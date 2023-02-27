Định tìm đồ ăn đêm, vừa mở điện lên, tôi 'tái mét mặt mày' hốt hoảng khi thấy cảnh tượng ngổn ngang dưới nền nhà

Tâm sự 27/02/2023 07:32

Mắt vợ thâm quầng, sắc mặt mệt nhọc, mất ngủ nhiều nên hay cáu gắt cũng là điều dễ hiểu. Thỉnh thoảng tôi cũng dọn nhà, rửa chén bát hay bế con giúp vợ. Ngày nghỉ, tôi cũng đưa vợ đi ăn đi chơi cho cô ấy khuây khỏa bớt. 

Tôi làm công nhân nhà máy bao bì, công việc nặng nhọc và làm theo ca. Có những khi làm ca đêm, đến 7 giờ sáng về nhà, tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho lại sức thôi. Nhưng mỗi lần như thế, vợ lại trách tôi không biết phụ cô ấy việc nhà cửa, con cái. Tôi giải thích rõ, mong vợ hiểu, thông cảm giúp mình nhưng cô ấy vẫn hằn học.

Tôi hiểu vợ đang trong giai đoạn nhạy cảm nên cũng không nỡ trách hay giận. Con trai tôi mới 3 tháng tuổi, thường khóc suốt cả đêm nên vợ tôi cũng không có được một giấc ngủ yên ổn. Mắt vợ thâm quầng, sắc mặt mệt nhọc, mất ngủ nhiều nên hay cáu gắt cũng là điều dễ hiểu. Thỉnh thoảng tôi cũng dọn nhà, rửa chén bát hay bế con giúp vợ. Ngày nghỉ, tôi cũng đưa vợ đi ăn đi chơi cho cô ấy khuây khỏa bớt. 

Định tìm đồ ăn đêm, vừa mở điện lên, tôi 'tái mét mặt mày' hốt hoảng khi thấy cảnh tượng ngổn ngang dưới nền nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, tôi làm ca đêm đến 11 giờ khuya mới về. Tôi lò mò xuống nhà bếp, định tìm gì đó ăn thêm rồi đi ngủ nhưng vừa bật điện lên, tôi đã tá hỏa khi thấy đống bát đĩa vỡ ngổn ngang dưới nền nhà. Tôi vội lên phòng, định hỏi vợ ở nhà đã xảy ra việc gì, thì lại thấy cô ấy ngồi ôm mặt khóc rưng rức.

Tôi hỏi vợ tại sao bát đĩa lại ngổn ngang, vỡ nát đầy nền nhà thế kia? Vợ tôi run run nói dạo gần đây cô ấy luôn cảm thấy bức bối, cả người lúc nào cũng mệt và chỉ muốn đập đồ cho giải tỏa căng thẳng thôi. Lúc chiều, khi đang rửa bát thì con khóc, cô ấy đã nổi giận, đập hết bát đĩa trong bồn rửa rồi khóc tức tưởi.

Tôi ôm lấy vợ, nhẹ nhàng xoa dịu để cô ấy bình tĩnh lại rồi đi nấu bát mì tôm cho vợ ăn khuya. Thấy tay vợ quấn băng keo cá nhân, tôi càng lo lắng hơn. Tôi biết, vợ đang bị trầm cảm vì chỉ ở nhà, quanh quẩn với 4 bức tường mỗi ngày. Thần kinh căng thẳng cộng với mất ngủ triền miên đã khiến cô ấy mất kiểm soát. Tôi lo cứ tiếp diễn thế này, sợ rằng bệnh tình của vợ tôi sẽ càng trầm trọng hơn. Tôi có nên xin nghỉ việc ở công ty này để tìm việc làm mới, không phải làm theo ca để có thời gian phụ vợ chăm con không? Hay có cách nào để cải thiện vấn đề bệnh tình của vợ tôi không? Mong nhận được lời khuyên của mọi người.

 

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