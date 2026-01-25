Dọn dẹp sau đám tang bố chồng, con dâu 'ngất lịm' thấy tờ giấy khám thai giấu kín dưới gối ông

Tâm sự 25/01/2026 21:02

Thời gian gần đây, sức khỏe của bố chồng tôi không tốt. Bác sĩ nhiều lần khuyên ông nhập viện nhưng ông một mực không chịu. Dù con cháu khuyên thế nào, bố chồng tôi vẫn im lặng ở nhà. Chúng tôi đành phải thuê bác sĩ gia đình để chăm sóc ông.

Tôi lập gia đình được 4 năm, cuộc sống hôn nhân khá yên ấm. Tôi và chồng thường phải ở xa nhau vì công việc của chồng phải đi công tác nhiều. Tôi không tủi thân, chỉ thấy cả hai như thời mới yêu nhau, tình cảm luôn nồng cháy như lúc đầu.

Tôi không đi làm, ở nhà chăm sóc bố chồng và con cái. Chồng tôi giỏi kiếm tiền, anh muốn tôi ở nhà lo toan cho gia đình, không cần phải lo chuyện tiền bạc. Tôi cũng không phải kiểu phụ nữ tham vọng với sự nghiệp, sẵn sàng ở nhà để chồng an tâm đi làm.

Bố chồng của tôi là người ít nói, hiền lành, nhưng luôn được người khác nể trọng. Chỉ có một việc tôi thấy lạ là bố chồng rất ít khi vui vẻ khi ở bên cháu nội, thậm chí là có phần giữ khoảng cách. Nhưng với cháu ngoại thì ông rất cưng chiều. Nhưng tôi là phận con dâu, ngoài việc nói với chồng tâm sự của mình thì cũng không thể nói thẳng với bố chồng. Chồng tôi thương bố, nói rằng vì cháu ngoại không ở gần nhiều nên ông sẽ thiên vị hơn một chút.

Thời gian gần đây, sức khỏe của bố chồng tôi không tốt. Bác sĩ nhiều lần khuyên ông nhập viện nhưng ông một mực không chịu. Dù con cháu khuyên thế nào, bố chồng tôi vẫn im lặng ở nhà. Chúng tôi đành phải thuê bác sĩ gia đình để chăm sóc ông. Sức khỏe của bố chồng yếu dần rồi qua đời.

Dọn dẹp sau đám tang bố chồng, con dâu 'ngất lịm' thấy tờ giấy khám thai giấu kín dưới gối ông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi làm đáng tang cho bố chồng, tôi vào phòng ông để dọn dẹp đồ đạc. Khi dọn giường của bố chồng, tôi phát hiện trong gối của bố chồng có vật gì đó, ban đầu tôi cứ nghĩ là tiền. Nhưng đến khi mở ra xem, tôi chết sững khi thấy đó là một tờ giấy khám thai cùng một kết quả xét nghiệm ADN.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bố chồng chẳng mấy khi gần gũi với cháu nội, mà chỉ thích cháu ngoại đến chơi. Ông đã phát hiện ra bí mật của con dâu từ lâu rồi.

Tờ giấy khám thai kia là của tôi. Dù tôi và chồng có xảy ra quan hệ trước khi cưới nhau nhưng tôi biết đứa trẻ này không phải con của chồng. Vì tôi từng có tình một đêm với người bạn thân trong một lần say xỉn. Khi biết mình có thai, vì quá hoảng sợ mà tôi đã vứt nó vào sọt sác. Chẳng ngờ được, bố chồng tôi đã thấy, ông còn đi xét nghiệm ADN để chắc chắn không phải là cháu nội của mình.

Còn tôi thì vẫn sống cùng chồng, chưa một lần dám đem tóc của con đi xét nghiệm. Vì tôi không dám đối mặt với sự thật, tự lừa gạt bản thân đứa trẻ là con ruột của chồng. Nhưng suốt bao năm ở cùng, bố chồng tôi vẫn một mực giữ im lặng. Chắc vì ông thương con trai sẽ tổn thương, ông cũng rất khổ tâm.

Giờ bố chồng đã mất, tôi càng thấy hoảng loạn, dằn vặt. Tôi thật sự cảm thấy bất an, tôi có nên nói hết sự thật với chồng hay không?

