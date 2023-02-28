Cãi mẹ cha đám cưới với anh xe ôm đầu ngõ, đêm tân hôn vừa lao vào nhau anh đã đem ra một thứ cứng ngắc rồi thỏ thẻ bí mật động trời

Bố mẹ Ly tuy không giục giã con gái chuyện cưới xin nhưng cũng hy vọng vào cô rất nhiều, thế nhưng khi cô đưa bạn trai về ra mắt thì lại là lúc bố mẹ cô muốn đuổi cô rakhỏi nhà.

Ly vốn là 1 cô gái xinh đẹp, thông minh, giỏi giang. Gia đình cô có điều kiện, cô cũng được giáo dục nề nếp, ai cũng nghĩ chỉ có những chàng trai thành đạt, ít nhất cũng phải tầm cỡ trưởng phòng gì đó thì mới xứng.

- Cậu nói cậu làm nghề xe ôm ư?? Vậy thì xin lỗi cậu, cậu không thể làm con rể của chúng tôi được rồi.

- Kìa mẹ, sao mẹ lại nói như vậy?? – Cô quay ra kéo tay mẹ cô

- Mẹ chỉ nói những điều tốt nhất cho con thôi. Bố mẹ không đời nào đồng ý chuyện hôn nhân này đâu nên tốt nhất con hãy từ bỏ ý định lấy người xe ôm này đi. Lấy xe ôm thì đời này chỉ có khổ nhục thôi

Bố mẹ cô dứt lời cũng đi thẳng, bỏ lại cô với sự hụt hẫng. Còn Tú - anh quay ra nhìn cô thấy rõ sự xấu hổ tột cùng.

- Chúng mình chia tay đi. Anh cũng nghĩ mình không hề xứng với em 1 chút nào cả. Em đừng áy náy vì chuyện anh cứu em lần đó. Anh không cần em trả nợ đâu.

- Sao anh lại nói như vậy chứ.. Em yêu anh có phải vì muốn trả ơn anh đâu. Chúng ta từ từ bàn được không anh? Bố mẹ em chỉ nói thế thôi chứ họ không có ý gì đâu.

- Thôi em ạ, anh không xứng với em là điều chắc chắn. Có nói nữa cũng vẫn vậy thôi. Anh chỉ là 1 thằng xe ôm sao xứng với em chứ. Anh chỉ phù hợp với nhữn người cùng tầng lớp với anh thôi. Em lấy xe ôm chỉ có khổ thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tú nói hết nhẽ với Ly để cô có thể từ bỏ mối tình này. Thực sự anh cũng cảm thấy 2 người không xứng đôi, có ở bên nhau cũng chẳng lâu bền được. Nhưng…

- Em phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu đây. Em yêu anh và không muốn chia tay anh đâu. Em không quan tâm anh giàu có hay nghèo khó, cũng không cần anh phải có nghề nghiệp được mọi người trọng vọng, em chỉ cần anh là người yêu của em, yêu thương em, chăm sóc cho em vậy thôi.

Nghe Ly nói vậy Tú cũng đành hết cách với cô. Anh biết lấy xe ôm như anh làm chồng thì cuộc đời sẽ chỉ có khổ mà thôi.

Ly kiên quyết đòi cưới Tú cho bằng được mặc cho bố mẹ ngăn cản thế nào. Hôn lễ của anh và cô được tổ chức đơn sơ, giản dị lắm. Chỉ có một vài người bạn và họ hàng ủng hộ mối quan hệ này là có mặt thôi

Đêm tân hôn…

Cô nhìn anh thẹn thùng, bẽn lẽn. Anh ôm lấy cô, cười mỉm:

- Em ngồi lên giường đi, anh có một bất ngờ lớn dành cho em đấy!!

Bất ngờ ư?? Đêm tân hôn rồi mà cô còn có bất ngờ gì cho anh nữa vậy. Cô vui lắm, hôn lên má anh cảm ơn rồi theo quán tính, cô ngồi mạnh lên giường. Mặt cô nhăn lại, không phải chứ, chiếc giường này sao lại cứng đến như vậy. Không phải là anh không có đệm ở bên dưới đấy chứ.

Cô đã nói là đồ đạc cưới cô muốn sắm cùng anh cơ mà nhưng anh không đồng ý, mà anh còn nói anh sẽ sắp xếp ổn thỏa và sẽ khiến cô ngạc nhiên cơ mà.

- Đây là bất ngờ anh dành cho em ư?? – Cô lắp bắp, mặt nhăn nhó.

- Phải rồi đấy em. – Anh vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra

- Cái giường này anh làm bằng gì mà cứng thế!! – Cô vẫn không thôi nhăn nhó

- Vàng em ạ!!

- Anh… Anh nói gì cơ…

Ảnh minh họa: Internet

Cô miệng thì ấp úng nhưng nhìn cử chỉ anh ra dấu, cô hiểu ý anh là gì. Cô lật tấm chăn phủ lên để rồi chết đứng khi bên dưới đúng là toàn vàng thật, từng cây vàng một được xếp ngay ngắn dưới tấm ga.

- Anh… Đây là…

- Là quà mà anh dành cho em thôi. Cảm ơn tình yêu của em. Nó đã khiến anh tin rằng trên đời này, sự chân thành là có thật. Giờ anh có thể nói cho em biết rồi. Anh là giám đốc chứ không phải xe ôm như em nghĩ đâu. Em không phải lấy xe ôm đâu. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em thời gian qua nhưng anh chỉ muốn chắc chắn rằng tình yêu này là chân thành thôi. Mình cưới lại em nhé!! Anh sẽ khiến em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.

Cô ôm chặt lấy anh mỉm cười hạnh phúc. Sự cố gắng, chờ đợi của cô cuối cùng cũng cho trái ngọt rồi. Vậy nên hãy cứ tin tưởng vào tình yêu chứ đừng tin vào vật chất bên ngoài nhé!!