Thấy quần áo lạ rơi vãi trước nhà tắm, tôi tông cửa vào thì điếng người khi phát hiện em họ đang quỳ xuống làm chuyện khó nói khi chồng tôi không mảnh che thân

Tâm sự 02/03/2023 17:28

Sau khi phát hiện điều bất thường trong nhà mình, tôi lập tức đạp tung cánh cửa buồng tắm xông vào. Tôi nào ngờ cảnh tượng trước mắt lại hãi hùng đến vậy.

Năm nay tôi 33 tuổi, đã kết hôn được 8 năm. Vợ chồng tôi sinh được 2 cô công chúa rất dễ thương. Cả hai bé đều lớn, đợt này tôi đang muốn thả để sinh lại nhưng 1 phần sợ ra con gái nữa, 1 phần mẹ chồng bảo năm tới sinh không được tuổi nên kế hoạch đành hoãn.

Hai vợ chồng vẫn sinh hoạt đều đặn, 1 tuần 1, 2 lần. Chuyện nhà chuyện cửa hay chuyện con cái vợ chồng tôi cũng rất hợp nhau. Anh ấy cũng là người chồng khá tâm lý. Thế nên mặc dù đã 2 con, trông tôi vẫn trẻ trung so với tuổi, thân hình cũng không đến mức xuống cấp lắm. Nhiều người thầm nhìn gia đình tôi ngưỡng mộ.

Mọi thứ sẽ cứ êm đềm trôi đi cho đến khi đứa em họ nhà chú tôi lên ôn thi đại học. Có xin tá túc nhà tôi 1 tháng. Thi xong là nó về quê liền. Nhà chú ấy nghèo hơn nữa mấy đứa con nhà chú ấy con bé nào cũng hiền lành, chăm chỉ lại học giỏi nên tôi bàn với chồng cho phép con bé được ở nhà tôi.

Thấy quần áo lạ rơi vãi trước nhà tắm, tôi tông cửa vào thì điếng người khi phát hiện em họ đang quỳ xuống làm chuyện khó nói khi chồng tôi không mảnh che thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi xưa nay ít tham gia chuyện nhà vợ nên anh ấy đồng ý luôn. Vậy là nhà có thêm người, không khí cũng sôi động hẳn vì con bé cũng rất thích trẻ con. Con bé cũng khá xinh xắn, phổng phao. Ngoài giờ đi học, con bé thường xuyên phụ giúp tôi việc nhà, làm gì cũng nhanh nhẹn, cái gì không biết nói 1 lần là nhớ nên vợ chồng tôi quý nó lắm.

Sau khi ở nhà tôi gần 1 tháng, con bé xin phép ra ở chỗ cô bạn mấy hôm cùng nhau thi rồi cả 2 về quê. Tôi cũng hỏi khá kỹ cô bạn thân của con bé xác mình đúng như con bé nói tôi cũng đồng ý cho nó ra ở đấy. Cứ đinh ninh mọi thứ xuôi chèo mát mái ai dè.

 

Hôm ấy, tôi nói với chồng tôi có tiệc sinh nhật chị bạn, đã gửi con cho ông bà nội gần đấy trông còn tôi về muộn. Nhưng tối đó, tôi đột nhiên bị đau bụng do đến tháng nên xin về sớm. 9h tối về tới nhà, tôi thấy nhà tối om. Cứ nghĩ chồng đi chơi chưa về.

Tôi ôm bụng lên phòng định đi ngủ. Khi vừa vào phòng tôi, tôi thấy nhà tắm đèn sáng, phía bên ngoài quần áo chồng tôi và của phụ nữ vương vãi ngay phòng ngủ. Đó không phải là quần áo của tôi, ngay lúc ấy, tôi còn nghe được những tiếng động lạ ở phòng tắm.

Linh tính có chuyện không hay, tôi tiến đến đạp mạnh cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi có thể sốc ngay được. Đứa em họ tôi đang quỳ rạp phía trước chồng, trên người chỉ có mỗi chiếc khăn tắm còn chồng tôi thì không một mảnh vải che thân đứng đó hưởng thụ.

Họ nhìn thấy tôi mà cũng ngạc nhiên tột độ. Tôi lao vào tát cho chồng và đứa em họ mỗi người một cái. Chồng tôi vội vã xin lỗi, còn đứa em tôi cũng khóc lóc bảo tôi đừng nói với ai do anh rể dụ dỗ nó. Chồng tôi cũng thú nhận tất cả.

Tôi làm sao có thể chấp nhận được sự thật ghê tởm này cơ chứ. Chẳng bao giờ tôi có thể ngờ chuyện này lại xảy đến với tôi, trong chính căn nhà tôi. Gã chồng của tôi, anh ta sao có thể làm thế với người thân của tôi, còn em họ... tôi chẳng biết nó ngây thơ thật hay giả vờ. Giờ tôi phải làm sao đây, xin cho tôi lời khuyên với.

Bầu 9 tháng vẫn xông vào đánh ghen chồng và nhân tình là sinh viên trẻ đẹp, nhìn hai kẻ đang quần nhau trên giường tôi tuyên bố một câu khiến cả hai phải quỳ xuống van xin

Bầu 9 tháng vẫn xông vào đánh ghen chồng và nhân tình là sinh viên trẻ đẹp, nhìn hai kẻ đang quần nhau trên giường tôi tuyên bố một câu khiến cả hai phải quỳ xuống van xin

Nhìn chồng chải chuốc, đầu tóc bóng lưỡng khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Vì vậy, dù cho có gần sinh đến nơi tôi vẫn cùng mẹ chồng đi theo để đánh ghen cho ra lẽ.

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