Mỗi lần đi ngang nhà người cũ đều bị chặn xe, tôi chết đứng khi biết ý nghĩa thực sự của món đồ anh đưa

Mỗi lần đi ngang nhà người cũ đều bị chặn xe, tôi chết đứng khi biết ý nghĩa thực sự của món đồ anh đưa

Nhiều lần được chồng cũ tặng bánh như thế, tôi nghĩ chắc anh muốn quay lại với tôi. Vì đã ly hôn rồi nhưng anh vẫn nhớ vợ cũ thích ăn bánh mình làm, còn tự tay làm, chặn xe để đưa. Tôi thì vẫn còn tình cảm với anh, khi ký vào đơn ly hôn tôi chỉ vì tức giận anh nhất thời.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau

Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau

Tâm sự 28 phút trước
Đi công tác lạ chỗ không ngủ được, tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng bóc trần màn kịch của chồng khiến tôi muốn ký đơn ly hôn ngay lập tức

Đi công tác lạ chỗ không ngủ được, tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng bóc trần màn kịch của chồng khiến tôi muốn ký đơn ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 28 phút trước
Giận chồng bỏ sang khách sạn ngủ, tôi "rụng rời tay chân" khi vừa mở mắt đã thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh

Giận chồng bỏ sang khách sạn ngủ, tôi "rụng rời tay chân" khi vừa mở mắt đã thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh

Tâm sự 32 phút trước
2 ngày đầu tuần (26-27 tháng 1), 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực

2 ngày đầu tuần (26-27 tháng 1), 3 con giáp rũ sạch tai ương, tích lũy được nhiều của cải đáng giá, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tình tiền đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn

Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn

Tâm sự 41 phút trước
Mạnh tay lật tấm chăn để bắt quả tang con dâu, tôi suýt đột quỵ khi thấy người đàn ông đang nằm đó không ai khác chính là...

Mạnh tay lật tấm chăn để bắt quả tang con dâu, tôi suýt đột quỵ khi thấy người đàn ông đang nằm đó không ai khác chính là...

Tâm sự 43 phút trước
Mẹ chồng cho tiền mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc với cái tát trời giáng mà không biết lý do

Mẹ chồng cho tiền mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc với cái tát trời giáng mà không biết lý do

Tâm sự 44 phút trước
Giận chồng sang ngủ nhờ nhà bạn thân, tôi lạnh sống lưng nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ ngay dưới gầm giường

Giận chồng sang ngủ nhờ nhà bạn thân, tôi lạnh sống lưng nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ ngay dưới gầm giường

Tâm sự 47 phút trước
Ở cùng mẹ ruột sau ly hôn, tôi bàng hoàng mang thai dù chẳng yêu ai vì một âm mưu động trời

Ở cùng mẹ ruột sau ly hôn, tôi bàng hoàng mang thai dù chẳng yêu ai vì một âm mưu động trời

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Chồng ở lì trong nhà tắm 2 tiếng không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa thì rụng rời tay chân trước hành động của anh

Chồng ở lì trong nhà tắm 2 tiếng không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa thì rụng rời tay chân trước hành động của anh

Tâm sự gia đình 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 năm trước tôi bỏ rơi cô ấy vì nghèo để cưới tiểu thư giàu có, ngày gặp lại tôi quỳ xuống khi biết danh tính thật của "người cũ

3 năm trước tôi bỏ rơi cô ấy vì nghèo để cưới tiểu thư giàu có, ngày gặp lại tôi quỳ xuống khi biết danh tính thật của "người cũ

Vợ luôn lấy khăn che kín mặt mỗi khi cho con bú, lén lút kéo ra tôi "ngã ngửa" khi thấy thứ cô ấy đang giấu giếm

Vợ luôn lấy khăn che kín mặt mỗi khi cho con bú, lén lút kéo ra tôi "ngã ngửa" khi thấy thứ cô ấy đang giấu giếm

Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau

Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau

Đi công tác lạ chỗ không ngủ được, tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng bóc trần màn kịch của chồng khiến tôi muốn ký đơn ly hôn ngay lập tức

Đi công tác lạ chỗ không ngủ được, tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng bóc trần màn kịch của chồng khiến tôi muốn ký đơn ly hôn ngay lập tức

Giận chồng bỏ sang khách sạn ngủ, tôi "rụng rời tay chân" khi vừa mở mắt đã thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh

Giận chồng bỏ sang khách sạn ngủ, tôi "rụng rời tay chân" khi vừa mở mắt đã thấy một người lạ nằm ngay bên cạnh

Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn

Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn