Đang dọa vợ 'Không cẩn thận là tôi tống cô về nơi sản xuất' thì người này bất thình lình đi vào khiến tôi sợ hãi run rẩy

Tâm sự 12/03/2023 13:24

Hiểu tính chồng gia trưởng, bảo thủ nên Hoài bảo sống bên Nam lúc nào cô cũng là người phải nhẫn nhịn. Nhiều lúc mệt mỏi Hoài chỉ muốn buông xuôi cho nhẹ lòng song nghĩ tới con cô lại cố. Thật may giờ đây mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều.

Hoài tâm sự, lúc yêu và sau cưới Nam – chồng cô giống như 2 người khác biệt. Ngày hẹn hò, Nam luôn thể hiện là người tâm lý, chiều chuộng bạn gái. Cưới nhau rồi tính cách của anh mới thật sự bộc lộ, Nam không chỉ gia trưởng mà còn sống độc đoán vô cùng.

35 tuổi, Nam đã mở được công ty riêng, nói chung anh là người nhanh nhẹn, giỏi tính toán làm ăn. Song với vợ, anh cũng quản lý tiền nong rất chặt chẽ. Mọi chi tiêu lớn nhỏ hàng tháng trong gia đình Nam yêu cầu vợ phải ghi chi tiết vào cuốn sổ riêng để cuối tuần anh kiểm tra đối chiếu.

Cũng vì kiếm được tiền nhiều hơn vợ nên Nam tự cho mình cái quyền làm "ông tướng" trong nhà. Nam từng tuyên bố, đàn ông không giờ có chuyện vào bếp nấu cơm, hay cầm chổi quét nhà. Đó là việc của đàn bà phụ nữ. Thậm chí với con, Nam cũng thích thì chơi với nó 1 lúc rồi anh lại quay ra xem tivi, nằm nghe nhạc để vợ vừa bế con vừa nấu cơm là chuyện bình thường.

Hoài bảo sống với Nam lúc nào cô cũng phải nhịn như nhịn cơm sống khiến cô mệt mỏi vô cùng. Nếu nói lại thì vợ chồng cãi vã, ảnh hưởng tới tâm lý của các con nên dù không muốn cô vẫn cố nhắm mắt cho qua.

Một lần công ty có cuộc họp đột xuất lúc chiều muộn, không còn cách nào Hoài buộc lòng phải gọi điện nhờ chồng đón con. Vậy mà Nam bảo: "Việc ai người ấy làm, tôi không gánh thay được. Lương cô ba cọc ba đồng mà bày vẽ họp hành về muộn. Không sắp xếp được thì nghỉ việc đi".

Đang dọa vợ 'Không cẩn thận là tôi tống cô về nơi sản xuất' thì người này bất thình lình đi vào khiến tôi sợ hãi run rẩy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến chiều hôm ấy, Nam nói có việc phải đi gặp đối tác nên sai vợ là cho chiếc áo sơ mi. Nhưng mải trông con nên cô sơ ý làm cháy áo của chồng. Nam đi từ trên tầng xuống, nhìn chiếc áo cháy bốc khói liền quát ầm: "Cô làm ăn cái kiểu gì thế, có là cho chồng cái áo cũng không xong à? Thứ đàn bà đâu vụng thối vụng nát. Tôi nói nhiều lần rồi, làm ăn không cẩn thận tôi tống cô về nơi sản xuất cho cả nhà cô nhục mặt với thiên hạ đó".

Chồng nói làm Hoài ức tới chảy nước mắt. Trùng hợp đúng lúc ấy bố đẻ cô xuống chơi, đứng ngoài cửa ông nghe hết câu chuyện mới hắng giọng đi vào, nhẹ nhàng nói với con rể: "Thôi, anh khỏi phải gửi trả con gái bố đâu, để bố thuê xe đón mẹ con nó về luôn. Bố không thấy xấu hổ gì cả, bố gả con gái bố cho con là mong nó được hạnh phúc, được con tôn trọng. Hơn nữa, bố cũng hiểu bản thân con gái bố đã cố gắng vì chồng lắm rồi. Song nếu công sức, tình cảm nó bỏ ra không được chồng đền đáp, nhìn nhận một cách xứng đáng thì bố cũng sẵn lòng đón con bố về".

Ông vừa nói vừa lại gần nắm tay con gái mỉm cười hiền hậu khiến Hoài tủi thân nấc nghẹn trong nước mắt. Còn Nam, sau khi nghe bố vợ nói vậy, anh nhận ra đúng là mình đã quá lời với vợ. Anh luống cuống mời ông vào nhà nói chuyện để lựa lời xin lỗi.

Sau một hồi ngồi tâm sự với bố vợ, nghe ông phân tích cái đúng cái sai, cái nên cái không nên làm của một người chồng Nam cũng vỡ lẽ ra được nhiều điều.

Hoài kể, sau hôm ấy, Nam thay đổi hẳn thái độ với vợ, sống tâm lý hơn mà không áp đặt bắt vợ làm theo ý mình như trước nữa, nhờ vậy mà cuộc sống hôn nhân của cô đã thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều.

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6 năm hôn nhân đối với Lam chẳng khác gì địa ngục khi hạnh phúc quá ít mà khổ đau thì nhiều. Chỉ vì chuyện sinh con gái mà cô bị chồng mắng chửi vô dụng, bất tài.

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