Tặc lưỡi lên giường với trai trẻ 'tình một đêm' trước đám cưới, nào ngờ tôi chết điếng khi gặp lại anh ta trong chính lễ cưới của mình

Tâm sự 21/03/2023 14:07

Cách đây vài năm, chị A đã có một đêm đầy nhiệt huyết với một người lạ sau khi uống rượu tại một bia club. Thời điểm đó, chị A u mê đắm chìm người đàn ông đó nên thích ngủ với “anh chàng tình một đêm” đến mức những kỷ niệm ngày ấy khắc sâu trong tâm trí của chị A.

Cách đây vài năm, cô gái này đã bắt gặp một người đàn ông lạ tại nhà bạn trai, và phát hiện ra đó chính là người “tình một đêm” ở quán bia club họ từng đến.

Trên mạng xã hội gần đây 'rần rần' đưa tin về nỗi lo của một người phụ nữ khi gặp lại người đàn ông từng “qua đêm đến mức khó quên” chính là 'em trai của bạn trai' sau một thời gian dài.

Một phụ nữ tên A sống ở Đài Loan gần đây đã bất ngờ gặp lại “người quen” trong lần ra mắt đầu tiên với gia đình bạn trai.

Cách đây vài năm, chị A đã có một đêm đầy nhiệt huyết với một người lạ sau khi uống rượu tại một bia club.

Thời điểm đó, chị A u mê đắm chìm người đàn ông đó nên thích ngủ với “anh chàng tình một đêm” đến mức những kỷ niệm ngày ấy khắc sâu trong tâm trí của chị A.

Tặc lưỡi lên giường với trai trẻ 'tình một đêm' trước đám cưới, nào ngờ tôi chết điếng khi gặp lại anh ta trong chính lễ cưới của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trôi qua, chị A cũng đổi thay và gặp gỡ một người đàn ông khác. Họ quyết định hẹn hò, tình yêu giữa họ dần nảy nở và cả hai đã đi đến con đường kết hôn.

Cuối cùng trong ngày quyết định gặp gỡ gia đình bạn trai, khoảnh khắc từng người một chào đón chị A thì vô tình chị đã bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

Đó chính là người tình một đêm mà chị A đã chôn vùi trong ký ức. Người đàn ông đã gặp chị A tại bia club và “qua đêm” lại chính là 'em trai' của bạn trai hiện tại.

Chị A không biết phải làm gì với sự bối rối của mình khi phải đối mặt với con người đó khi anh ta lại thành viên trong gia đình bạn trai và sắp trở thành người một nhà với chị A.

Mặc dù họ trao nhau những lời chào hỏi giả vờ như không quen biết, nhưng chị A rơi vào trạng thái lo lắng tột độ không biết liệu chàng trai đó có nhớ mình không, hay chàng trai đó sẽ nói với anh trai về chuyện của mình trước không.

Tặc lưỡi lên giường với trai trẻ 'tình một đêm' trước đám cưới, nào ngờ tôi chết điếng khi gặp lại anh ta trong chính lễ cưới của mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị A chia sẻ hoàn cảnh của mình và xin lời khuyên từ cộng đồng mạng: "Tôi có nên nói với bạn trai rằng người đã từng đi chơi và qua đêm với tôi chính là em trai của bạn trai không? Tôi bối rối không biết mình nên giả vờ như không biết cho đến cùng, hay nên nói hết mọi chuyện ra trước và tìm cách giải quyết tình hình.”

Cư dân mạng khi nghe câu chuyện đã bày tỏ sự ngạc nhiên, thốt lên rằng: “Chuyện tưởng chỉ thấy trong phim mà không ngờ lại xảy ra ngoài đời thực”, “Chuyện sẽ nghiêm trọng hơn nếu người em trai lên tiếng trước”, “Thật là một cú sốc lớn, tuy tôi không chắc chắn về kết quả nhưng tốt hơn nên để bạn trai biết và lựa chọn cách giải quyết.", “Bạn trai của bạn có quyền biết về chuyện này”.

Khóc hết nước mắt từ phiên tòa ly hôn đến nhà, vừa về tới nơi tôi chết đứng khi nhìn thấy người đàn ông quen thuộc hướng mắt về mình

Khóc hết nước mắt từ phiên tòa ly hôn đến nhà, vừa về tới nơi tôi chết đứng khi nhìn thấy người đàn ông quen thuộc hướng mắt về mình

Chỉ khi biết chồng ngoại tình tôi mới hiểu vì sao anh ậm ừ chuyện sinh một đứa con nữa với tôi. Khi tận mắt chứng kiến chồng phản bội mình, tôi mới vỡ òa ngỡ ngàng. Thay vì cảm thấy có lỗi, sợ tôi bỏ chồng thì anh lại đứng chắn trước nhân tình. Anh ta nói cô ta đang mang thai con trai của anh. Một cú đánh thẳng vào tim, tôi suy sụp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường