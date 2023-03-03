Đêm tân hôn mẹ chồng vào tận phòng, thủ thỉ tiết lộ 'điều khủng khiếp' khiến tôi suy sụp vì sốc tận óc, chạy ào ra khỏi phòng

Tâm sự 03/03/2023 04:20

Tôi định tắt điện đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, mẹ chồng tôi vào phòng nói có chuyện quan trọng. Mẹ chồng tôi yêu cầu giao nộp tiền, vàng hồi môn trong đám cưới, đồng thời tiết lộ một điều khiến tôi choáng váng.

Tôi và anh Thành yêu nhau được gần 1 năm thì đã nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi bị chinh phục bởi anh ấy phong thái lịch lãm, người từng trải và hơn tôi tận 8 tuổi. Thú thực, tôi mới chỉ là cô gái mới ra trường, đi làm chưa được lâu đã chìm đắm trong tình yêu. Mặc dù, trước đó nhiều bạn học, người trong công ty tán tỉnh, song tôi vẫn thận trọng.

Quá trình chúng tôi yêu nhau cả hai gia đình đều biết, song tôi cũng ít có dịp về nhà người yêu chơi, lâu lâu anh Thành có dẫn tôi về song vì sợ tôi ngại nên chỉ vào nhà chơi chốc lát rồi cả hai lại đi chơi. Anh Thành tuổi không còn trẻ nữa, nên yêu nhau chưa lâu thì anh ấy đã ngỏ lời muốn kết hôn với tôi, ban đầu tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, tôi vẫn còn trẻ, còn nhiều dự định trước mắt… Tôi cũng biết, ban đầu mẹ anh ấy cũng không đồng tình cho lắm cho rằng tôi còn trẻ, gia đình không khá giả... Song với sự quyết tâm của con trai, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng phải đồng ý. Mọi thứ đến rất nhanh, trong sự khẩn trương của hai gia đình. 

Lễ cưới của tôi diễn ra đầy đủ mọi lễ thức, nhà trai cũng trang trọng tổ chức lễ cưới, xin dâu… Tôi cũng không nhận thấy sự thờ ơ, lạnh nhạt hay khó chịu của bố mẹ chồng, anh em nhà chồng. Ai cũng vui vẻ, hân hoan trong lễ cưới của chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi tiệc cưới kết thúc, tôi còn chưa biết phải làm gì vì quá mệt mỏi sau mấy ngày qua. 

 

Nhưng mẹ chồng tôi đã sớm cho tôi một cảm giác bất an khi bà lạnh lùng nói thẳng vào mặt tôi: "Khách khứa về hết rồi, còn không nhanh thay váy, tẩy trang để còn dọn dẹp cùng mọi người. Làm cô dâu chứ có phải bà hoàng đâu mà cứ ngồi ườn ra đấy xem mọi người tất bật mà không thấy động tay, động chân ra giúp à?".

Đêm tân hôn mẹ chồng vào tận phòng, thủ thỉ tiết lộ 'điều khủng khiếp' khiến tôi suy sụp vì sốc tận óc, chạy ào ra khỏi phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lập tức bắt tay vào công việc, mẹ chồng tôi bắt các em chồng nghỉ ngơi, để mình tôi dọn nhà. Tôi còn nghe rõ mẹ chồng: "Các con từ giờ nhàn rồi nhé, đã có chị dâu rồi. Từ giờ về sau, việc nhà cứ để chị dâu". Dọn dẹp các thứ đã xong, tôi lên phòng nghỉ. 

 

Tôi định tắt điện đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, mẹ chồng tôi vào phòng nói có chuyện quan trọng. Mẹ chồng tôi yêu cầu giao nộp tiền, vàng hồi môn trong đám cưới, đồng thời tiết lộ một điều khiến tôi choáng váng: "Chuyện cưới xin cũng đã xong rồi, chỉ là vợ hai chứ không có gì oai oách mà ảo tưởng nữa. Sắp tới, chồng có đón con riêng về sống cùng, cố gắng mà chăm sóc, yêu thương nó. Được làm dâu nhà tôi là tốt số rồi, đừng có giở thói kêu ca, lười nhác kẻo lại bị bỏ giống đứa trước".

Tôi rất sốc vì giờ mới biết mình là vợ hai của chồng, suốt gần một năm yêu nhau không thấy chồng kể về chuyện này, cũng không thấy bất kỳ ai ở nhà chồng tôi nói cho tôi biết điều này. 

Tôi quá thất vọng vì chồng giấu tôi chuyện như vậy, tôi cũng lo sợ vì vừa bước chân vào nhà chồng đã bị mẹ chồng sai đủ đường, cư xử thiếu tôn trọng tôi.

Hôm sau, chồng tôi đã thú nhận mọi chuyện, anh ấy xin lỗi tôi cho rằng nếu để tôi biết sẽ không đồng ý cưới… Tôi rất buồn và đến giờ vẫn còn sốc. Tôi sợ rằng mình giống như vợ trước của anh ấy, chỉ vì mẹ chồng và các em chồng không ưa, chồng thiếu quan tâm là bị đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc.

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Hôm đó cũng thế, chị chồng nhà em lại về chơi, trùng hợp đúng ngày em gái em dạm ngõ nói chuyện người lớn. Biết ý, sáng dậy sớm em đã chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cả nhà rồi mới sắm sửa váy áo dắt xe đi. Thế mà vừa ra tới cửa, chị chồng em vẫn kéo ngược lại hỏi.

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