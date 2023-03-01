Đi công tác cùng đồng nghiệp bốc lửa, nửa đêm em sang phòng gạ gẫm hết lời, cuối tuần về nhà bỗng được bố vợ tặng cho 30 cây vàng

Một thời gian trước tôi có chuyến công tác dài 3 ngày, đi cùng cô đồng nghiệp trẻ trong công ty. Cô đồng nghiệp này tên Loan, khá xinh đẹp, trên công ty chúng tôi cũng không thân thiết cho lắm, chỉ gọi là xã giao bình thường thôi.

Tôi 32 tuổi, lấy vợ 2 năm rồi và vợ chồng vẫn chưa sinh con. Tôi thì chẳng còn trẻ nữa nhưng vợ mới 25 tuổi nên cô ấy còn muốn tự do thêm. Kế hoạch của chúng tôi là sau khi mua được nhà thì sẽ sinh em bé để cả gia đình có chỗ ở thoải mái cố định.

Vậy mà hôm ấy, khi tôi đang chuẩn bị lên giường ngủ thì Loan bỗng gọi cửa phòng khách sạn của tôi. Mở cửa ra tôi sững sờ nhìn thấy bộ dạng của cô ấy. Loan mặc chiếc váy ngủ gợi cảm, mái tóc buông xõa tùy tiện, nhất là ánh mắt và nụ cười hướng về tôi đầy lả lơi mời gọi.

“Em buồn quá một mình không ngủ được… Anh có cần người ngủ chung cho vui không…”, Loan ghé sát vào tai tôi thủ thỉ những lời dụ dỗ chết người. Tôi có thể ngửi được mùi nước hoa nồng nàn quyến rũ trên người Loan, cảm nhận hơi thở nóng ấm của cô ấy phả vào cổ mình.

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Đều là người trưởng thành, sao tôi không biết Loan đang có ý định gì. Nghe ý tứ của cô ấy thì có vẻ chỉ muốn một đêm tình rồi chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Quả thực là một sự cám dỗ khó có thể chối từ. Tôi vẫn được vui chơi phiêu lưu mà không ảnh hưởng gì tới gia đình.

Thấy tôi im lặng, Loan nghĩ tôi đồng ý nên định bước vào phòng. Bấy giờ tôi mới bừng tỉnh, vội vàng kéo Loan lại đẩy cô ấy ra hành lang. “Xin lỗi anh không thể làm gì có lỗi với vợ được vì anh rất yêu cô ấy”. Sau đó tôi sập cửa ngay trước mặt Loan rồi mặc cho cô ấy gọi vẫn kiên quyết không mở thêm lần nào.

Kết thúc chuyến công tác trở về, nhìn thấy vợ vui mừng ra đón mà tôi thở phào vì mình đã đủ bản lĩnh để không phản bội vợ. Cho dù cô ấy không phát hiện ra thì tôi cũng cảm thấy áy náy không yên.

Đến cuối tuần, tôi đưa vợ về chơi nhà ngoại. Sau khi cơm nước xong xuôi, vợ tôi và mẹ vợ xuống bếp rửa bát, chỉ còn tôi cùng bố vợ uống trà xem tivi. Hai bố con nói chuyện một lát thì ông bỗng mở tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ rồi đưa cho tôi. Cầm trên tay nặng trịch, tôi vô cùng thắc mắc không hiểu là thứ gì. Khi mở ra xem mới choáng váng phát hiện bên trong đều là vàng!

- Trong chiếc hộp này có 30 cây vàng, bố mẹ cho hai đứa mua nhà đấy. Cố gắng chăm sóc yêu thương nhau, bảo ban nhau mà sống cho tốt. Rồi nhanh chóng sinh cháu cho bố mẹ được vui vầy bên cháu chắt lúc tuổi già đi thôi!

Tôi thẫn thờ như không tin vào tai mình. Vừa hay vợ ở dưới bếp đi lên, cô ấy cười khúc khích kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Tới lúc đó tôi mới biết lý do tại sao đột nhiên bố vợ lại tặng cho các con món quà lớn như thế. Thì ra Loan chính là người quen của bố mẹ vợ tôi! Ông bà muốn thử lòng con rể nên nhờ Loan diễn màn kịch đó! Và may mắn là tôi đã vượt qua thử thách của nhị vị phụ huynh!

Bảo sao tôi cứ lấy làm lạ, vì bình thường Loan đâu phải người phụ nữ phóng túng kiểu đó. Ngoài ra bố mẹ vợ lo lắng về phẩm chất của con rể cũng đúng thôi. Nhỡ cho tiền mua nhà rồi tôi đối xử với vợ không ra gì thì có phải là nuôi ong tay áo hay không? Ông bà thực hiện rất kín kẽ, đến vợ tôi cũng không hay biết gì, sau khi xong việc cô ấy mới được rõ. Bố mẹ vợ tôi đúng là quái chiêu thật!