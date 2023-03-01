Sau sinh mất dáng, chồng chán ghét không chịu ân ái, một hôm mở tủ tài liệu để tìm đồ, tôi hốt hoảng khi thấy bàn tay lạ thò ra

Chồng tôi đã làm được như vậy và tôi từng nghĩ mình có một người chồng tốt. Thế nhưng khi tôi sinh con được cả 10 tháng rồi mà anh vẫn không động vào người vợ thì thật đáng lo ngại. Thậm chí tôi chủ động gợi ý nhưng chồng vẫn viện cớ mệt mỏi, bận rộn công việc để từ chối.

Ai cũng biết đối với đàn ông thì nhu cầu về chuyện ấy rất lớn. Họ khó mà “nhịn” được cả năm trời. Do đó trong thời gian phụ nữ mang thai và sinh con mà chồng vui vẻ kiêng cữ được cho vợ, đó thực sự là một niềm may mắn.

Tôi nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác bên ngoài. Có chỗ giải tỏa rồi nên anh không thiết tha gì đến vợ nữa. Nhưng khi tôi hỏi thẳng chồng thì anh khẳng định anh không ngoại tình. Chồng còn mang danh dự và bố mẹ ra để thề thốt. Nếu lời anh nói là sự thật, vậy thì vì nguyên cớ gì mà anh không muốn động vào vợ?

Hôm vừa rồi khi chồng đi vắng, ở nhà một mình nên sau khi cho con ngủ xong thì tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Thấy phòng làm việc của chồng bừa bộn nên tôi đã giúp anh sắp xếp lại. Trước nay tôi thường không bước vào phòng làm việc của chồng vì anh không thích. Tôi tôn trọng anh, hơn nữa cũng rất tin tưởng chồng nên chẳng bao giờ tự tiện kiểm tra phòng làm việc của anh cả.

Lúc thu dọn, tôi vô tình làm bật cánh cửa tủ đựng tài liệu của chồng. Công việc của anh có rất nhiều tài liệu nên anh mua hẳn 1 cái tủ to chuyên để giấy tờ. Thậm chí còn to hơn chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ vợ chồng tôi. Cánh cửa tủ bật ra, tôi đang định khép lại thì bủn rủn sợ hãi khi nhìn thấy một bàn tay người thò ra.

Tôi theo phản xạ hét lên thất thanh. Tại sao lại có người trong tủ tài liệu của chồng tôi? Dù lúc ấy trong lòng tôi rất sợ hãi song vẫn lấy hết dũng khí giật mạnh cánh cửa tủ ra. Để rồi khi thứ ấy phơi bày hoàn toàn trước mắt, tôi không khỏi đứng hình. Đó là một con búp bê to như người thật, có tạo hình một cô gái trẻ rất xinh đẹp và nóng bỏng. Nói chính xác hơn nó chính là búp bê tình dục!

Đến lúc đó thì tôi đã hiểu tại sao chồng khẳng định bản thân không ngoại tình nhưng anh cũng không muốn động vào tôi. Vì anh đã có công cụ để giải tỏa rồi, dẫu cho đó không phải là một người phụ nữ bằng xương bằng thịt.

Khi chồng về nhìn thấy cánh cửa tủ mở toang và món đồ bí mật của anh bị vợ tìm ra, anh im lặng cất con búp bê vào chỗ cũ. Sau đó anh giải thích với tôi mọi chuyện. Anh bảo từ khi tôi mang bầu thì anh đã mua con búp bê ấy rồi. Không muốn đi bóc bánh hoặc cặp kè với người phụ nữ khác, trong khi đó nhu cầu cá nhân thì vẫn phải được đáp ứng. Chính vì thế mua con búp bê ấy là cách làm hợp lý nhất.

Tôi gằn giọng hỏi anh, cứ cho là vậy thì tại sao sau khi tôi hết thời gian ở cữ mà anh vẫn không muốn động vào vợ. Chồng tôi lúng túng giải thích thật sự anh mệt mỏi và căng thẳng nên không còn hứng thú với chuyện ấy. Nhưng đến lúc này tôi không còn tin lời giải thích ấy của anh nữa. Tôi đã hiểu ra một điều, chồng tôi có cảm hứng với con búp bê hơn là với vợ mình. Quả thật ngoài chuyện nó không phải người thật thì nhan sắc và vóc dáng của nó hơn đứt cô vợ vừa sinh xong là tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vẻ mặt thất vọng và đau đớn của vợ, chồng khuyên tôi đừng nên để bụng. Nó cũng giống như một món đồ chơi tình dục mà thôi, anh chẳng làm gì có lỗi với tôi cả. Rõ ràng cách làm của anh đã là tốt nhất rồi.

Ngẫm ra thì chồng tôi nói cũng đúng. Còn hơn là anh qua lại với người đàn bà khác. Thế nhưng tôi phải làm thế nào khi mà chồng tôi vẫn giấu con búp bê trong phòng làm việc và không muốn động vào vợ? Nghĩ đến cảnh tượng anh dùng con búp bê để giải tỏa mà tôi cảm thấy rất ghê sợ. Liệu có phải chồng tôi đang mắc bệnh tâm lý, cần được chữa trị hay không?