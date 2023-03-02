Bị người yêu lâu năm đá vì nghèo bèn tìm đến gái làng chơi để giải sầu, sáng hôm sau ghé nhà em để 'trả công' thì tá hỏa khi nhìn lên bàn thờ

Linh phũ phàng “đá” Nam và sỉ nhục anh không thiếu 1 câu gì. Hận bạn gái Nam uất ức lắm, anh muốn trả thù, chơi xấu lại Linh nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay ho.

4 năm yêu đương nồng cháy, Nam cứ ngỡ khi công việc của 2 đứa ổn định thì Linh sẽ gật đầu lấy anh cơ. Nhưng không, sau nửa năm đi làm Linh đã có người mới, anh ta là sếp tổng của công ty, giàu có, đẹp trai còn Nam chỉ là thằng nhân viên quèn lương 5 triệu.

- Cô em, vào nhà hoang vài làm hiệp với anh. Anh sẽ trả em tiền công em đi bán hoa quả 1 tháng, ok??

Thất tình, Nam đau khổ, chán nản tột cùng. Tối nào anh cũng có mặt ở quán rượu nhậu đến say khướt chủ quán đuổi mới về. Tối nay cũng vậy, anh lại đến quán nhậu và 1h sáng mới dật dẹo về nhà. Càng say Nam càng tỉnh càng nhớ về Linh da diết và đầy uất hận. Thế rồi đang đi trên đường thì Nam thấy 1 cô gái mặc áo trắng, đạp xe đạp với mẹt hoa quả đằng sau. Nghĩ cô nàng đi bán hàng đêm về muộn Nam cười khẩy tới chặn đầu xe.

- Anh muốn tôi đến thế cơ à?? Tôi muốn tiền mặt, 5 triệu anh có trả được không?? Được thì sáng mai cầm tới nhà tôi ở địa chỉ này thanh toán không thì thôi tôi về.

- 5 triệu hơi chát nhưng anh đang chán đời, cần giải sầu gấp. 5 triệu thì 5 triệu, tiếc gì còn lợn còi. Nào vào đây, lũ đàn bà con gái các em chỉ cần chút tiền là sẵn sàng làm tất cả mọi việc.

- Anh bị bạn gái “đá” à, sao mà nói năng hằn học đầy hận thù thế??

- Đừng có chọc vào nỗi đau của anh, em cứ nằm im để anh thỏa mãn đi.

Nói rồi Nam kéo cô gái bán hoa quả kia vào ngôi nhà bỏ hoang ngay bên đường đè ngửa cô ả ra ân ái điên cuồng để “giải sầu”. Coi cô gái đó là Linh, Nam ân ái 1 cách tàn bạo, dã man như trút hết hận thù, bực tức bằng việc này mặc cho cô gái kia kêu đau đớn này nọ. Thỏa mãn chán chê đủ các kiểu lạ đời Nam hất cô gái đó ra cười nham hiểm bảo.

- Em về đi, mai anh sẽ cầm không thiếu 1 xu đến nhà em đền bù đời con gái cho em. Anh hứa danh dự của 1 thằng đàn ông đó.

- Em tin anh, vậy em về đây.

Vẫn còn lâng lâng chuyện vừa rồi cùng với men say của rượu Nam nằm đó ngủ luôn chẳng thèm về nhà nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nam về ra lôi hết 50 triệu tiền tiết kiệm bao năm để chuẩn bị cho đám cưới mang tới nhà cô gái bán hoa quả đêm qua anh đã lấy đời con gái đền bù. Nhà cô nàng ở trong ngõ hẻm chật chội, Nam hỏi thăm mãi mới tìm được và gặp mẹ cô ta.

- Chào bác, bác cho cháu gặp con gái bác được không ạ?? Cháu đến trả nợ cô ấy tiền hôm qua cháu có vay nóng cô ấy ạ. – Nam nói dối.

- Cậu nói sao cơ, cậu vay tiền con gái tôi hôm qua á??

- Vâng, cháu giao hẹn cô ấy là hôm sẽ trả rồi mà.

- Cậu gặp con gái tôi bao giờ, ở đâu??

- Dạ, cháu mới gặp cô ấy hôm qua ở đoạn đường vắng nhà khu biệt thự bỏ hoang đó ạ.

- Con gái tôi chết được 2 năm rồi mà. Con bé đi bán hoa quả về muộn bị ô tô đâm chết ngay tại chỗ ở đoạn đường khu nhà biệt thự bỏ hoang đó đấy. Lẽ nào cậu…

- Bác nói cái gì cơ ạ?? Con gái bác chết cách đây 2 năm rồi, ở đoạn đường đó sao?? Bác không đùa cháu đấy chứ, cháu không gặp ma đó chứ??

- Cậu vào nhà nhìn lên bàn thờ nó rồi sẽ rõ. Mà hôm qua là ngày giỗ của con bé, khổ thân con bé mới có 25 tuổi đầu mà đã chết tức tưởi như thế.

Vào trong nhà Nam run sợ khi thấy tấm ảnh cô gái trẻ mỉm cười trên bàn thờ đúng là cô gái đêm qua anh đã lôi vào nhà hoang ân ái. Trời ơi, chuyện gì thế này. Đêm qua anh đã ngủ với ma hay sao?? Sợ quá Nam xin phép bác gái đi gặp thầy cúng ngay lập tức.

Cả đêm đó anh sợ đến mức tè cả ra ngoài vì điều rùng rợn mình đã làm đêm qua. Đang run bần bật thì bỗng có tiếng gõ cửa khiến Nam thót tim sợ hãi mà quát lên.

- Ai đấy??

- Tôi đây, cô gái đã ngủ với anh đêm qua đây??

- Tôi lạy cô, tôi xin cô. Cô sống khôn chết thiêng tha cho tôi, cô muốn gì tôi mua đốt cho cô. Xin cô đừng hành hạ tôi nữa. Cô chết rồi thì để tôi sống yên được không??

- Anh bình tĩnh nghe tôi nói đây. Tôi chưa chết, tôi cần sự giúp đỡ của anh.

- Cô nói dối. Ai cũng nói cô chết được 2 năm rồi, đừng hù dọa tôi nữa.

- Tôi giả chết để lừa mọi người vì tôi muốn trốn khỏi nơi đây cùng người yêu vì ba mẹ cấm cản, thế nhưng anh ta đã bỏ tôi cưới người khác. Sau lần đó tôi không còn mặt mũi nào về nhà và cứ để mọi người coi như mình đã chết.

- Thật chứ?? Cô muốn gì ở tôi??

- Anh cứ tới sờ thử vào người tôi sẽ rõ. Tôi muốn anh đưa 50 triệu đó cho bố mẹ tôi, chăm sóc bố mẹ tôi suốt đời này. Giúp tôi được không??

- Ớ, cô còn sống thật à, không phải ma. Vậy mà làm tôi sợ chết khiếp. Tôi sẽ giúp cô nhưng với 1 yêu cầu.

- Yêu cầu gì??

- Cô phải trở về nhà, ba mẹ cô giờ cô độc biết cô còn sống ông bà mừng lắm sẽ tha thứ cho cô thôi.

- Họ không bao giờ chấp nhận được con như tôi đâu.

- Tin tôi đi.

Ảnh minh họa: Internet

Thở phào nhẹ nhõm vì cô gái bán hoa quả kia không phải là ma, sáng hôm sau tôi đưa cô ta về nhà và giải thích mọi chuyện. Biết tôi gặp và lấy đời con gái của con gái họ, 2 bác đấy giận lắm mà ra 1 yêu sách:

- Tôi chỉ tha thứ và cho con Lê (cô gái bán hoa quả) về nhà trừ khi cậu cưới nó. Cậu đã hãm hiếp nó, cậu phải cưới nó.

- Cháu…cháu…Thôi được rồi, cháu sẽ cưới con gái bác.

Mọi khúc mắc, hiểu lầm và cả nỗi sợ hãi bởi câu chuyện “ngủ với ma” được giải tỏa bằng 1 đám cưới giữa Nam và Lê. Lấy nhau vì “sự cố” và “bắt đền” nhưng Nam tặc lưỡi: “Thôi thì mình là đàn ông dám làm dám chịu!!” ngờ đâu cuộc sống hôn nhân của 2 người về sau rất hạnh phúc và đầm ấm khiến nhiều người phải ghen tỵ. Còn cô người yêu cũ Linh của Nam thì sống cảnh chồng ngoại tình, suốt ngày về đánh đập vợ. Thế mới nói, gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi.