Đêm tân hôn vợ tìm mọi cách ép tôi uống ly sữa nóng, giả vờ ngủ trước, tôi thất thần khi chứng kiến hành động của em trên chiếc giường trắng tinh

Tâm sự 03/03/2023 11:22

Tôi không thể hiểu nổi, vì sao vợ cứ một mực bắt mình phải uống sữa vào đêm tân hôn nữa. Vì vậy, tôi bèn nghĩ kế giải vờ để xem thử em làm gì tiếp theo.

Hoàng năm nay 30 tuổi, anh luôn làm việc trong phòng thí nghiệm nên tính tình có phần khó gần và rất ít bạn bè. Dưới sự giới thiệu của một người bạn, Hoàng gặp Mai. Mai là cô gái hồn nhiên, hoạt bát, cô dạy cùng trường với Hoàng. Hai người có tính cách bổ sung cho nhau, sau một thời gian hẹn hò, Hoàng và Mai chính thức kết hôn.

Vào đêm tân hôn, Mai tỏ thái độ bất thường, cô nói chồng uống thêm một vài ly rượu nữa nhưng Hoàng từ chối vì anh không thích uống rượu. Trước khi đi ngủ, Mai pha một ly sữa nóng cho chồng uống, cô nói rằng uống sữa ấm vào buổi tối sẽ dễ ngủ hơn. Vốn dĩ đây là hành động đầy quan tâm của vợ nhưng làm trong phòng thí nghiệm nhiều năm, Hoàng nhìn thấy trong ly sữa có những viên thuốc nhỏ chưa tan.

Đêm tân hôn vợ tìm mọi cách ép tôi uống ly sữa nóng, giả vờ ngủ trước, tôi thất thần khi chứng kiến hành động của em trên chiếc giường trắng tinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoàng phân vân nhưng anh không hỏi vợ, anh giả vờ mang ly sữa ra ban công thổi trước khi uống rồi lén đổ xuống chậu hoa. 5 phút trôi qua, Hoàng giả vờ như đang ngủ say, thỉnh thoảng lại ngáy. Mai lay người chồng xem anh đã thực sự ngủ chưa. Khi xác định Hoàng đã ngủ, Mai vội vàng lấy ra một lọ thuốc màu đỏ. Khi Mai định đổ ra ga giường thì Hoàng bật đèn lên, Mai sợ hãi làm lọ thuốc này đổ khắp nơi.

Hoàng rất tức giận, là đàn ông anh hiểu được việc làm của Mai. Anh hỏi vợ đang làm gì đó thì Mai chỉ khóc. Hóa ra, Mai là một cô gái rất bảo thủ, trước đây cô đã từng có bạn trai, sau khi hai người chụp hình cưới xong xuôi cô mới đồng ý ở chung phòng với bạn trai. Vậy nhưng cuối cùng Mai lại bị người đàn ông này lừa dối nên đành chia tay.

Mẹ Mai nói rằng đàn ông rất coi trọng trinh tiết nên mong con gái không nên nói chuyện này với chồng. Tham khảo thêm nhiều ý kiến khác, mọi người đều nói rằng người chồng rất để ý đến lần đầu tiên của vợ nên tuyệt đối không được nói ra chuyện quá khứ. Chính vì vậy Mai đã dùng cách này để lừa Hoàng.

Đêm tân hôn vợ tìm mọi cách ép tôi uống ly sữa nóng, giả vờ ngủ trước, tôi thất thần khi chứng kiến hành động của em trên chiếc giường trắng tinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe đến đây, Hoàng vừa giận vừa thương Mai, anh ôm cô vào lòng và nói rằng, anh quan tâm đến cuộc sống sau này của hai người hơn là lần đầu tiên ấy. Hoàng mong muốn Mai thành thật với mình là đủ rồi. Nhận được sự tha  thứ của chồng, Mai càng yêu và tôn trọng anh hơn.

Chồng đi công tác xa, mỗi tuần mới về một lần nhưng ô sin còn mừng hơn tôi, nhìn hành động của cô ta tôi "nóng mắt"

Chồng đi công tác xa, mỗi tuần mới về một lần nhưng ô sin còn mừng hơn tôi, nhìn hành động của cô ta tôi "nóng mắt"

Sau khi tôi sinh thì chồng cũng phải đi làm xa, mỗi tuần mới về một lần để thăm vợ con. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh lại chọn trở về vào thời điểm chỉ có mình ô sin ở nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường