Đi thắp nhang cho chồng, nhưng đến nơi lại thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, vội vã chạy theo, tôi nhận ra sự thật kinh hoàng phía sau người đàn ông lộ diện

Tâm sự 21/03/2023 13:19

Tôi không ngờ người phía sau ấy lại là nhân vật quen thuộc. Càng không ngờ mình đã phải chịu sự dối trá đau đớn.

Tôi lấy chồng đến nay là năm thứ 4. Trước đây, chồng tôi cờ bạc, nợ nần nhiều lắm. Cứ dăm bữa nửa tháng là chủ nợ lại kéo nhau đến đòi tiền. Đến nỗi nhà cửa có gì cầm cố là tôi đem bán hết. Tiền tôi làm ra bao nhiêu cũng bị nướng vào sới bạc của chồng. Nhiều lần, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng chồng tôi cứ vật nài xin tha thứ.

Đợt ấy chồng tôi đi sang nước ngoài làm việc. Vì chúng tôi không có tiền, lại nghe người ta khuyên lung tung nên anh không đi theo con đường xuất khẩu lao động chính ngạch. Chồng tôi bảo anh đi vài năm rồi về. Trả hết nợ, chúng tôi sẽ yên tâm làm ăn.

Đi thắp nhang cho chồng, nhưng đến nơi lại thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, vội vã chạy theo, tôi nhận ra sự thật kinh hoàng phía sau người đàn ông lộ diện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu chồng tôi thường xuyên gửi tiền về. Tôi và mẹ chồng cũng mừng, nghĩ anh đã chí thú làm ăn. Anh còn gọi về, hứa hẹn với tôi đủ kiểu. Vậy mà hai năm trước, tôi dần mất liên lạc với chồng. Hỏi những người bạn đi cùng, người thì nói chồng tôi đã về nước. Người lại bảo chồng tôi mất tích, không biết đang ở đâu.

Tôi thương chồng, muốn tìm hiểu nhưng anh đi làm không giấy tờ, thành ra chẳng biết phải nhờ cậy ai. Mẹ chồng tôi thì sốt ruột, một năm trước, bà đã lập bàn thờ và bát hương thờ vọng con trai. Kể từ đó, tôi vẫn thường sang nhà chồng thắp hương cho anh. Nhưng trong thâm tân, tôi vẫn hy vọng anh sẽ quay về và cùng tôi làm lại từ đầu.

Nhưng tất cả chỉ là lừa bịp. Hôm vừa rồi, tôi sang nhà chồng thắp hương cho anh. Lúc đi về, tôi phát hiện một người đang lén lút nhìn mình. Thấy tò mò không hiểu sao người đó lại theo dõi nhà chồng mình, tôi quyết định đi theo cái bóng ấy. Để rồi càng đi, tôi càng thấy kỳ lạ.

Đi thắp nhang cho chồng, nhưng đến nơi lại thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, vội vã chạy theo, tôi nhận ra sự thật kinh hoàng phía sau người đàn ông lộ diện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Anh ta dừng trước một căn nhà sang trọng. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng khi có người ra mở cửa, tôi nhìn thấy người đàn ông đó ôm hôn một người phụ nữ như vợ chồng. Theo dõi suốt mấy ngày, cuối cùng tôi cũng gặp cảnh anh ta ra ngoài. Nhưng điều khiến tôi không tin được, đó là chồng của tôi.

Anh đang sống cùng người khác một cách sung túc. Còn tôi, những năm qua vẫn còm cõi làm lụng trả nợ lô đề cho anh. Đến bây giờ, tôi càng thất vọng hơn khi mẹ chồng biết chuyện mà không hề tỏ ra bất ngờ, chắc chắn bà đã biết con trai mình còn sống nhưng lại cố tình giấu tôi. Có lẽ họ cố tình làm vậy để không phải trả nốt số tiền kia. Còn chồng tôi thì lén lút sống cùng người khác. Theo mọi người, bây giờ tôi có nên đòi lại tất cả những gì đáng thuộc về mình không?

 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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