Em gái cưới, chồng lén làm điều này, vợ biết được chỉ nhẹ nhàng hỏi thế này mà anh phải vội vàng nhận lỗi

Từ ngày về làm vợ Phong, Lan luôn cùng anh chăm sóc em gái. Cô không tiếc Chi bât cứ thứ gì. Ngày Chi còn đi học, thi thoảng Lan còn chủ động cho Chi thêm tiền tiêu vặt hàng tháng rồi mua váy áo, giầy dép cho em chồng. Lúc Chi tốt nghiệp đại học, Lan lại giục chồng mua tặng em gái chiếc máy tính xách tay phục vụ cho công việc. Nhìn cách đối xử của Lan đến mẹ Phong còn phải gật đầu tấm tắc thừa nhận nhà bà may mắn mới có được nàng dâu hiểu lý lẽ, biết cách cư xử. Vậy nên bà luôn bảo Phong phải ăn ở cho khéo, đừng phụ lòng vợ.

Lan tâm sự, Phong – chồng cô chỉ có 2 anh em, Phong là trưởng, dưới có cô em gái tên Chi. Từ nhỏ hai anh em đã thân thiết gắn bó với nhau nên kể cả khi vợ chồng cô cưới nhau rồi, Phong vẫn dành nguyên sự quan tâm chăm sóc em gái như vậy. Chuyện này Lan rất hiểu và ủng hộ chồng bởi bản thân cô cũng có anh trai.

Hai vợ chồng bàn lên tính xuống, sau Phong bảo: "Thôi thì cứ theo cách truyền thống, mình đánh tặng em nó chiếc lắc vàng khoảng 5 chỉ là được em ạ".

Song Lan kể, cách đây 3 tháng em chồng cô rục rịch chuẩn bị lấy chồng. Đây là tin vui của gia đình Phong, Lan cũng đầu tư nhiều tâm sức vào lo cho đám cưới của Chi được ấm cúng suôn sẻ. Nhất là khoản hồi môn cho Chi, Lan bàn rất kỹ với Phong: "Em gái cưới, anh định tặng quà như thế nào để em chuẩn bị".

Chồng nói thế Lan liền vui vẻ làm theo. Ngoài ra trước ngày Chi cưới, Lan còn dẫn cô ấy đi mua không biết bao nhiêu váy áo, son phấn tặng thêm nữa. Nhìn cách quan tâm của Lan dành cho em chồng, nhiều người không biết còn hiểu nhầm hai người là chị em ruột.

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Vậy nhưng đúng trước hôm cưới 1 ngày, đi làm về Lan định rẽ vào phòng em chồng đưa mấy thứ đồ Chi nhờ cô mua hộ thì vô tình cô nghe thấy tiếng Phong bên trong: "5 cây vàng này anh cho riêng em làm vốn riêng về nhà chồng. Khoản này em đừng nói với chị dâu em nhé".

Lan kể, nghe giọng chồng thủ thỉ to nhỏ bên trong mà Lan ngây người, cảm giác vừa hụt hẫng vừa thất vọng tột độ về chồng. Cố giữ bình tĩnh, cô quay ngược về phòng. Một lát sau Phong lên, thấy vợ ngồi thẫn thờ bên bàn trang điểm anh mỉm cươi hỏi vợ đang nghĩ gì mà đăm chiêu. Vậy là Lan quay lại đáp: "Em đang suy nghĩ xem liệu mình mừng cô Chi cái lắc vàng 5 chỉ có ít quá không ấy mà".

Phong nghe vậy xua ngay: "Không ít đâu em, của ít lòng nhiều. Chi nó hiểu chúng mình luôn thương yêu quan tâm nó là được".

Nghe tới đây, Lan mới nhìn thẳng mắt Phong nói: "Anh thấy không ít mà vẫn phải đưa riêng thêm cho cô ấy 5 cây vàng nữa. Trước mặt em, anh bảo chỉ cho vậy nhưng sau lưng em, anh lại làm khác. Từ khi nào anh lại thích diễn với em vậy hả?".

Phong đỏ gay mặt, ấp úng không biết phải giải thích như thế nào với vợ. Lan vẫn tiếp tục đanh giọng: "Em chưa bao giờ phản đối anh quan tâm, chăm sóc cho em gái anh. Nhưng kinh tế là của hai vợ chồng, anh cho cô Chi thế nào cũng nên nói qua với em chứ. Anh nghĩ xem nếu ngày nào đó anh phát hiện em cho người nhà ngần ấy tiền mà không nói qua với anh một lời thì trong lòng anh có khó chịu, có cảm giác mình bị vợ không tin tưởng không?".

Phong im lặng nghe từng câu từng lời vợ nói. Anh hiểu mình đã sai nên không dám thanh minh giải thích. Để vợ giải tỏa hết những bức xúc phiền não trong lòng, Phong mới lại gần nắm tay cô nhận sai rồi hứa từ nay sẽ không làm những việc tương tự để Lan phải suy nghĩ, buồn phiền thêm vì chồng nữa.