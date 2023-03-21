Con dâu bất hiếu chê mẹ chồng ‘quê một cục’, bắt bà chăm sóc hơn 3 tháng ở cữ, phản ứng của mẹ chồng tội nghiệp khiến ai cũng ngạc nhiên

Tâm sự 21/03/2023 06:59

Ở với con dâu được 3 tháng nhưng con tỏ thái độ xấc xược, những câu nói khiến mẹ chồng vô cùng tủi hổ.

Năm nay tôi gần 60 tuổi. Nhà tôi ông nhà đã mất cách đây khoảng 20 năm. Cứ thế, tôi ở vậy nuôi 2 con khôn lớn. Con trai tôi đang làm một công ty truyền thông. Nó cũng có công ty truyền thông riêng của mình. Còn con gái tôi đang du học tại Trung Quốc.

Nhà neo người nên lúc nào tôi cũng mong con trai yêu đương và có bạn gái. Song chưa bao giờ tôi thấy con dẫn cô gái nào về nhà dù đã 30 tuổi. Nhiều lúc sốt ruột, tôi cũng nhờ người này người kia làm mai mối cho con. Nhưng con chẳng lần nào đồng ý đi coi mắt người khác nên con ế vẫn hoàn ế.

Năm con 32 tuổi, khi đã có trong tay một bốn bánh để đi làm và mua được 1 căn chung cư 70m giữa Hà Nội thì lúc này tôi mới thấy con yêu một cô gái. Vài lần con dẫn bạn gái về nhà, thấy 2 đứa quấn quýt với nhau tôi vui và hạnh phúc lắm. Nhất là con bé khá xinh đẹp, lại là nhân viên tư vấn của một công ty dược nên ăn nói rất có đầu có cuối. Tôi khá ưng cô gái con trai dẫn về.

Con dâu bất hiếu chê mẹ chồng ‘quê một cục’, bắt bà chăm sóc hơn 3 tháng ở cữ, phản ứng của mẹ chồng tội nghiệp khiến ai cũng ngạc nhiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một thời gian sau thì 2 đứa kết hôn với nhau. Ngày 2 đứa kết hôn, tôi đứng ra lo hết cho con mọi thứ. Sau cưới, các con ở lại Hà Nội để tiện làm ăn. Còn tôi vẫn thui thủi ở quê một mình. Lâu lâu cuối tuần, 2 con lại về nhà ăn và ngủ 1 đêm. Hôm sau 2 con lại lên thành phố.

Những lần con dâu về nhà chơi, tôi với con nói chuyện khá vui vẻ. Vì biết con đang tuổi ăn tuổi ngủ, nên tôi để các con tự nhiên thoải mái. Tôi chỉ cần làm mấy món ngon sẵn để 2 con dậy thưởng thức cùng đã vui rồi.

Có thời điểm, con trai đề nghị tôi lên thành phố để tiện dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho 2 con. Nhưng tôi phần vì không thích thành phố, phần vì muốn tránh ngay từ đầu chuyện mẹ chồng nàng dâu nên chưa đồng ý.

Là mẹ chồng nhưng tôi rất trẻ trung, thoải mái và hay bênh vực don dâu. Từ khi con dâu về làm dâu gia đình, tôi chưa soi mói hay dò xét cuộc sống của các con. Thậm chí, về kinh tế tôi cũng chưa bao giờ phải ngửa tay xin tiền con dâu, con trai cả.

Con dâu bất hiếu chê mẹ chồng ‘quê một cục’, bắt bà chăm sóc hơn 3 tháng ở cữ, phản ứng của mẹ chồng tội nghiệp khiến ai cũng ngạc nhiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho tới khi con dâu ốm nghén quá nặng phải nghỉ làm. Thương con dâu, tôi lên thành phố ở với 2 con để đỡ đần việc nhà, nấu nướng. Vì đã từng trải qua giai đoạn bầu bí nên tôi giành làm hết mọi việc. Tôi cũng hay chuyện trò trêu đùa với con dâu cho xóa dần khoảng cách. Ai đến chơi nhà cũng bảo tôi chiều và tâm lý với con dâu quá.

Ngày con dâu sinh cháu cho tới khi được 3 tháng. Tôi cứ ở bên cạnh con dâu cả ngày lẫn đên. Ngoài chăm con dâu, đêm đêm tôi lại súy chăm cháu cho dâu được ngủ nghỉ.

Cứ nghĩ tất cả mọi việc, con dâu sẽ cảm nhận được tình yêu thương của mẹ chồng. Vậy mà có ngờ đâu, trong mắt con dâu thành phố, suy nghĩ về mẹ chồng của nó lại khác đến vậy.

Đó là hôm tôi vừa tranh thủ đi chợ về nhà. Vừa lặng lẽ bước vào phòng khách mà thấy con dâu thì thầm với cô bạn đến chơi nhà:

Bạn của con dâu bảo: “Mẹ chồng bạn tốt thế, chả bù cho nhà tớ gì cả”.

“Nhưng tao đâu có thích bà ấy, quê một cục ra. Mà có khi cũng chả biết thương dâu, xót cháu thật lòng không vì khác máu tanh lòng cậu ạ. Thế nên cũng chưa rõ thế nào”.

Nghe con dâu nói vậy, tôi chết lặng. Nhưng tôi vẫn coi như chưa biết chuyện gì xảy ra.

Hôm qua, tôi bảo với con trai, con dâu là muốn về quê ở vì con dâu cũng đã ở cữ được 3 tháng nay. Nhưng vừa nói, con dâu đã thái độ:

“Con đã đưa tiền cho bà rồi thì bà phải có trách nhiệm chăm dâu,chăm cháu”.

Đến nước này thì tôi không nín nhịn nữa. Tôi giơ tay tát con dâu 1 cái như trời giáng rồi bảo thẳng mặt:

“Câm ngay, cô ăn nói hỗn láo như kẻ vô học. Cô bảo tôi là kẻ quê mùa, tôi đã làm ngơ rồi. Giờ lại nói thế kia khác gì tôi là ô sin cho cô. Nếu ông bà thông gia chưa dạy con được thì từ giờ, tôi sẽ dạy dỗ lại cô”.

Bị cái tát trời giáng của mẹ, con dâu hỗn lão khóc hết nước mắt. Con cũng mở miệng xin lỗi tôi vì đã quá lời. Còn tôi, tôi biết con dâu trẻ người non dạ nhưng buộc phải làm vậy vì không muốn con dâu dám trèo đầu cưỡi cổ cả mẹ chồng.

Chồng mất không kịp trăng trối, sau 5 năm làm xa nhà, chạy về đến nơi, mẹ chồng chỉ vào giữa nhà ‘Chồng con kia, lạy rồi khóc chồng đi con

Chồng mất không kịp trăng trối, sau 5 năm làm xa nhà, chạy về đến nơi, mẹ chồng chỉ vào giữa nhà ‘Chồng con kia, lạy rồi khóc chồng đi con

Tôi còn mong chờ cuộc hội ngộ sau 5 năm hạnh phúc. Nhưng nào ngờ đâu, lòng tôi xé ra quặn thắt, trái tim như vụn vỡ khi về đến nhà.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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