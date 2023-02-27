Nuốt nước mắt lấy chồng bại liệt để trả ơn, đêm tân hôn vừa lên giường anh đã lôi ra món quà 'khủng' này, khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc

Tâm sự 27/02/2023 23:58

Tôi đồng ý kết hôn với anh một cách vui vẻ và tự nguyện. Tôi bày tỏ rằng nếu mình đã quyết định làm đám cưới thì sẽ không hối hận, không ấm ức, một lòng mong cùng anh xây dựng tổ ấm, bởi vậy anh cứ yên tâm.

Khi tôi vừa chia tay bạn trai được vài tháng thì bố mẹ đã muốn giới thiệu đối tượng cho con gái. Đối tượng này khá đặc biệt, gia đình tôi từng mang ơn nhà họ từ khi bố tôi còn trẻ. Tôi xin phép không kể rõ chuyện quá khứ ra ở đây. Bây giờ con trai nhà đó muốn lấy tôi làm vợ, có vẻ anh ta đã từng nghe kể về tôi.

Bố mẹ không ép tôi, ông bà bảo cứ gặp gỡ người đó, nếu không ưng thì tôi có thể từ chối, ông bà sẽ tìm cách trả ơn khác. Tôi nghe lời bố mẹ đến địa điểm hẹn gặp mới sững sờ khi biết đối phương bị hỏng một bên chân, phải ngồi trên xe lăn vì một tai nạn cách đây 2 năm.

 

Người đàn ông ấy tên Trung, có khuôn mặt ưa nhìn, phong cách nói chuyện từ tốn, chín chắn, là người hiểu biết và chu đáo. Nói chung ở anh ấy không có điểm nào để chê ngoài vấn đề khiếm khuyết trên cơ thể. Tôi nhận ra nếu Trung không bị tai nạn thì có lẽ gia đình họ cũng không cần nhà tôi trả cái ơn này. Anh ấy có thể dễ dàng tìm được một người phụ nữ tốt. Nghe đâu sau khi Trung bị tai nạn thì bạn gái anh đã đòi chia tay và anh độc thân từ đó cho đến nay.

Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định đồng ý kết hôn. Nếu bố mẹ có cách trả ơn khác thì ông bà đã không đề cập với tôi chuyện này. Trung là người đàn ông tốt, trừ vấn đề khiếm khuyết cơ thể. Trước đây nhờ có gia đình Trung giúp đỡ mà gia đình tôi mới yên ổn được như ngày hôm nay. Lấy Trung sẽ là thiệt thòi cho tôi nhưng mang ơn thì phải trả, nếu không gia đình tôi sẽ chẳng được thanh thản trong lòng. 

Nuốt nước mắt lấy chồng bại liệt để trả ơn, đêm tân hôn vừa lên giường anh đã lôi ra món quà 'khủng' này, khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trung rất bất ngờ khi tôi đồng ý kết hôn với anh một cách vui vẻ và tự nguyện. Tôi bày tỏ rằng nếu mình đã quyết định làm đám cưới thì sẽ không hối hận, không ấm ức, một lòng mong cùng anh xây dựng tổ ấm, bởi vậy anh cứ yên tâm. Trung nắm chặt tay tôi hứa hẹn rằng sẽ đối xử với tôi thật tốt, không để tôi phải khổ. Trong lòng tôi không cho lời nói đó là thật, bởi lẽ thân thể anh thế kia, có làm công việc gì đó thì cùng lắm lo được cho bản thân là tốt lắm rồi. 

Đêm tân hôn, tôi choáng ngợp khi chồng khoe gia tài với vợ. Khi trước anh làm công việc sáng tạo, hiện nay dù đi lại bất tiện nhưng công việc của anh cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ngoài ra những năm qua anh cũng đầu tư bất động sản, khối tài sản của chồng tôi hiện tại lên đến gần 20 tỷ. 

 

Vậy nhưng khi trước chưa bị tai nạn anh vẫn sống khá giản dị, bởi vậy người ngoài không hề biết anh có nhiều tiền. Đến cô bạn gái cũ của anh cũng không hay biết, nên mới lập tức chia tay khi anh gặp nạn. Anh lại càng không muốn dùng tiền để giữ cô ta lại. Ngay cả tôi khi chính thức trở thành vợ thì anh mới công khai tài sản.

- Em là một cô gái tốt, sống có trách nhiệm và tình nghĩa, anh thật may mắn khi rơi vào hoàn cảnh này rồi vẫn lấy được em làm vợ. Bởi vậy tất cả những gì anh có anh sẽ dành hết cho em. 

Chồng ôm lấy tôi thủ thỉ. Tôi thực sự rất cảm động. Cho đến giờ tôi thấy mình không hề thiệt thòi khi kết hôn với anh. Bố mẹ chồng yêu thương quý trọng, chồng dành hết mọi thứ cho vợ, thân thể anh bất tiện nhưng sức khỏe vẫn bình thường, chúng tôi hoàn toàn có thể sinh con. Tôi sẵn sàng đến bên anh lúc khó khăn, bởi vậy mà cũng chiếm trọn được trái tim chồng. Tính ra trong cuộc hôn nhân này tôi mới là người may mắn phải không mọi người?

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Tôi sợ hãi nghĩ tới người con gái mình dành tình cảm hơn 10 năm trời hóa ra lại mưu mô như thế.

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