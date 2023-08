Qua đêm cùng nữ đồng nghiệp một đời chồng, sáng ra tôi không tin vào mắt mình khi nhìn thấy dấu vết lạ này trên chiếc giường trắng tinh

Thảo không quá xinh đẹp nhưng hiền dịu và có nét duyên. Song tôi là trai tân đàng hoàng, công việc ổn định, gia đình tử tế, do vậy cũng không muốn cưới người vợ từng có 1 đời chồng. Mà tính tôi lại không thích chơi đùa tình cảm của người khác, nếu đã yêu là phải nghiêm túc. Cho nên tôi và Thảo là hai người độc thân duy nhất trong phòng song cũng không hề có chuyện gì mờ ám.

Tối hôm đó phòng tôi liên hoan 1 bữa to vì vừa thành công một dự án khá lớn. Các anh chị trong phòng làm việc thấy còn mỗi hai đứa độc thân nên có ý gán ghép chúng tôi với nhau. Suốt cả buổi, tôi và Thảo ngồi cạnh nhau, ăn uống hát hò rồi uống rượu. Nhìn Thảo má hồng và hai mắt long lanh ngời sáng, bỗng nhiên tôi thấy cô ấy đẹp quá. Giá kể Thảo chưa từng kết hôn lần nào thì tôi sẵn lòng Theo đuổi cô ấy bằng được.

Lúc tàn tiệc, tôi vẫn còn khá tỉnh táo nhưng Thảo thì say lắm rồi. Mọi người giao cho tôi nhiệm vụ đưa cô ấy về nhà. Dìu Thảo lên taxi, mùi hương phụ nữ ập vào mũi khiến tôi cũng thấy xôn xao trong lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Đến nơi, xe dừng, tôi đỡ Thảo xuống thì cô ấy nhoẻn cười hỏi tôi có muốn vào nhà chơi không. Mời một người đàn ông vào nhà lúc đêm khuya, lời mời ấy có ý nghĩa thế nào sao tôi không hiểu và chắc chắn là Thảo cũng biết. Tôi sợ sau đêm nay cô ấy sẽ bắt mình chịu trách nhiệm, mà tôi thì không thể cưới Thảo được. Nhưng có hơi men trong người, lại nhìn Thảo xinh xắn dịu dàng trước mặt, tôi đánh mất hết cảm lý.

Chúng tôi quấn lấy nhau đến nửa đêm, sau đó mệt nhoài ngủ thiếp đi. Sáng ra tôi là người tỉnh dậy trước. Cảm nhận sự mềm mại và ấm áp ngay sát bên, thật lạ lẫm, vui thích và hạnh phúc. Giữa chúng tôi đã xảy ra quan hệ rồi, không biết Thảo sẽ nghĩ thế nào.

Vừa hay cô ấy cũng mở mắt, nhoẻn cười nhìn tôi: "Chắc anh đang suy nghĩ phải làm thế nào đúng không? Em không có ý định tái hôn đâu nên anh đừng lo lắng. Chỉ là vì một mình lâu ngày quá cô đơn thôi…".

Nói xong Thảo ngồi dậy khoác thêm chiếc áo ngủ rồi ra ngoài vệ sinh cá nhân. Chiếc chăn tung ra, Thảo thì đi rồi còn tôi ngẩn ngơ nhìn ga giường thấy có một vệt máu đỏ. Tôi không tin vào mắt mình, Thảo từng ly hôn, tại sao lại có dấu vết này? Nhưng tôi nhớ lại đêm qua khi hai đứa hòa làm một, lúc ấy tôi đã thấy là lạ, thắc mắc trong lòng song lại gạt đi ngay.

Lát sau Thảo trở lại giục tôi đi rửa mặt. Tôi chỉ xuống dấu vết trên giường và hỏi cô ấy tại sao lại thế này. Thảo ngập ngừng một lát và kể lại câu chuyện hôn nhân khi trước của mình. Cô ấy và chồng cũ quen nhau nhờ gia đình đôi bên giới thiệu. Nhưng trong ngày cưới cô ấy đã phát hiện ra chồng vẫn qua lại với người cũ. Thậm chí ngay trước thời điểm đón dâu họ còn lên giường với nhau. Chung quy cũng bởi bố mẹ anh ta phản đối cô nàng đó.

Thảo không làm ầm ĩ lên đòi hủy hôn vì mọi sự đã đâu vào đấy cả rồi. Nhưng cô ấy xác định gã đàn ông đó không thể trở thành chồng mình. Từ đêm tân hôn cho đến sau này, hai người không hề chung giường. Kéo dài một năm thì họ quyết định ly hôn. Trước khi kết hôn Thảo vẫn còn trong trắng, ra khỏi cuộc hôn nhân đó cô ấy vẫn không khác gì.

Hôn nhân thất bại khiến Thảo mất hết niềm tin vào tình yêu và đàn ông, cô ấy quyết định ở vậy không tái hôn nữa. Nhưng buổi tối đó Thảo đột nhiên cảm thấy cô đơn và trống vắng, lại có hơi rượu trong người nên mới đánh bạo rủ tôi qua đêm. Và có lẽ cũng bởi tôi khiến cô ấy có cảm tình.

Tôi ngỡ ngàng vỡ òa. Thảo thật sự phù hợp với mẫu phụ nữ tôi mong muốn. Giờ lại biết chuyện quá khứ của cô ấy, tôi là người đầu tiên của Thảo, còn lý do gì để tôi không cầu hôn? Cũng may Thảo khá có cảm tình với tôi nên do dự một lát rồi cũng đồng ý. Hạnh phúc đến với 2 đứa quá bất ngờ nhưng chắc chắn là sẽ bền lâu không thay đổi.