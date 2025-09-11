Lần đầu về nhà người yêu chơi, thấy mẹ anh lao đến làm một hành động khiến tôi điếng người toát mồ hôi

Tâm sự 11/09/2025 20:54

“Mẹ xin con, làm ơn cứu mẹ lần này. Xem như là báo đáp công lao mẹ sinh ra con, con nhất định phải giúp mẹ lần này. Không thì mẹ chết mất, bọn chúng giết mẹ mất”.

Tôi và Minh yêu nhau đã một năm. Tôi tình cờ quen biết Minh khi cả hai cùng đi vào một quán cà phê. Minh chủ động làm quen và theo đuổi tôi. Minh là kiểu đàn ông có bề ngoài ưa nhìn, công việc ổn định, lại có nhà riêng trong thành phố. Yêu nhau một năm, tôi càng thấy cả hai hòa hợp, chỉ cần thêm một bước cầu hôn của anh thì tôi liền đồng ý.

Chúng tôi đã lên kế hoạch khoảng nửa năm nữa sẽ kết hôn, một năm sau thì có con. Tôi hạnh phúc khi nghĩ về tương lai có Minh, có gia đình nhỏ của cả hai.

Dù qua lại đã một năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi về nhà người yêu chơi. Thời gian qua, chúng tôi hẹn hò rất trong sáng, chưa từng đi qua giới hạn. Tôi đinh ninh lần này sẽ là lúc chín muồi để cả hai bước thêm một bước gần gũi thân mật hơn. Đêm đó, chúng tôi đi ăn tối cùng nhau rồi mua bia, đồ ăn vặt về nhà của Minh.

Minh vừa mới mở cửa ra thì tôi bất ngờ khi thấy một người phụ nữ trung niên tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm ngẩng khuôn mặt bơ phờ lên nhìn chúng tôi. Vừa thấy Minh bước vào thì bà ấy lao đến quỳ sụp dưới chân anh, khóc nấc lên rồi nói:

“Mẹ xin con, làm ơn cứu mẹ lần này. Xem như là báo đáp công lao mẹ sinh ra con, con nhất định phải giúp mẹ lần này. Không thì mẹ chết mất, bọn chúng giết mẹ mất”.

Lần đầu về nhà người yêu chơi, thấy mẹ anh lao đến làm một hành động khiến tôi điếng người toát mồ hôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết chuyện gì nhưng theo những gì bà ấy nói thì đây là mẹ của người yêu. Tôi vội vàng đi tới đỡ bác dậy nhưng Minh tỏ ra rất tức giận, anh kéo lấy tay tôi, ý bảo là tôi cứ đứng yên đừng làm gì. Mẹ của Minh thấy tôi thì nhào tối ôm lấy chân của tôi. Bà ấy càng khóc to hơn. Minh lớn tiếng nói mẹ đừng khóc nữa, có gì từ từ rồi nói.

Khi nghe mẹ của Minh kể, tôi chết sững rối bời. Mẹ của Minh nợ bọn cho vay nặng lãi gần 10 tỷ. Bà vốn mê đánh bài, vướng vào nợ nần không chỉ một lần này. Nhưng Minh chưa từng kể tôi. Anh cố gắng đi làm trả nợ cho mẹ hết lần này đến lần khác.

Minh trừng mắt tức giận hỏi mẹ vì sao đã nói là bỏ rồi mà vẫn thế? Anh hỏi mẹ vì sao cứ làm khổ con của mình như vậy? Mẹ anh chỉ biết khóc, van xin con trai giúp mình lần cuối.

Tôi ra về mà trong lòng rối bời. Tôi biết Minh cũng rất khổ tâm khi có người mẹ mê cờ bạc, gây nợ khắp nơi. Anh đã cố gắng rất nhiều để tự kiếm tiền mua nhà, phụng dưỡng mẹ mình, còn giúp bà trả nợ không ít. Nhưng mẹ của anh ham mê cờ bạc không bỏ tính, giờ số nợ lên tới 10 tỷ thật sự rất lớn.

