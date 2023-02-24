Bỏ rơi chồng già để đám cưới với tình trẻ, đêm tân hôn nhục nhã ê chề khi bị anh ta lôi xuống giường, xem như một đứa con gái làng chơi

Tâm sự 24/02/2023 23:50

Vì không có tình cảm với người chồng đại gia, tôi tìm mọi cách để ly hôn ông ta rồi ôm tiền để lấy chồng mới. Tuy nhiên, tôi không ngờ mình đã vỡ mộng ngay vào đêm tân hôn.

Chồng cũ của tôi là một người đàn ông già hơn tôi tới 25 tuổi. Tôi lấy ông ta ở cái tuổi 23, giữa lúc thanh xuân tươi đẹp và rực rỡ nhất của người phụ nữ. Cũng do nhà tôi nghèo, đông anh chị em, tôi chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Người quen đã mai mối cho tôi ông ta, hy vọng tôi được đổi đời và cả có tiền giúp đỡ gia đình. 

Bị ốm mẹ vừa khuyên bảo vừa gây áp lực, tôi chẳng còn cách nào khác là lên xe hoa về làm vợ người đàn ông hơn mình quá nhiều tuổi như vậy. Ngoài việc ông ta đã già, không còn tuổi trẻ sung sức thì chồng cũ đối xử với tôi rất tốt, yêu thương chiều chuộng, dịu dàng và chu đáo, thật sự chẳng có chỗ nào để chê.

Thế nhưng những yêu thương chăm sóc của chồng cũ vẫn không khiến tôi thấy đủ. Tôi còn quá trẻ, tôi cần những say đắm nồng nàn, những ái ân si mê hơn thế. Chồng cũ càng chiều chuộng và nhường nhịn thì tôi càng thấy chán ngán. 

Bỏ rơi chồng già để đám cưới với tình trẻ, đêm tân hôn nhục nhã ê chề khi bị anh ta lôi xuống giường, xem như một đứa con gái làng chơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau hai năm kết hôn, chồng cũ ngày càng sốt sắng giục tôi sinh con. Không xác định sẽ chung sống cả đời với người đàn ông già ấy nên tôi không muốn sinh con để bị ràng buộc. Chính vì thế tôi âm thầm lên kế hoạch gom tiền rồi ly hôn, bắt đầu cuộc sống mới đầy vui vẻ và tuyệt vời, bù lại cho khoảng thời gian chung sống bên cạnh người đàn ông nhăn nheo già cả đó.

Được cái chồng cũ đặc biệt yêu thương và tin tưởng vợ, tôi muốn gì cũng được, chính vì thế việc gom tiền của ông ta không hề khó. Cuối cùng khi gom góp được 3 tỷ tiền mặt và tỉ tê chồng cũ sang tên cho 1 mảnh đất, tôi dựng chuyện ông ta ngoại tình sau đó một mực đòi ly hôn. 

Chồng cũ không thể thanh minh biện hộ cho mình được, đành phải chấp nhận ký vào đơn. Tôi trở thành một người phụ nữ độc thân, xinh đẹp và giàu có. Bỏ ra chút vốn mở cửa hàng thời trang tập tành kinh doanh, còn lại tôi dành phần lớn thời gian để yêu đương với trai trẻ cho bõ những ngày làm vợ lão chồng già.

Sau hơn 1 năm ly hôn, tôi quyết định tái hôn với Khoa. Anh hơn tôi 2 tuổi, có vẻ ngoài phong độ, bảnh bao và rất cưng chiều tôi. Tôi bỏ tiền xây một căn nhà trên mảnh đất lấy được của chồng cũ để làm tổ ấm cho hai vợ chồng. Vì yêu Khoa nên tôi để anh cùng đứng tên luôn, với mong ước sẽ cùng anh tạo dựng nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. 

Dù trước đó tôi và Khoa đã có quan hệ nhưng đêm tân hôn vẫn là khoảnh khắc tôi rất mong chờ. Nhưng mọi thứ lại không như tôi tưởng tượng. Cánh cửa phòng tân hôn đóng lại, Khoa bật tivi mở những đoạn phim người lớn cho tôi xem và bắt phải làm theo các nhân vật nữ trong đó. Tôi không chấp nhận vì thấy làm vậy chẳng khác gì mấy hạng gái rẻ tiền. 

Tôi kiên quyết không chịu, tưởng Khoa sẽ xuống nước năn nỉ hoặc chiều theo ý vợ. Nhưng không, anh ta trợn mắt long sòng sọc, túm lấy tóc tôi giật mạnh, rồi cứ thế giáng cho tôi hai cái tát mạnh, bắt tôi phải nghe theo ý anh ta bằng được.

Bỏ rơi chồng già để đám cưới với tình trẻ, đêm tân hôn nhục nhã ê chề khi bị anh ta lôi xuống giường, xem như một đứa con gái làng chơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi choáng váng sợ hãi vì đau và cả vì sốc trước hành động không thể tin nổi của chồng. Tới lúc đó tôi mới biết thực ra Khoa là kẻ có tính bạo lực nhưng thời điểm yêu đương anh ta luôn cố gắng kiềm chế. Bây giờ đã trở thành vợ chồng, coi như ván đã đóng thuyền nên anh ta mới không ngại ngần gì nữa. 

Đêm tân hôn đầy nhục nhã ê chề, tôi phải phục vụ chồng như một ả gái làm tiền, chẳng những thế còn bị anh ta đánh. Nếu không nghe theo, anh ta sẽ đánh mạnh hơn. 

Mãi gần sáng Khoa mới buông tha cho tôi. Sáng ra tôi đòi ly hôn thì bị anh ta đánh thêm một trận nữa, dọa dẫm sẽ không thể cho tôi yên nếu dám bỏ anh ta. Tôi đau đớn quá, liệu đây có phải là cái giá tôi phải trả khi đã lừa chồng cũ hay không? 

Bị em sinh viên hớp hồn rồi dụ dỗ lên giường, hôm sau về nhà tôi ngộ ra sự thật rồi quyết chia tay mối tình lâu năm

Bị em sinh viên hớp hồn rồi dụ dỗ lên giường, hôm sau về nhà tôi ngộ ra sự thật rồi quyết chia tay mối tình lâu năm

Sau khi qua đêm với cô ấy, tôi nhận ra bản thân vẫn chưa buông bỏ được những thiếu sót của người yêu hiện tại. Vì vậy, dù đắn đo nhiều, tôi quyết định chia tay em.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 45 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 48 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 54 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 55 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 43 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường