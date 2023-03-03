Đêm tân hôn vợ tìm mọi cách ép tôi uống ly sữa nóng, giả vờ ngủ trước, tôi thất thần khi chứng kiến hành động của em trên chiếc giường trắng tinh

Tôi không thể hiểu nổi, vì sao vợ cứ một mực bắt mình phải uống sữa vào đêm tân hôn nữa. Vì vậy, tôi bèn nghĩ kế giải vờ để xem thử em làm gì tiếp theo.

Hoàng năm nay 30 tuổi, anh luôn làm việc trong phòng thí nghiệm nên tính tình có phần khó gần và rất ít bạn bè. Dưới sự giới thiệu của một người bạn, Hoàng gặp Mai. Mai là cô gái hồn nhiên, hoạt bát, cô dạy cùng trường với Hoàng. Hai người có tính cách bổ sung cho nhau, sau một thời gian hẹn hò, Hoàng và Mai chính thức kết hôn. Vào đêm tân hôn, Mai tỏ thái độ bất thường, cô nói chồng uống thêm một vài ly rượu nữa nhưng Hoàng từ chối vì anh không thích uống rượu. Trước khi đi ngủ, Mai pha một ly sữa nóng cho chồng uống, cô nói rằng uống sữa ấm vào buổi tối sẽ dễ ngủ hơn. Vốn dĩ đây là hành động đầy quan tâm của vợ nhưng làm trong phòng thí nghiệm nhiều năm, Hoàng nhìn thấy trong ly sữa có những viên thuốc nhỏ chưa tan.

Ảnh minh họa: Internet Hoàng phân vân nhưng anh không hỏi vợ, anh giả vờ mang ly sữa ra ban công thổi trước khi uống rồi lén đổ xuống chậu hoa. 5 phút trôi qua, Hoàng giả vờ như đang ngủ say, thỉnh thoảng lại ngáy. Mai lay người chồng xem anh đã thực sự ngủ chưa. Khi xác định Hoàng đã ngủ, Mai vội vàng lấy ra một lọ thuốc màu đỏ. Khi Mai định đổ ra ga giường thì Hoàng bật đèn lên, Mai sợ hãi làm lọ thuốc này đổ khắp nơi. Hoàng rất tức giận, là đàn ông anh hiểu được việc làm của Mai. Anh hỏi vợ đang làm gì đó thì Mai chỉ khóc. Hóa ra, Mai là một cô gái rất bảo thủ, trước đây cô đã từng có bạn trai, sau khi hai người chụp hình cưới xong xuôi cô mới đồng ý ở chung phòng với bạn trai. Vậy nhưng cuối cùng Mai lại bị người đàn ông này lừa dối nên đành chia tay.

Mẹ Mai nói rằng đàn ông rất coi trọng trinh tiết nên mong con gái không nên nói chuyện này với chồng. Tham khảo thêm nhiều ý kiến khác, mọi người đều nói rằng người chồng rất để ý đến lần đầu tiên của vợ nên tuyệt đối không được nói ra chuyện quá khứ. Chính vì vậy Mai đã dùng cách này để lừa Hoàng. Ảnh minh họa: Internet Nghe đến đây, Hoàng vừa giận vừa thương Mai, anh ôm cô vào lòng và nói rằng, anh quan tâm đến cuộc sống sau này của hai người hơn là lần đầu tiên ấy. Hoàng mong muốn Mai thành thật với mình là đủ rồi. Nhận được sự tha thứ của chồng, Mai càng yêu và tôn trọng anh hơn.

Chồng đi công tác xa, mỗi tuần mới về một lần nhưng ô sin còn mừng hơn tôi, nhìn hành động của cô ta tôi "nóng mắt" Sau khi tôi sinh thì chồng cũng phải đi làm xa, mỗi tuần mới về một lần để thăm vợ con. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh lại chọn trở về vào thời điểm chỉ có mình ô sin ở nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-tan-hon-vo-tim-moi-cach-ep-toi-uong-ly-sua-nong-gia-vo-ngu-truoc-toi-that-than-khi-chung-kien-hanh-ong-cua-em-tren-chiec-giuong-trang-tinh-561357.html