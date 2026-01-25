Hóa đơn tiền nước tăng vọt, tôi phá cửa nhà tắm thì chết đứng thấy chồng đang làm việc này dưới vòi hoa sen

Tâm sự 25/01/2026 22:13

Ban đầu nghe chồng nói thế tôi thấy khó chịu lắm nhưng dần dà cũng nghĩ thoáng ra. Dù sao tôi có người chồng như Liêm cũng đã may mắn hơn nhiều. Thấy bản thân làm việc nhà một mình cực nhọc, tôi liền thuê người giúp việc.

Tôi và Liêm lấy nhau đã 9 năm. Quả thật, cuộc sống hôn nhân vất vả hơn thời còn yêu nhau. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ cho mình tinh thần lạc quan. Liêm dù không thường xuyên giúp đỡ vợ việc nhà, thấu hiểu vợ nhưng anh giỏi kiếm tiền. Anh cũng hay la cà đi chơi với bạn bè, thường cầm điện thoại khi ở bên vợ.

Tôi và Liêm nhiều lần cãi nhau vì anh ham chơi, bỏ bê vợ con. Nhưng chồng tôi luôn tìm lý do biện hộ cho mình. Anh nói anh dù ham vui nhưng chẳng tốn kém bao nhiêu, cũng chỉ đá bóng, chơi game. Anh đưa tiền cho tôi hàng tháng, tôi muốn tiêu thế nào cũng được. Anh còn than thở đi làm đã mệt rồi, không muốn về nhà còn phải làm việc nhà.

Ban đầu nghe chồng nói thế tôi thấy khó chịu lắm nhưng dần dà cũng nghĩ thoáng ra. Dù sao tôi có người chồng như Liêm cũng đã may mắn hơn nhiều. Thấy bản thân làm việc nhà một mình cực nhọc, tôi liền thuê người giúp việc.

Từ ngày có người giúp việc, tôi sống thoải mái vui vẻ hơn, có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Nhưng tôi lại thấy chồng dường như có gì đó là lạ. Thời gian gần đây, Liêm bỗng dưng tắm lâu hơn ngày trước, cả tiếng đồng hồ mới bước ra khỏi phòng tắm.

Hóa đơn tiền nước tăng vọt, tôi phá cửa nhà tắm thì chết đứng thấy chồng đang làm việc này dưới vòi hoa sen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy lạ thì hỏi chồng, anh lại khó chịu nói tôi tò mò chuyện không đâu. Đến cuối tháng khi nhận hóa đơn, tôi sững người bất ngờ. Số tiền gấp rưỡi tháng vừa rồi. Vậy có nghĩa là chồng tôi xả nước liên tục trong suốt 1 tiếng tắm. Tôi bỗng thấy có gì đó không đúng.

Tôi quyết định một tối đưa hai con về ngoại, còn mình ở nhà để ý lúc chồng đi tắm. Liêm về nhà rồi vào phòng tắm bắt đầu xả nước. Tôi kê sát vào cửa phòng tắm thì nghe tiếng nước không ngừng cùng tiếng nhạc từ điện thoại của chồng. Tôi cảm thấy chồng đang có gì đó che giấu mình. Tôi cố gắng kê sát tai thêm nữa thì nghe tiếng chồng trò chuyện với ai đó.

Sau khi chồng ra khỏi phòng tắm, tôi đi vào kiểm tra một lượt xem có nhìn thấy gì khả nghi không. Tôi lục hết các tủ cũng không thấy gì. Đi đến bình chứa nước bồn cầu, tôi lật nắp lên. Trong đó có một chiếc hộp được chồng giấu trong một túi ni lông màu đen. Mở hộp ra tôi thấy một chiếc điện thoại.

Không một mình đoán già đón non nữa, tôi đem chiếc điện thoại đến trước mặt chồng, buộc anh phải mở lên cho tôi kiểm tra. Thấy không thể giấu được vợ, Liêm thú thật dạo này đang liên lạc với một cô gái mới quen trên mạng. Anh nói vì chuyện chăn gối của vợ chồng tôi quá nhạt nên anh mới giở thói trăng hoa. Nhưng anh cam đoan với tôi là chưa hề gặp cô gái kia, càng không có chuyện lên giường.

Dù vậy, tôi vẫn đau lòng, cảm giác bị chồng phản bội rất khó chịu. Tôi nhìn người phụ nữ kia xinh đẹp lại trẻ trung hơn mình, trong lòng đắng chát tủi thân. Vài ngày sau bình tĩnh lại, cả tôi và chồng nói chuyện với nhau nhiều hơn, tìm hiểu xem mối quan hệ của cả hai đang xảy ra chuyện gì.

Tuy sau đó vợ chồng tôi đã hòa hợp hơn nhưng chuyện chồng mơ tưởng người phụ nữ khác vẫn là cái gai trong lòng tôi, khó mà quên được.

