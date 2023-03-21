Hào phóng tặng cho người giúp việc số tiền lớn trước khi nghỉ việc, nào ngờ nghe chị kể về câu chuyện về chồng mà tim tôi như muốn ngừng đập

Tâm sự 21/03/2023 14:25

Thấy tôi ngơ ngác không hiểu gì, chị Loan vội đóng cửa vào rồi nói đó là chìa khóa của ngôi nhà 2 tầng rất đẹp mà chồng tôi mới mua. Nhưng sao chìa khóa lại ở trong tay chị giúp việc thế?

Ngày hôm kia, chị giúp việc đột ngột xin nghỉ làm khiến tôi rất bất ngờ. Suốt 4 năm nay, chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Vợ chồng tôi chưa bao giờ chê bai chị nửa câu. Tôi coi chị Loan như người thân trong gia đình.

Thế mà giờ chị đột ngột nghỉ việc là sao? Nghe chị nói ở quê bố mẹ chị đang làm mai cho một mối tốt nên muốn lấy chồng cho vừa lòng phụ huynh. Chị nói cũng phải, cũng 34 tuổi rồi, ở quê lớn tuổi như chị chắc là thuộc hàng hiếm.

Khi chị Loan ra về, tôi hào phóng cho thêm 10 triệu, mua rất nhiều quần áo đẹp và quà biếu bố mẹ chị ấy.

Nhìn những thứ mà tôi đưa ra, chị cảm động quá đã bật khóc nức nở. Sau đó mắt chị đảo quanh nhà như thể quan sát xem có ai trong nhà nữa không. Rồi chị kéo tôi vào trong phòng và đưa cho một chùm chìa khóa còn mới nguyên.

Hào phóng tặng cho người giúp việc số tiền lớn trước khi nghỉ việc, nào ngờ nghe chị kể về câu chuyện về chồng mà tim tôi như muốn ngừng đập - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi ngơ ngác không hiểu gì, chị Loan vội đóng cửa vào rồi nói đó là chìa khóa của ngôi nhà 2 tầng rất đẹp mà chồng tôi mới mua. Nhưng sao chìa khóa lại ở trong tay chị giúp việc thế?

Chị Loan nói cách đây một tháng chồng tôi chú ý đến chị ấy. Những lúc tôi đi công tác anh ấy dụ dỗ chị đi nhà nghỉ nhưng bản chất chị ấy là người đứng đắn, rất ghét "tiểu tam". Nên khi chồng tôi có ý đồ xấu, chị tìm mọi cách né tránh.

Chị lục túi ra một chiếc dây chuyền mặt kim cương đưa cho tôi và nói là của chồng tôi tặng. Gần đây nhất là muốn mua chuộc tình cảm chị Loan, chồng tôi dẫn chị đến một ngôi nhà và giao chìa khóa cho giữ. Anh ấy bảo cứ chiều chuộng tốt thì ngôi nhà sẽ để chị Loan ở.

Hào phóng tặng cho người giúp việc số tiền lớn trước khi nghỉ việc, nào ngờ nghe chị kể về câu chuyện về chồng mà tim tôi như muốn ngừng đập - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị đã tương kế tựu kế, chị bảo với chồng tôi rằng, trước mắt sẽ xin nghỉ việc, sau đó ra nhà của chồng tôi tặng và sống ở đó. Nhưng với tôi, chị không muốn lừa gạt, chị bảo tôi quá tốt, xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Vì thế chị quyết định giao lại chùm chìa khóa và địa chỉ ngôi nhà đó cho tôi quản lý. Còn chị sẽ về quê lấy chồng.

Trước khi ra về chị còn thề là chưa động vào một sợi tóc của ông chủ. Tôi tin tất cả những gì chị nói. Không ngờ người chồng tôi yêu thương tin tưởng bao lâu nay lại có ý định nuôi "tiểu tam". Tinh thần tôi đang rất hoảng loạn, không biết làm sao để chồng từ bỏ suy nghĩ ngoại tình nữa?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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