Nhưng mấy năm nay anh rất hối hận, anh bỏ chơi bời mà làm ăn. Anh muốn cho mẹ con em cuộc sống đủ đầy. Giờ anh có nhà có xe rồi, mẹ con em có thể trở lại với anh không? Anh thề sẽ không bao giờ tổn thương em và con nữa”.

Quá bất ngờ vì những chuyện xảy ra trước mắt, tôi lặng người không trả lời. Tôi gặp chồng sắp cưới hỏi cho ra lẽ, anh ra đành thú nhận những gì chồng cũ của tôi nói là chính xác. Mặc cho anh ta giải thích, tôi quyết định hủy hôn ngay trong hôm đó.

Còn về chồng cũ, anh ấy mấy ngày nay đều cố gắng thể hiện lòng chân thành với tôi. Nhưng tôi quá sợ cuộc hôn nhân cũ, như chim từng ngã đau mà sợ cành cong. Tôi phải làm sao đây?

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng và sốc nặng

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng và sốc nặng

Tôi nghe chị gái tâm sự không biết anh rể để tiền ở đâu, sao phải giấu vợ như thế? Thậm chí, chị còn hỏi thẳng chồng vài lần nhưng anh chỉ im lặng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Chồng cho chị gái 500 triệu đồng mua nhà, biết được lý do thật sự khiến tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái 500 triệu đồng mua nhà, biết được lý do thật sự khiến tôi oán hận chồng thấu xương

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Chồng muốn ly hôn rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà, 1 năm sau tôi chết sững đỏ mắt khi đi ngang nhà chồng cũ

Chồng muốn ly hôn rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà, 1 năm sau tôi chết sững đỏ mắt khi đi ngang nhà chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Vợ mới bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của mình, tôi tình cờ nhìn qua khe cửa thì chết sững tại chỗ

Vợ mới bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của mình, tôi tình cờ nhìn qua khe cửa thì chết sững tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Gặp lại thấy vợ cũ trong bệnh viện với người mới, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa

Gặp lại thấy vợ cũ trong bệnh viện với người mới, tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Lấy chồng U50 lắm tiền, sau đêm tân hôn thấy 2 ‘món quà’ anh tặng mà tôi muốn bỏ chạy

Lấy chồng U50 lắm tiền, sau đêm tân hôn thấy 2 ‘món quà’ anh tặng mà tôi muốn bỏ chạy

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ này khiến tôi hủy hôn chỉ trong ''một nốt nhạc"

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ này khiến tôi hủy hôn chỉ trong ''một nốt nhạc"

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng và sốc nặng

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng và sốc nặng

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động không ngờ của anh rể mỗi đêm

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, tôi ngượng tái mặt với hành động không ngờ của anh rể mỗi đêm

Dọn dẹp nhà cửa, lúc lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Dọn dẹp nhà cửa, lúc lột bao gối của mẹ chồng đi giặt, tôi rụng rời nhìn thấy tập giấy tiết lộ bí mật động trời

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Mừng bạn thân sinh vừa con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc nặng

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Con dâu mãi không có con làm mẹ chồng lo lắng, biết được lý do đằng sau tôi khiếp vía

Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Vừa đi công tác về liền quấn quýt bên vợ nhưng sau màn gần gũi tôi choáng váng khi mở tủ quần áo

Chồng cho chị gái 500 triệu đồng mua nhà, biết được lý do thật sự khiến tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái 500 triệu đồng mua nhà, biết được lý do thật sự khiến tôi oán hận chồng thấu xương