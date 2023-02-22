Người yêu thú nhận đã lên giường 'tâm sự' cùng cháu gái sếp vì không từ chối được, nghe xong tôi hoảng hốt nói không nên lời

Tâm sự 22/02/2023 17:15

Sau khi nghe người yêu kể lại sự vụ trên, tim tôi như tan nát ra hàng trăm mảnh nhỏ. Ai mà ngờ được người mà mình sẽ nghĩ sẽ lấy làm chồng lại làm như vậy với mình cơ chứ.

Yêu nhau lâu, tin tưởng anh nên mặc dù thấy những biểu hiện lạ lạ nhưng tôi vẫn không nghi ngờ. Cho tới khi anh về nhà mặt âu sầu, ủ não thú nhận đã lên giường với cháu gái của sếp, giờ có nguy cơ bị đuổi việc nếu làm cô nàng mất lòng, tôi mới ngã ngửa ra biết anh phản bội.

Thú thật, yêu nhau hơn 3 năm, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị lừa dối. Thậm chí bạn bè tôi còn ngạc nhiên khi thấy tôi yêu anh lâu đến vậy. Lí do đơn giản là vì ai cũng khen tôi xinh xắn, hoạt bát, kiếm được tiền… vậy mà lại yêu một anh chàng “cù lần” như anh. Bạn trai tôi ngoại trừ cái việc hiền lành, tốt tính thì nhìn chung so với đàn ông khác anh khá kém. Ngoại hình tuy điển trai nhưng anh chậm chạp, chuyên môn cũng kém. Bởi thế mà ra trường đi làm bao năm nhưng anh vẫn cứ mãi ậm ạch ở vị trí nhân viên chẳng tiến lên được.

Người yêu thú nhận đã lên giường 'tâm sự' cùng cháu gái sếp vì không từ chối được, nghe xong tôi hoảng hốt nói không nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Nhưng điều tôi trân trọng ở anh chính là đạo đức, sự hiền lành. Chúng tôi quen nhau từ khi hai đứa còn là sinh viên, còn có những bữa thiếu tiền ăn. Sau này tôi ra trường, đi làm, năng động, kiếm được tiền, tôi càng không muốn phụ người đàn ông đã gắn bó với mình. Thế nên mặc cho mọi người gièm pha anh không xứng với tôi, tôi vẫn yêu và bên anh như ngày nào.

Tôi cũng đã tính tới chuyện kết hôn nhưng vì công việc bận rộn quá nên chưa sắp xếp được thời gian. Có thể cuối năm nay hoặc đầu sang năm chúng tôi sẽ cưới. Thế nhưng có ai ngờ, cái người đàn ông tưởng là cù lần, tưởng là chẳng ai thèm yêu ấy lại phản bội tôi.

Dạo gần đây, tôi thấy anh bận rộn hơn trước. Cuối tuần nào cũng đi cà phê, gặp bạn bè mặc dù trước đây anh chỉ đi với tôi. Tôi không nghi ngờ mà lại thấy mừng vì anh có đổi mới. Trước đây cuộc sống của anh rất buồn chán, tẻ nhạt nên giờ thấy anh có nhiều mối quan hệ, có nhiều hoạt động hơn tôi cũng thấy vui. Tôi thoải mái để anh đi chơi mà chẳng nghĩ ngợi gì.

 

Cho tới cách đây vài tuần, anh tìm tôi mếu máo thú nhận việc đã quá trớn với cháu gái của sếp. Nếu là người khác, có lẽ tôi chỉ sốc khi bạn trai yêu lâu năm phản bội mình. Còn ở chuyện của tôi, tôi choáng váng là bởi người như anh mà cũng lăng nhăng thì thật không biết phải tin vào cái gì.

Anh thú nhận rằng, ở công ty có cô cháu gái của sếp. Cô này không xinh, ngoại hình trông không ưa nhìn nên dù là cháu sếp nhưng cũng chẳng ai để ý. Tính bạn trai tôi thì hiền lành, ngại va chạm, vẻ ngoài trông cũng tạm ổn nên thấy cô ta tiếp cận thì cũng cứ ậm ừ. Anh ngại từ chối làm cô ta tổn thương, hơn hết là sợ làm sếp phật ý, thế nên nhiều khi mọi người trong công ty gán ghép anh cũng chỉ biết cười trừ.

Khoảng hơn 2 tháng nay cô ta tấn công ra mặt, tối ngày nhắn tin rủ đi cà phê, uống nước. Bạn trai giấu tôi cũng đi để chiều lòng. Ai ngờ hôm rồi đi chơi, cô ta bày đặt chuyện đang buồn, gạ uống bia, uống rượu rồi say, hai bên vào nhà nghỉ. Anh không giấu tôi, nói rằng có ôm ấp nhưng thực sự anh chưa làm gì cả. Anh cảm thấy sợ và nói chung cô ta cũng không hấp dẫn nên anh cũng không ham.

Người yêu thú nhận đã lên giường 'tâm sự' cùng cháu gái sếp vì không từ chối được, nghe xong tôi hoảng hốt nói không nên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Giờ cô ta bám anh như đỉa, nằng nặc cho rằng hai người họ đã có quan hệ sâu đậm và bắt anh phải chịu trách nhiệm khiến anh khốn khổ không biết làm cách nào để thoát ra. Anh cầu cứu tôi giúp đỡ chứ không cứ tình cảnh này anh sợ chết khiếp.

Nói thật, tôi vừa thương vừa giận. Chị gái và mẹ cứ bảo tôi hay thôi đi, chia tay với anh vì người đàn ông như thế cũng đã có ý phản bội mình. Mà nếu không thì anh cũng quá ngốc, sau này cũng có kẻ khác dắt mũi mà thôi. Hơn nữa dây dưa vào mối quan hệ mà cô gái kia đeo bám cũng quá đỗi mệt mỏi. Trong khi đó tôi nào đến nỗi nào, bao nhiêu anh theo đuổi tôi còn không màng, vậy mà người như anh lại phản bội tôi.

Tôi đắn đo rất nhiều không biết phải làm sao. Tôi có nên tha thứ và giúp anh không hay là dừng lại chuyện tình này?

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