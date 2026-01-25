Vừa nằm lên bàn đẻ đã thấy bảng tên vị bác sĩ ấy, tôi hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng cơn đau đã khóa chặt mọi lối thoát

Tôi chưa từng gặp người nhà của Vinh nhưng tôi có nhớ tên của mẹ anh, tên của bà rất lạ. Đến hôm tôi trở dạ, bố mẹ tôi vội vàng đưa tôi vào bệnh viện. Sau khi tôi vào phòng sinh thì họ mới gọi nói địa chỉ bệnh viện cho người yêu của tôi.

Tôi từng yêu một người tệ bạc. Lúc ấy còn trẻ, tôi cứ nghĩ chỉ cần tình yêu đủ lớn thì có thể thay đổi bản tính của một con người. Nhưng tôi đã lầm, khi tôi cho đi tất cả, thứ tôi nhận lại chỉ là sự phản bội. Tôi ôm trong mình đứa trẻ mới tượng hình rời đi. Tôi biết người đàn ông này không thể là cha của con mình.

Ban đầu, tôi không biết có nên giữ lại đứa trẻ này không. Tôi sợ tương lai quá nhiều áp lực, tôi sợ không thể nuôi con tốt. Nhưng bố mẹ tôi khuyên tôi nên nuôi con, đứa trẻ này là con của tôi mà. Tôi quyết định giữ con lại và hứa với lòng sẽ trở thành người mẹ tốt.

Khi mang thai được 5 tháng, tôi gặp Vinh. Dù biết tôi đang mang thai con của người khác nhưng anh vẫn theo đuổi tôi. Anh chân thành muốn yêu thương và bảo vệ mẹ con tôi. Tôi bị anh cảm động nên đồng ý hẹn hò với anh.

Tôi và Vinh đã tính chuyện sau khi tôi sinh con. Tôi sẽ gửi con cho bố mẹ hoặc vợ chồng anh trai tôi nuôi. Tạm thời chúng tôi sẽ làm như thế để được gia đình của Vinh chấp nhận. Sau khi chúng tôi có thể cưới nhau thì ông bà cũng phải chấp nhận con của tôi dù muốn hay không.

Nhưng điều tôi không bao giờ ngờ chính là bệnh viện này lại là nơi mẹ của người yêu đang làm việc. Tệ hơn nữa, bà chính là bác sĩ đỡ đẻ cho tôi. Sở dĩ tôi biết là mẹ của Vinh là vì bảng tên trên áo của bà. Họ tên của mẹ Vinh không phổ biến. Ngay khi thấy cái tên đó tôi đã muốn nhảy khỏi bàn đẻ để đề phòng tránh bị nhận ra. Nhưng đã quá muộn, sau đó Vinh cũng đã nói với tôi mẹ của anh làm việc ở đây, bà là bác sĩ phụ khoa.

Sau khi Vinh đến thăm tôi, mẹ của anh cũng biết nhưng bà không đi theo con trai. Tôi không biết mẹ của Vinh có nhớ mặt tôi hay không. Nhưng tôi thấy hoang mang lắm, nếu bà biết thì phải làm sao? Nếu kế hoạch của tôi và người yêu bị bại lộ thì chúng tôi mãi mãi không thể đến với nhau. Giờ tôi có nên chia tay người yêu không? Hay là cứ tiếp tục, tới đâu thì ứng phó tới đó?

Không thể dối mình rằng cũng trong những tháng qua, tôi vẫn có nghĩ về chồng cũ. Dù từ ngày gặp nhau lần cuối lúc ra tòa ly hôn, tôi và anh không còn liên lạc. Tôi cứ nghĩ không biết anh đã tìm được người mới thích hợp chưa.