Tôi đã nghi ngờ cái thai 7 tháng của em dâu, để rồi khi nhìn thấy thứ lộ ra sau vạt áo, tôi sốc đến mức không đứng vững

Tôi đã nghi ngờ cái thai 7 tháng của em dâu, để rồi khi nhìn thấy thứ lộ ra sau vạt áo, tôi sốc đến mức không đứng vững

Có lần tôi thử để bát không rửa xem bao giờ em dâu động tay tới. Kết quả là 3 ngày sau đó bát dơ vẫn ở đó, em dâu chẳng thèm đoái hoài. Mẹ tôi thấy thế thì mắng em dâu, em ấy dùng nước mắt dọa chồng, dùng đủ lời biện minh cho mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Khách đến nhà, em chồng chẳng lo tiếp đãi mà chỉ nhìn 'lì xì', lại còn có hành động khiếm nhã này khiến tôi muốn 'chui xuống đất'

Khách đến nhà, em chồng chẳng lo tiếp đãi mà chỉ nhìn 'lì xì', lại còn có hành động khiếm nhã này khiến tôi muốn 'chui xuống đất'

Tâm sự 14 phút trước
Chồng cũ đột nhiên liên tục muốn vào nhà để thăm con khiến tôi thấy lạ

Chồng cũ đột nhiên liên tục muốn vào nhà để thăm con khiến tôi thấy lạ

Tâm sự 15 phút trước
Em chồng về ăn Tết bắt tôi phải phục tùng, nhưng chưa được 1 ngày đã lặng lẽ 'quay xe' nhờ pha xử lý cao tay của chồng

Em chồng về ăn Tết bắt tôi phải phục tùng, nhưng chưa được 1 ngày đã lặng lẽ 'quay xe' nhờ pha xử lý cao tay của chồng

Tâm sự 16 phút trước
Chồng 'ngoan hiền' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải 'té ngửa' khi biết nguyên nhân

Chồng 'ngoan hiền' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải 'té ngửa' khi biết nguyên nhân

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đau đớn khi chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh

Đau đớn khi chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh

Tâm sự 19 phút trước
Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết im lặng

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình, tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết im lặng

Tâm sự 20 phút trước
Cứ ngỡ đời 'sang trang' khi cưới vợ mới xinh đẹp, ai ngờ hành động của cô gần ngày cưới khiến tôi 'độn thổ'

Cứ ngỡ đời 'sang trang' khi cưới vợ mới xinh đẹp, ai ngờ hành động của cô gần ngày cưới khiến tôi 'độn thổ'

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tôi sốc và khóc rất nhiều khi biết người yêu 'cắm sừng' nhưng không phải ai xa lạ mà lại ngay với chị gái của tôi

Tôi sốc và khóc rất nhiều khi biết người yêu 'cắm sừng' nhưng không phải ai xa lạ mà lại ngay với chị gái của tôi

Tâm sự 25 phút trước
Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội

Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội

Tâm sự 26 phút trước
Tôi không dám nghĩ sẽ có một ngày gia đình gần như tan vỡ, cắt đứt quan hệ với chị ruột chỉ vì một lý do này

Tôi không dám nghĩ sẽ có một ngày gia đình gần như tan vỡ, cắt đứt quan hệ với chị ruột chỉ vì một lý do này

Tâm sự 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích, trong đó có nhiều trẻ em

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hành động cẩn thận và 'cao tay' của tôi khiến ai cũng nể phục

Hành động cẩn thận và 'cao tay' của tôi khiến ai cũng nể phục

Tôi và chồng cũng có cảm tình với nhau, khó tìm được ai như đối phương nên liền gật đầu đến với nhau

Tôi và chồng cũng có cảm tình với nhau, khó tìm được ai như đối phương nên liền gật đầu đến với nhau

Đêm tân hôn thì giường cưới sập, tôi bưng mặt khóc khi biết nguồn gốc của chiếc giường

Đêm tân hôn thì giường cưới sập, tôi bưng mặt khóc khi biết nguồn gốc của chiếc giường

Đêm tân hôn, chồng thì thầm một câu rồi chỉ vào thứ này trên bàn khiến vợ kinh hoàng lạnh run người

Đêm tân hôn, chồng thì thầm một câu rồi chỉ vào thứ này trên bàn khiến vợ kinh hoàng lạnh run người

Dù rơi vào khó khăn nhưng tôi cũng cố xoay sở để kịp ngày cưới

Dù rơi vào khó khăn nhưng tôi cũng cố xoay sở để kịp ngày cưới

Đang trong đêm tân hôn, vợ chồng đứng hình vì có bóng người bật dậy và bài học nhớ đời

Đang trong đêm tân hôn, vợ chồng đứng hình vì có bóng người bật dậy và bài học nhớ đời