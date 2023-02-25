Cầu hôn bạn gái xong, tôi đi ăn mừng cùng đồng nghiệp, sáng mở mắt ra thấy mình đang lõa lồ nằm trong vòng tay của một cô gái khác

Tâm sự 25/02/2023 23:57

Tôi không thể nhớ được hôm qua mình đã làm gì nữa. Liệu người yêu tôi có tìm ra bí mật này hay không?

10 ngày trôi qua kể từ cái ngày tồi tệ ấy, tôi vẫn chưa dám đối diện với sự thật. Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội không biết làm sao để giải quyết mọi việc một cách êm đẹp. Tôi thấy mình đê hèn, nhục nhã và không đáng mặt đàn ông. Nói ra sự thật, tôi chẳng những sợ bạn gái sẽ không chấp nhận mình mà còn bị bao người chửi rửa. Nhưng nếu cứ im lặng thế này, lương tâm tôi cắn rứt lắm.

Tôi đã mất khoảng hơn 2 năm để theo đuổi người con gái ấy. Cô ấy ngoan ngoãn, hiền lành và xinh xắn lắm. Ban đầu bạn gái chưa đồng ý yêu tôi ngay, cô ấy khá kiêu kì và kén chọn. Nhưng tôi kiên trì, theo đuổi, không bỏ cuộc, cuối cùng cô ấy cũng xiêu lòng.

 

Cách đây 10 ngày, tôi đã lên kế hoạch cầu hôn bạn gái mình. Tôi mua nhẫn, dàn dựng bối cảnh, nhờ bạn bè giúp đỡ để thực hiện một màn cầu hôn thật ấn tượng. Thật may, nhờ có đồng nghiệp giúp đỡ, mọi thứ đã diễn ra đúng như mong đợi. Bạn gái xúc động bật khóc, cô ấy nhận lời tôi. Hai đứa dự tính sang tháng sẽ chính thức đề nghị với bố mẹ để tính chuyện cưới xin.

Cầu hôn bạn gái xong, tôi đi ăn mừng cùng đồng nghiệp, sáng mở mắt ra thấy mình đang lõa lồ nằm trong vòng tay của một cô gái khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, sau khi rời điểm hẹn với bạn gái về, tôi hẹn đồng nghiệp cùng công ty đi ăn khao. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với họ và đồng thời cũng cảm ơn họ đã nhiệt tình giúp đỡ. Cuộc vui diễn ra khá muộn, tôi hào hứng tới mức uống say mèm. Tôi không nhớ mình đã làm những gì, đã nói những gì…

Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc. Tôi hốt hoảng khi phát hiện ra người nằm cạnh mình là cô nàng đồng nghiệp với thân hình bốc lửa. Cả hai chúng tôi đều không mảnh vải che thân. Tôi hiểu, điều gì đã xảy ra… Tôi chỉ không biết tại sao mình lại có thể để mọi thứ xảy ra tình huống tồi tệ này.

Tôi ngồi dậy và hỏi cô ấy cặn kẽ về những gì tối qua. Cô ấy thản nhiên như không. Cô ấy bảo tôi say, nằng nặc đòi đưa cô ấy về vì cả hội chỉ có 2 cô đồng nghiệp nữ. Rồi về tới nơi, tôi lăn xả vào giường của cô ấy ngủ… Chuyện gì đến cũng phải đến.

Tôi hỏi cô đồng nghiệp muốn gì, cô ấy bảo chẳng muốn gì cả, chỉ là vui chơi qua đường, cũng không ép tôi phải có trách nhiệm gì. Tôi thừa biết, cô gái này vốn lẳng lơ. Ở công ty, ai cô ta chẳng ỡm ờ.  Nghe đâu cũng có vài gã đến nhà cô ta ngủ lại rồi. Cô ta đẹp, nóng bỏng, cánh đàn ông ai ai cũng bị mê hoặc. Nhưng chỉ là mê chơi bời chứ không ai xác định nghiêm túc với cô gái này cả.

Từ hôm đó tới nay, tôi như kẻ mất hồn. Bạn gái hôm nào cũng ríu rít rủ tôi đi mua sắm, chuẩn bị các thứ cho ngày trọng đại. Còn tôi, cứ đến văn phòng, nhìn thấy cô ta là tôi lại cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Tôi biết cái bí mật này không sớm thì muộn cũng sẽ lộ ra. Và khi nó được kể từ người khác thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều.

Tôi biết mình phải nói với bạn gái sự thật nhưng tôi lại không có đủ can đảm. Tôi sợ cô ấy sẽ chấm dứt với mình. Tôi cũng sợ người đời cười vào mặt, chửi rủa mình là loại đàn ông không ra gì khi vừa cầu hôn bạn gái ban chiều thì tối lên giường với ả đàn bà khác… Tôi phải nói sao đây?

Bỏ rơi chồng già để đám cưới với tình trẻ, đêm tân hôn nhục nhã ê chề khi bị anh ta lôi xuống giường, xem như một đứa con gái làng chơi

Bỏ rơi chồng già để đám cưới với tình trẻ, đêm tân hôn nhục nhã ê chề khi bị anh ta lôi xuống giường, xem như một đứa con gái làng chơi

Vì không có tình cảm với người chồng đại gia, tôi tìm mọi cách để ly hôn ông ta rồi ôm tiền để lấy chồng mới. Tuy nhiên, tôi không ngờ mình đã vỡ mộng ngay vào đêm tân hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường