Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng đáp trả bằng một hành động 'không thể tin nổi'

Tâm sự 25/01/2026 22:15

Ngay từ khi tôi về làm dâu, mẹ chồng đã tuyên bố, dù sinh 2 hay 3 đứa con thì điều bắt buộc là phải có một đứa cháu trai, sau này còn chống gậy. Lúc đầu tôi nghĩ mình khỏe mạnh, lại học mót mấy chia sẻ trên mạng thì sẽ có con trai thôi. Nào ngờ chuyện sinh con không hề đơn giản.

Ngay từ khi tôi về làm dâu, mẹ chồng đã tuyên bố, dù sinh 2 hay 3 đứa con thì điều bắt buộc là phải có một đứa cháu trai, sau này còn chống gậy. Lúc đầu tôi nghĩ mình khỏe mạnh, lại học mót mấy chia sẻ trên mạng thì sẽ có con trai thôi. Nào ngờ chuyện sinh con không hề đơn giản.

Lần đầu mang thai, tôi không có kinh nghiệm nên vẫn đi giày cao gót. Hôm đó chẳng may sảy chân, tôi bị ngã và không giữ được con. Biết chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên chồng không trách cứ. Chỉ có mẹ chồng của tôi là tối ngày chì chiết.

Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng đáp trả bằng một hành động 'không thể tin nổi' - Ảnh 1
Đúng lúc ấy, chồng tôi liền kéo vợ đi. Anh tuyên bố: "Mẹ đã làm vậy thì bọn con đi". Ảnh minh họa: Internet

Tôi mới mất con 2 tháng, chưa gì mẹ chồng đã bắt phải "thả" để tiếp tục có thai. Không những vậy, bà còn mang rất nhiều thuốc bổ không có nguồn gốc rồi bắt tôi uống. Hôm vừa rồi, tôi uống một loại thuốc của mẹ chồng, đến nỗi bản thân bị đau bụng mấy ngày trời. Vì thế nên từ đó, tôi không còn uống thuốc mà mẹ chồng mang về nữa.

Thấy tôi không chịu uống thuốc, lại chẳng có động thái muốn sinh con tiếp, mẹ chồng suốt ngày dằn hắt. Chiều qua vì không chịu được, tôi đã nói lại vài câu. Thế là sẵn chậu nước trên tay, mẹ chồng hất thẳng vào mặt và đuổi tôi đi khỏi nhà.

Đúng lúc ấy, chồng tôi liền kéo vợ đi. Anh tuyên bố: "Mẹ đã làm vậy thì bọn con đi". Thế rồi để mặc mẹ gào khóc, chồng tôi vẫn phóng xe đi. Điều tôi không ngờ là anh có ý định ra ngoài ở thật mọi người ạ. Mấy hôm nay, mẹ chồng có ý xuống nước với tôi. Bà còn nói tôi hãy thuyết phục chồng để từ bỏ ý định ra ở riêng. Tôi thấy khó xử quá, mọi người cho tôi lời khuyên được không?

Vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'hóa đá' vài giây rồi đáp trả bằng một hành động 'không thể tin nổi'

Vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'hóa đá' vài giây rồi đáp trả bằng một hành động 'không thể tin nổi'

Chồng tôi là con một trong gia đình. Vì thế sau khi kết hôn, chúng tôi phải sống cùng bố mẹ anh. Thật ra lúc đầu, tôi nghĩ việc sống chung với mẹ chồng là hoàn toàn bình thường. Cho đến khi chúng tôi sống cùng một mái nhà. Nói đến mẹ chồng tôi, bà là người khó tính, lại rất quan trọng chuyện nối dõi trong nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Khách đến nhà, em chồng chẳng lo tiếp đãi mà chỉ nhìn 'lì xì', lại còn có hành động khiếm nhã này khiến tôi muốn 'chui xuống đất'

Khách đến nhà, em chồng chẳng lo tiếp đãi mà chỉ nhìn 'lì xì', lại còn có hành động khiếm nhã này khiến tôi muốn 'chui xuống đất'

Tâm sự 16 phút trước
Chồng cũ đột nhiên liên tục muốn vào nhà để thăm con khiến tôi thấy lạ

Chồng cũ đột nhiên liên tục muốn vào nhà để thăm con khiến tôi thấy lạ

Tâm sự 16 phút trước
Em chồng về ăn Tết bắt tôi phải phục tùng, nhưng chưa được 1 ngày đã lặng lẽ 'quay xe' nhờ pha xử lý cao tay của chồng

Em chồng về ăn Tết bắt tôi phải phục tùng, nhưng chưa được 1 ngày đã lặng lẽ 'quay xe' nhờ pha xử lý cao tay của chồng

Tâm sự 18 phút trước
Chồng 'ngoan hiền' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải 'té ngửa' khi biết nguyên nhân

Chồng 'ngoan hiền' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải 'té ngửa' khi biết nguyên nhân

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đau đớn khi chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh

Đau đớn khi chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh

Tâm sự 21 phút trước
Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết im lặng

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết im lặng

Tâm sự 22 phút trước
Cứ ngỡ đời 'sang trang' khi cưới vợ mới xinh đẹp, ai ngờ hành động của cô gần ngày cưới khiến tôi 'độn thổ'

Cứ ngỡ đời 'sang trang' khi cưới vợ mới xinh đẹp, ai ngờ hành động của cô gần ngày cưới khiến tôi 'độn thổ'

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tôi sốc và khóc rất nhiều khi biết người yêu 'cắm sừng' nhưng không phải ai xa lạ mà lại ngay với chị gái của tôi

Tôi sốc và khóc rất nhiều khi biết người yêu 'cắm sừng' nhưng không phải ai xa lạ mà lại ngay với chị gái của tôi

Tâm sự 27 phút trước
Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội

Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội

Tâm sự 27 phút trước
Tôi không dám nghĩ sẽ có một ngày gia đình gần như tan vỡ, cắt đứt quan hệ với chị ruột chỉ vì một lý do này

Tôi không dám nghĩ sẽ có một ngày gia đình gần như tan vỡ, cắt đứt quan hệ với chị ruột chỉ vì một lý do này

Tâm sự 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình, tôi rút ra bài học xương máu về hôn nhân

Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình, tôi rút ra bài học xương máu về hôn nhân

Hành động cẩn thận và 'cao tay' của tôi khiến ai cũng nể phục

Hành động cẩn thận và 'cao tay' của tôi khiến ai cũng nể phục

Tôi và chồng cũng có cảm tình với nhau, khó tìm được ai như đối phương nên liền gật đầu đến với nhau

Tôi và chồng cũng có cảm tình với nhau, khó tìm được ai như đối phương nên liền gật đầu đến với nhau

Đêm tân hôn thì giường cưới sập, tôi bưng mặt khóc khi biết nguồn gốc của chiếc giường

Đêm tân hôn thì giường cưới sập, tôi bưng mặt khóc khi biết nguồn gốc của chiếc giường

Đêm tân hôn, chồng thì thầm một câu rồi chỉ vào thứ này trên bàn khiến vợ kinh hoàng lạnh run người

Đêm tân hôn, chồng thì thầm một câu rồi chỉ vào thứ này trên bàn khiến vợ kinh hoàng lạnh run người

Dù rơi vào khó khăn nhưng tôi cũng cố xoay sở để kịp ngày cưới

Dù rơi vào khó khăn nhưng tôi cũng cố xoay sở để kịp ngày cưới