Cãi mẹ cha đám cưới với anh xe ôm đầu ngõ, đêm tân hôn vừa lao vào nhau anh đã đem ra một thứ cứng ngắc rồi thỏ thẻ bí mật động trời

Tâm sự 28/02/2023 16:28

Sau khi biết bạn trai tôi chỉ là người lái xe ôm, mẹ cha đã một mực phản đối nhưng tôi vẫn kiên quyết đám cưới với anh. Cũng vì vậy, tôi mới có cơ hội trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất vào đêm tân hôn.

Ly vốn là 1 cô gái xinh đẹp, thông minh, giỏi giang. Gia đình cô có điều kiện, cô cũng được giáo dục nề nếp, ai cũng nghĩ chỉ có những chàng trai thành đạt, ít nhất cũng phải tầm cỡ trưởng phòng gì đó thì mới xứng.

Bố mẹ Ly tuy không giục giã con gái chuyện cưới xin nhưng cũng hy vọng vào cô rất nhiều, thế nhưng khi cô đưa bạn trai về ra mắt thì lại là lúc bố mẹ cô muốn đuổi cô rakhỏi nhà.

- Xe ôm… – Bố cô ấp úng

- Cậu nói cậu làm nghề xe ôm ư?? Vậy thì xin lỗi cậu, cậu không thể làm con rể của chúng tôi được rồi.

- Kìa mẹ, sao mẹ lại nói như vậy?? – Cô quay ra kéo tay mẹ cô

- Mẹ chỉ nói những điều tốt nhất cho con thôi. Bố mẹ không đời nào đồng ý chuyện hôn nhân này đâu nên tốt nhất con hãy từ bỏ ý định lấy người xe ôm này đi. Lấy xe ôm thì đời này chỉ có khổ nhục thôi

Bố mẹ cô dứt lời cũng đi thẳng, bỏ lại cô với sự hụt hẫng. Còn Tú - anh quay ra nhìn cô thấy rõ sự xấu hổ tột cùng.

- Chúng mình chia tay đi. Anh cũng nghĩ mình không hề xứng với em 1 chút nào cả. Em đừng áy náy vì chuyện anh cứu em lần đó. Anh không cần em trả nợ đâu.

- Sao anh lại nói như vậy chứ.. Em yêu anh có phải vì muốn trả ơn anh đâu. Chúng ta từ từ bàn được không anh? Bố mẹ em chỉ nói thế thôi chứ họ không có ý gì đâu.

- Thôi em ạ, anh không xứng với em là điều chắc chắn. Có nói nữa cũng vẫn vậy thôi. Anh chỉ là 1 thằng xe ôm sao xứng với em chứ. Anh chỉ phù hợp với nhữn người cùng tầng lớp với anh thôi. Em lấy xe ôm chỉ có khổ thôi.

Cãi mẹ cha đám cưới với anh xe ôm đầu ngõ, đêm tân hôn vừa lao vào nhau anh đã đem ra một thứ cứng ngắc rồi thỏ thẻ bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tú nói hết nhẽ với Ly để cô có thể từ bỏ mối tình này. Thực sự anh cũng cảm thấy 2 người không xứng đôi, có ở bên nhau cũng chẳng lâu bền được. Nhưng…

- Em phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu đây. Em yêu anh và không muốn chia tay anh đâu. Em không quan tâm anh giàu có hay nghèo khó, cũng không cần anh phải có nghề nghiệp được mọi người trọng vọng, em chỉ cần anh là người yêu của em, yêu thương em, chăm sóc cho em vậy thôi.

Nghe Ly nói vậy Tú cũng đành hết cách với cô. Anh biết lấy xe ôm như anh làm chồng thì cuộc đời sẽ chỉ có khổ mà thôi.

Ly kiên quyết đòi cưới Tú cho bằng được mặc cho bố mẹ ngăn cản thế nào. Hôn lễ của anh và cô được tổ chức đơn sơ, giản dị lắm. Chỉ có một vài người bạn và họ hàng ủng hộ mối quan hệ này là có mặt thôi

Đêm tân hôn…

Cô nhìn anh thẹn thùng, bẽn lẽn. Anh ôm lấy cô, cười mỉm:

- Em ngồi lên giường đi, anh có một bất ngờ lớn dành cho em đấy!!

Bất ngờ ư?? Đêm tân hôn rồi mà cô còn có bất ngờ gì cho anh nữa vậy. Cô vui lắm, hôn lên má anh cảm ơn rồi theo quán tính, cô ngồi mạnh lên giường. Mặt cô nhăn lại, không phải chứ, chiếc giường này sao lại cứng đến như vậy. Không phải là anh không có đệm ở bên dưới đấy chứ.

Cô đã nói là đồ đạc cưới cô muốn sắm cùng anh cơ mà nhưng anh không đồng ý, mà anh còn nói anh sẽ sắp xếp ổn thỏa và sẽ khiến cô ngạc nhiên cơ mà.

- Đây là bất ngờ anh dành cho em ư?? – Cô lắp bắp, mặt nhăn nhó.

- Phải rồi đấy em. – Anh vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra

- Cái giường này anh làm bằng gì mà cứng thế!! – Cô vẫn không thôi nhăn nhó

- Vàng em ạ!!

- Anh… Anh nói gì cơ…

Cãi mẹ cha đám cưới với anh xe ôm đầu ngõ, đêm tân hôn vừa lao vào nhau anh đã đem ra một thứ cứng ngắc rồi thỏ thẻ bí mật động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô miệng thì ấp úng nhưng nhìn cử chỉ anh ra dấu, cô hiểu ý anh là gì. Cô lật tấm chăn phủ lên để rồi chết đứng khi bên dưới đúng là toàn vàng thật, từng cây vàng một được xếp ngay ngắn dưới tấm ga.

- Anh… Đây là…

- Là quà mà anh dành cho em thôi. Cảm ơn tình yêu của em. Nó đã khiến anh tin rằng trên đời này, sự chân thành là có thật. Giờ anh có thể nói cho em biết rồi. Anh là giám đốc chứ không phải xe ôm như em nghĩ đâu. Em không phải lấy xe ôm đâu. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em thời gian qua nhưng anh chỉ muốn chắc chắn rằng tình yêu này là chân thành thôi. Mình cưới lại em nhé!! Anh sẽ khiến em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.

Cô ôm chặt lấy anh mỉm cười hạnh phúc. Sự cố gắng, chờ đợi của cô cuối cùng cũng cho trái ngọt rồi. Vậy nên hãy cứ tin tưởng vào tình yêu chứ đừng tin vào vật chất bên ngoài nhé!!

Nuốt nước mắt lấy chồng bại liệt để trả ơn, đêm tân hôn vừa lên giường anh đã lôi ra món quà 'khủng' này, khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc

Nuốt nước mắt lấy chồng bại liệt để trả ơn, đêm tân hôn vừa lên giường anh đã lôi ra món quà 'khủng' này, khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc

Tôi đồng ý kết hôn với anh một cách vui vẻ và tự nguyện. Tôi bày tỏ rằng nếu mình đã quyết định làm đám cưới thì sẽ không hối hận, không ấm ức, một lòng mong cùng anh xây dựng tổ ấm, bởi vậy anh cứ yên tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường