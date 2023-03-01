Chồng đắm say bên tình trẻ không quan tâm vợ, đến khi về nhà thấy nhà mình đổi chủ, vợ thì đổi chồng thì đã hối hận không kịp

Tâm sự 01/03/2023 23:06

Khi đọc được tin nhắn cặp tình nhân ấy bàn chuyện đi công tác cùng nhau nhưng chủ yếu là đi hú hí, thì tôi đã có quyết định của mình. Thấy anh ta vẫn gọi điện về cho vợ con đều đặn mà tôi phải phục sự ranh ma và giỏi diễn kịch của anh ta.

Khi phát hiện chồng ngoại tình các chị em sẽ xử lý thế nào? Riêng tôi, tôi không bao giờ tha thứ cho việc chồng ngoại tình. Lỗi sai nào cũng có thể thương lượng và cho cơ hội sửa sai, còn việc lên giường với người đàn bà khác, đó chính là tội lỗi tày đình không bao giờ có thể tha thứ.

Đáng buồn thay sau 4 năm chung sống thì chồng tôi lại phạm vào điều kiêng kỵ ấy của tôi. Trước đó tôi đã nghi ngờ chồng có người khác bên ngoài. Anh ta thờ ơ với vợ con thấy rõ nhưng lại lấy cớ bận công việc trên công ty. Chuyện ân ái thì lười biếng, than thở rằng sức khỏe suy giảm, bị bệnh đau lưng. Điện thoại luôn giấu diếm, nhật ký cuộc gọi và các phần mềm chat sạch sẽ một cách đáng ngờ, rõ ràng chồng tôi đã cố tình xóa tin nhắn.

Sau đó tôi theo dõi sát sao hành động của chồng và đã tóm được tin nhắn của anh ta với cô bồ. Quả thật đúng là chồng tôi đã ngoại tình từ 4 tháng nay, với chính ả đồng nghiệp mới vào công ty. Chồng tôi là trưởng phòng nhân sự, lấy cớ kèm cặp, bảo ban người mới rồi nhân cơ hội “chim chuột” nhau. 

 

Khi đọc được tin nhắn cặp tình nhân ấy bàn chuyện đi công tác cùng nhau nhưng chủ yếu là đi hú hí, thì tôi đã có quyết định của mình. Thấy anh ta vẫn gọi điện về cho vợ con đều đặn mà tôi phải phục sự ranh ma và giỏi diễn kịch của anh ta. Tất nhiên tôi cũng cùng diễn với anh ta cho anh ta vui lòng. Nhưng đến khi trở về thì thứ đang chờ đợi sẽ khiến gã chồng ngoại tình của tôi phải kinh hoàng ngã ngửa.

Chồng đắm say bên tình trẻ không quan tâm vợ, đến khi về nhà thấy nhà mình đổi chủ, vợ thì đổi chồng thì đã hối hận không kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày chồng tôi đi công tác về, dù không có mặt ở hiện trường nhưng tôi có thể tưởng tượng được ra tình huống cụ thể. Anh ta như thường lệ rút chìa khóa mở cửa nhưng lại không thể mở được cánh cửa quen thuộc của nhà mình. Bấm chuông thì 1 người hoàn toàn xa lạ xuất hiện sau cánh cửa. 

Anh ta nổi giận đùng đùng hỏi tại sao người đàn ông đó là ở trong nhà mình, người kia nhún vai đáp: “Căn nhà này bây giờ đã là nhà của tôi. À người phụ nữ bán căn nhà này cho chúng tôi dặn tôi chuyển cho anh một lời nhắn đấy - đi cạp đất mà ăn”.

Trong sự kinh hoàng và bủn rủn, gã chồng bội bạc của tôi được biết căn nhà đã được vợ mình bán cho người khác vừa cách đó mấy hôm. Chính xác là khi anh ta lên máy bay đi hú hí kiêm công tác với bồ thì căn nhà này cũng lập tức đổi chủ.

Sau đó tôi nhận được những cuộc điện thoại liên hồi đầy hoảng loạn của chồng. Đợi anh ta gọi đến cuộc thứ 10, tôi mới đủng đỉnh nghe máy. Chồng tôi gào thét điên loạn trong điện thoại hỏi tôi chuyện gì đang diễn ra.

Tôi cười khẩy đáp: "Anh đi hú hí với bồ về thì cũng rơi luôn mất não à? Anh không thấy rõ ràng là nhà đã đổi chủ và anh không còn nơi ở à? Đồ đạc của anh tôi đã ném vào thùng rác rồi đấy, ra mà bới về. Tiện đi kiếm chỗ ở thì kiếm luôn công việc mới đi nhé, anh với cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi đến sau".

Nói xong tôi cúp luôn máy, mặc anh ta cuống quýt cầu xin và hứa hẹn sẽ lập tức cắt đứt với người tình. Căn nhà đó vốn là bố mẹ tôi tặng con gái và con rể làm quà cưới. Vị trí trưởng phòng của anh ta cũng do mối quan hệ của bố tôi mà có được. Giám đốc công ty ấy chịu ơn bố tôi nên tặng không luôn cho con rể ông vị trí mà bao người mơ ước. Cũng bởi chồng tôi nói không muốn làm cho công ty của nhà vợ, muốn tự ra ngoài vùng vẫy. Song thực tế mọi chuyện vẫn có bàn tay tác động của bố tôi đằng sau. Chứ bằng vào năng lực của anh ta thì còn mướt mùa mới leo lên được tới chức vị đó.

Nhưng cô ả kia lại không biết nội tình bên trong. Thấy chồng tôi bảnh bao, tuổi trẻ đã giữ chức trưởng phòng liền tận dụng sắc đẹp của mình để tiến thân. Còn gã chồng bội bạc của tôi, xuất thân nghèo hèn, chỉ được cái mã đẹp và tài ăn nói. Khi xưa tôi ngờ nghệch bị anh ta dắt mũi, sau khi cưới biết được chồng mình bất tài tôi cũng chỉ còn cách chấp nhận, cố gắng nâng đỡ cho anh ta. Tôi và gia đình đã cho anh ta tất cả nhưng anh ta lại không hề biết điều mà phản bội lại tôi. 

Sướng không biết đường sướng vậy thì tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Đời đúng thật là lạ, có những kẻ ăn sơn hào hải vị không muốn lại muốn đi cạp đất mà ăn!

Đang hừng hực đợi chồng trên giường tân hôn thì nghe thấy nghe âm thanh lạ phía sau cửa phòng mẹ chồng, tôi suýt đứng tim khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong

Đang hừng hực đợi chồng trên giường tân hôn thì nghe thấy nghe âm thanh lạ phía sau cửa phòng mẹ chồng, tôi suýt đứng tim khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong

Trước khi kết hôn, thấy chồng một mực nghe lời mẹ tôi đã hơi lo rồi nhưng vì bà cư xử rất nhã nhặn nên tôi cũng bỏ qua. Nào ngờ, hai mẹ con anh ta lại có bí mật to lớn như vậy.

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