Hạnh phúc chưa cảm nhận được, về sống với nhau vài tuần bạn đã bắt đầu nhận ra những lổ hổng quá lớn trong cuộc hôn nhân của mình.

Phụ nữ cũng thường tự ảo tưởng rằng khi thành chồng, thành cha với trách nhiệm và bổn phận trên vai thì tự khắc đàn ông sẽ biết thay đổi. Nhưng rồi, biết bao nhiêu người phụ nữ đã phải chịu cay đắng, khổ sở vô cùng khi người chồng của mình không hề thay đổi, vẫn sa vào thói xấu. Nhưng lúc đó, biết mình lấy sai người thì cũng đã quá muộn rồi. Tôi có một người bạn thân. Ngay từ lúc yêu nhau, người yêu của bạn đã là một người vô tâm, nghiện chơi game. Mọi người khuyên bạn nên chia tay vì yêu một người như vậy sẽ không có hạnh phúc. Nhưng bạn tôi bảo rằng, bạn đã dành cả con tim cho người ấy. Khi yêu thật lòng rất khó để buông bỏ. Bạn tôi nghĩ rằng, khi kết hôn, có vợ có con anh ấy sẽ thay đổi. Bạn tin rằng dùng tình yêu có thể thay đổi anh ta thành người biết chăm lo, thương yêu gia đình.

Ảnh minh họa: Internet Rồi bạn vẫn quyết định kết hôn dẫu cho người đàn ông đó chưa có công việc ổn định. Hạnh phúc chưa cảm nhận được, về sống với nhau vài tuần bạn đã bắt đầu nhận ra những lổ hổng quá lớn trong cuộc hôn nhân của mình. Chồng bạn như đứa trẻ to xác, luôn muốn mọi người chăm lo tận răng cho cuộc sống của mình. Công việc chưa có nhưng chơi game thâu đêm rồi ban ngày lăn ra ngủ. Nhà cửa, cơm nước, quần áo… anh ta cũng không bao giờ đụng tay đến. Đến khi bạn có thai, anh ta vẫn không chịu đi làm. Đi phỏng vấn, thì chê chỗ này lương ít, chỗ kia làm việc gò bó, rồi nghỉ ở nhà chơi game. Mình bạn nai lưng ra làm việc, lo toan cho chồng. Nhìn đứa con trong bụng ngày một lớn lên, bạn hối hận vô cùng vì quyết định của mình.

Phụ nữ hơn nhau chính là ở cách chọn chồng. Tình yêu dẫu to lớn, vĩ đại bao nhiêu thì cũng không thể lấp đầy được những khiếm khuyết của một người đàn ông. Phụ nữ nên hiểu rằng, những thói hư tật xấu của đàn ông làm sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều? Nỗi khổ tâm khi chia tay một kẻ tệ bạc sẽ chẳng thấm vào đâu so với có một người chồng tệ bạc, vũ phu, muôn vàn thói xấu. Đã là vợ, là mẹ, còn gì khổ ải hơn khi sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, biết bản thân mình không hề được trân trọng. Nỗi đau trong tình yêu có thể qua đi nhanh chóng nhưng nỗi khổ ải khi lấy nhầm chồng thì sẽ đeo bám đến cả đời. Phụ nữ một khi nhận ra bản thân yêu sai người thì hãy mạnh mẽ buông tay. Hạnh phúc không phải là tự huyễn hoặc, tự lừa dối và mong chờ ở sự thay đổi của người đàn ông. Tự bản thân chúng ta phải nhận thức được người đàn ông này có xứng đáng để đi cùng mình đến cuối cuộc đời hay không.

Nhân tình của chồng sinh con trai thì đã thưởng nóng ngay 1 tỷ, vợ ôm bụng cười nắc nẻ rồi nói 'bí mật' khiến an ta ngất lịm 6 năm hôn nhân đối với Lam chẳng khác gì địa ngục khi hạnh phúc quá ít mà khổ đau thì nhiều. Chỉ vì chuyện sinh con gái mà cô bị chồng mắng chửi vô dụng, bất tài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-tin-tuong-chong-se-thay-doi-tinh-xau-sau-khi-ket-hon-cho-den-mot-hom-toi-suy-sup-dam-don-ly-hon-khi-chung-kien-canh-tuong-truoc-mat-563572.html