Tâm sự vợ bị người đàn ông rũ bỏ, tổn thương, nhiều năm quay lại, mỗi khi làm chuyện ấy lại thấy mình đau buốt khó tha thứ

Tâm sự 21/03/2023 14:21

Những người đàn bà ám ảnh nỗi đau đớn khi tha thứ cho những người chồng đã làm mình tổn thương như thế này.

Trước khi kết hôn, tôi là một người phụ nữ đầy kiêu hãnh và tự tin. Tôi đã nghĩ rằng nếu người đàn ông của mình phản bội thì tôi buông bỏ chẳng chút do dự. Nhưng rồi, khi tôi trở thành mẹ của 2 đứa con, tôi không thể nói bỏ là bỏ được. Và tôi đã tha thứ cho chồng ngoại tình dẫu rằng vết thương ấy khiến tôi nhức buốt mỗi ngày.

Tôi đã từng rất tin tưởng chồng mình. Người đàn ông mà tôi yêu đến 6 năm mới tiến đến hôn nhân. Công việc chúng tôi vững chãi, thu nhập khá, hai đứa con kháu khỉnh lần lượt ra đời. Tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ vô cùng hạnh phúc và may mắn. Trong khi bạn bè, đồng nghiệp thường buồn bã, than phiền về chồng thì chồng tôi lại luôn yêu thương và quan tâm vợ con hết mực.

Người ta thường nói: “Không có đàn ông chung thủy, chỉ có những kẻ chưa bị phát hiện ngoại tình”. Oái ăm thay, câu nói đó lại đúng với chồng tôi. Tôi vỗ ngực cho rằng chồng mình chung thủy, tự cho rằng mình may mắn là bởi vì chưa phát hiện ra bí mật mà chồng mình luôn che giấu. Anh ta có nhân tình, qua lại với nhau 2 năm trời mà tôi không hề biết. Thậm chí, anh ta đã thuê nhà riêng cho cô ta ở để tiện qua lại. Nhờ một người bạn nhìn thấy hai người đi với nhau mà nói cho tôi biết, nếu không tôi không biết sẽ bị chồng lừa dối đến bao giờ.

Tâm sự vợ bị người đàn ông rũ bỏ, tổn thương, nhiều năm quay lại, mỗi khi làm chuyện ấy lại thấy mình đau buốt khó tha thứ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi thú nhận tất cả. Và như bao nhiêu gã đàn ông ngoại tình khác khi bị phát hiện, anh ta viện ra rất nhiều lí do cho hành động tội lỗi của mình. Anh ta nói rằng do sinh lý mình quá mạnh mà tôi không đáp ứng được nên mới nuôi nhân tình bên ngoài. Anh ta thề thốt ra chỉ yêu mình tôi, không bao giờ có ý định bỏ tôi. Chồng càng giải thích, tôi càng đau lòng.

  Tôi đã sống trong những tháng ngày tồi tệ nhất cuộc đời. Mỗi ngày, chỉ mong ước mặt trời đừng mọc để bản thân đừng đối diện với sự thật quá đau đớn. Người đàn ông tôi yêu thương nhất giờ chỉ là kẻ tầm thường và tồi tệ. Nếu tôi chỉ có một mình, tôi chẳng tiếc gì kẻ bạc tình ấy mà kí vào lá đơn ly hôn. Nhưng tôi còn 2 đứa con, một đứa vào lớp 1, một đứa mới lên 3.

Chồng tôi biết rằng tôi thương con hơn mọi thứ trên đời nên dùng con cái để làm tôi yếu lòng. Anh đi làm về sớm, chơi với con, cưng nựng con. Nhìn hai đứa con vui vẻ, cười đùa bên ba mà lòng tôi như dao cứa. Dẫu phản bội vợ nhưng chồng tôi vẫn là người cha tốt. Tôi không nỡ chia cắt con với cha, không nỡ để con mình phải nếm trải nỗi đau chia lìa gia đình quá sớm. Và vì con, tôi gạt nước mắt tha thứ cho chồng.

Tâm sự vợ bị người đàn ông rũ bỏ, tổn thương, nhiều năm quay lại, mỗi khi làm chuyện ấy lại thấy mình đau buốt khó tha thứ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bề ngoài, tôi làm như đã quên hết mọi chuyện nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng rỉ máu vì chồng ngoại tình. Bận bịu công việc thì thôi nhưng mỗi lúc nghĩ lại tôi lại cảm giác như ngực mình bị tảng đá nặng đè chặt. Tôi đau cả những khoảnh khắc gia đình sum vầy, ngay cả lúc nằm cạnh chồng. Và tôi biết, nỗi đau này sẽ theo tôi đến cả cuộc đời.

Đi thắp nhang cho chồng, nhưng đến nơi lại thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, vội vã chạy theo, tôi nhận ra sự thật kinh hoàng phía sau người đàn ông lộ diện

Đi thắp nhang cho chồng, nhưng đến nơi lại thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, vội vã chạy theo, tôi nhận ra sự thật kinh hoàng phía sau người đàn ông lộ diện

Tôi không ngờ người phía sau ấy lại là nhân vật quen thuộc. Càng không ngờ mình đã phải chịu sự dối trá đau đớn.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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