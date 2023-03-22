Địa ngục hôn nhân: bố chửi, mẹ khuyên phá thai, người vợ sống 20 năm chưa từng được công nhận

Tâm sự 22/03/2023 06:11

Một cặp vợ chồng chung sống với nhau hơn 20 năm nhưng chưa từng giao tiếp với nhau. Bố mẹ chồng cũng không chịu công nhận cô vợ.

Một chương trình có tên "Địa ngục hôn nhân" được phát trên kênh truyền hình MBC đã tiết lộ một câu chuyện đau lòng. 

Hai vợ chồng đã kết hôn được 20 năm, nhưng tình trạng hiện tại lại vô cùng bất ổn. Chồng thì ở phòng khách, còn vợ lại ở phòng ngủ, tách biệt hoàn toàn với nhau. Người vợ coi chồng mình như vô hình, và chẳg ai nói với nhau câu nào. 

Địa ngục hôn nhân: bố chửi, mẹ khuyên phá thai, người vợ sống 20 năm chưa từng được công nhận - Ảnh 1

Mặc dù mối quan hệ vợ chồng đang rất ảm đảm nhưng họ đã từng có một tình yêu lãng mạn. Người vợ vừa nhìn đã yêu chồng, theo tự nhiên, hai người đáng lý phải có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng với con cái. 

Nguyên nhân khiến hai con người từng yêu thương say đắm lại đâm ra xa cách chính là vì gia đình bên chồng.

Bố chồng thì hay chửi mắng, con họ đã 4 tuổi nhưng chưa từng được ông bà giúp trông nom. Họ còn không đến tang lễ của mẹ cô chỉ vì phải chi tiền phúng điếu. 

Người vợ bật khóc vì sau 20 năm chung sống, nhà chồng chưa từng công nhận cô dù chỉ một chút.

Người vợ chia sẻ: Hồi thôi nôi con tôi, nhà chồng còn ngăn không cho ai đến, khi mẹ tôi mất cũng họ cũng không đến, tôi thật sự rất đau lòng."

Khi được hỏi nhà chồng có phản đối cuộc hôn nhân này không, cô vợ đáp: "Lúc mới về sống chung, mẹ chồng phản đối vì tôi lớn hơn anh ấy một tuổi. Khi tôi có thai thì bà ấy còn hỏi tôi có muốn bỏ đứa bé không, lúc ấy tôi mang thai được 5 tháng rồi." 

Địa ngục hôn nhân: bố chửi, mẹ khuyên phá thai, người vợ sống 20 năm chưa từng được công nhận - Ảnh 2

Người vợ cho biết cô đã cố gắng hết sức trong vai trò là một người con dâu nhưng vẫn bị đối xử vô cùng hà khắc.

Người vợ từng phải nhập viện vì lao phổi và dị ứng đường hô hấp nhưng lại không thể liên lạc được với chồng. 

Cô vợ này quả thật đã phải gánh chịu vô số tổn thương với tư cách là một người vợ, một người con dâu. 

Theo Daum

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