Tôi biết Minh không bao giờ có thể cắt đứt với mẹ của Mình. Nếu tôi lấy anh, tôi cũng phải cùng anh gánh món nợ lần này và cả tương lai nếu mẹ anh vẫn chứng nào tật nấy. Nếu tôi muốn chia tay thì có phải quá thực dụng và cạn tình cạn nghĩa với Minh quá không? Tôi khó nghĩ quá.

Đêm tân hôn, bất ngờ nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi hoảng hồn

Đêm tân hôn, bất ngờ nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi hoảng hồn

Mẹ chồng tôi đưa xoa lấy lưng nằm trên đất. Còn tôi và chồng thì hoảng loạn tìm quần áo mặc vào. Mẹ chồng tôi từ từ đứng dậy, nhíu mày nhìn chúng tôi rồi nói một câu: “Cô cậu cái gì thì cũng vừa vừa thôi, đừng có làm quá mà đổ bệnh!”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng và sốc nặng

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng và sốc nặng

Tâm sự 35 phút trước
Vợ bất ngờ qua đời, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi hôi, tôi mở ra thì choáng váng bật khóc nức nở

Vợ bất ngờ qua đời, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi hôi, tôi mở ra thì choáng váng bật khóc nức nở

Tâm sự 40 phút trước
Lần đầu về nhà người yêu chơi, thấy mẹ anh lao đến làm một hành động khiến tôi điếng người toát mồ hôi

Lần đầu về nhà người yêu chơi, thấy mẹ anh lao đến làm một hành động khiến tôi điếng người toát mồ hôi

Tâm sự 48 phút trước
Đêm tân hôn, bất ngờ nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi hoảng hồn

Đêm tân hôn, bất ngờ nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi hoảng hồn

Tâm sự 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp sau sẽ mưu sự dễ thành, phát lộc phát tài, đầu tư mau trúng lớn

Sau ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp sau sẽ mưu sự dễ thành, phát lộc phát tài, đầu tư mau trúng lớn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Sao quốc tế 58 phút trước
Vui mừng vì thấy vợ yêu thương con riêng của chồng, khi chạm vào người con tôi mới chết lặng vỡ lẽ

Vui mừng vì thấy vợ yêu thương con riêng của chồng, khi chạm vào người con tôi mới chết lặng vỡ lẽ

Tâm sự 59 phút trước
Đồng ý ly hôn rồi để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ của cô ấy lúc nửa đêm

Đồng ý ly hôn rồi để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ của cô ấy lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2025, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', sở hữu khối tài sản 'kếch xù', tha hồ vét sạch tài lộc của thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/9/2025, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', sở hữu khối tài sản 'kếch xù', tha hồ vét sạch tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tiền vào như lũ, tình duyên bừng sáng, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất lên nhanh chóng, tiền vào như lũ, tình duyên bừng sáng, không thành tỷ phú cũng là đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Chuyến bay lùi giờ cất cánh để chờ đợi một 'hành khách đặc biệt'

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ này khiến tôi hủy hôn chỉ trong ''một nốt nhạc"

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ này khiến tôi hủy hôn chỉ trong ''một nốt nhạc"

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng và sốc nặng

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn gửi tôi 3 tỷ với lý do khiến tôi ngỡ ngàng và sốc nặng

Vợ bất ngờ qua đời, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi hôi, tôi mở ra thì choáng váng bật khóc nức nở

Vợ bất ngờ qua đời, 3 ngày sau tủ lạnh bốc mùi hôi, tôi mở ra thì choáng váng bật khóc nức nở

Đêm tân hôn, bất ngờ nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi hoảng hồn

Đêm tân hôn, bất ngờ nghe tiếng động lạ trong tủ, một ‘thứ’ đổ ào ra khiến vợ chồng tôi hoảng hồn

Vui mừng vì thấy vợ yêu thương con riêng của chồng, khi chạm vào người con tôi mới chết lặng vỡ lẽ

Vui mừng vì thấy vợ yêu thương con riêng của chồng, khi chạm vào người con tôi mới chết lặng vỡ lẽ

Đồng ý ly hôn rồi để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ của cô ấy lúc nửa đêm

Đồng ý ly hôn rồi để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ của cô ấy lúc nửa đêm