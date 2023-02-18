Đêm tân hôn mặn nồng trên giường, chồng bỗng thủ thỉ yêu cầu một việc 'sét đánh ngang tai', bắt tôi lựa chọn nghiệt ngã

Tâm sự 18/02/2023 05:25

Bố mẹ thấy tôi phân tích cũng có lý, hơn nữa vì tôi quá say mê Đạt, khăng khăng lấy anh bằng được nên cuối cùng ông bà cũng đành nhượng bộ.

Tôi là một người phụ nữ không quá tệ, điều kiện ngoại hình, công việc và gia đình đều ở mức tạm được. Cưới được một người đàn ông tốt tương xứng với mình là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi. Nhưng không hiểu tại sao cuối cùng tôi lại rơi vào lưới tình của Đạt - người chồng hiện tại.

Vợ trước của Đạt qua đời trong một tai nạn cách đó 3 năm, để lại cho anh 4 đứa con! Suốt mấy năm sau đó anh một mình gà trống nuôi con, chăm chỉ làm ăn, không sa đà vào chơi bời phóng túng. Tôi cảm phục tấm lòng và tình cảm mà Đạt dành cho những đứa con thiệt thòi của mình. Đạt cũng là người đàn ông rất tâm lý và chu đáo, đồng thời am hiểu phụ nữ. Một đứa con gái non kinh nghiệm tình trường như tôi dễ dàng bị Đạt xoay như chong chóng, sẵn sàng dâng hiến trái tim mình cho anh.

Khi tôi công khai yêu và muốn cưới Đạt làm chồng, bố mẹ tôi ngất lên ngất xuống. Ông bà bảo đàn ông có con riêng không phải chuyện gì quá to tát nhưng chỉ 1,2 đứa con là cùng. Đằng này Đạt này có hẳn 4 đứa con, 2 bé đầu là con trai hai, lần mang thai thứ ba có lẽ vợ chồng Đạt muốn sinh thêm 1 cô con gái nhưng cuối cùng lại là cặp sinh đôi 2 bé gái, thành ra mới vượt kế hoạch có hẳn 4 đứa con.

Tôi nói với bố mẹ rằng tuy Đạt đông con nhưng bản thân anh làm ra kinh tế, bố mẹ anh cũng rất có điều kiện. Hiện tại ông bà đứng ra nuôi nấng cả 4 đứa cháu, thuê hẳn 2 người giúp việc chăm sóc lũ trẻ. Tôi về làm vợ anh cũng không cần bận tâm đến việc chăm con riêng của chồng hay phải bỏ tiền ra nuôi con của anh. Bố mẹ thấy tôi phân tích cũng có lý, hơn nữa vì tôi quá say mê Đạt, khăng khăng lấy anh bằng được nên cuối cùng ông bà cũng đành nhượng bộ.

Đêm tân hôn mặn nồng trên giường, chồng bỗng thủ thỉ yêu cầu một việc 'sét đánh ngang tai', bắt tôi lựa chọn nghiệt ngã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn nhìn căn phòng tân hôn cầu kỳ và sang trọng mà Đạt và nhà chồng chuẩn bị, tôi thầm mãn nguyện và hạnh phúc. Các con của Đạt đã sớm đi ngủ dưới sự giám sát của ông bà nội và người giúp việc, không hề làm phiền đến đêm tân hôn của vợ chồng tôi. Đấy, mọi người cứ lo lắng cho tôi đúng là thừa. Gia đình Đạt đối xử tốt với tôi tốt thế này, lấy anh là sự lựa chọn đúng đắn đấy chứ!

Sau màn ân ái nồng nàn, tôi mệt mỏi định ngủ thiếp đi thì chồng nắm chặt bàn tay vợ rồi thủ thỉ một đề nghị khiến tôi không thể tin nổi: “Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện làm thủ thuật thắt ống dẫn trứng nhé. Anh định đi thắt ống dẫn tinh để em không phải chịu đau đớn nhưng đàn ông mà thắt thì sợ ảnh hưởng đến phong độ chuyện ấy, không như phụ nữ. Nên em đành là người chịu thiệt thòi vậy nhé?".

Tôi đờ đẫn hỏi anh tại sao phải triệt sản? Đạt cười đáp như thể chuyện tất nhiên phải vậy: "Chẳng triệt sản thì để làm gì hả em? Mình có 4 đứa con rồi, chăm sóc nuôi nấng chúng đã đủ mệt, anh không muốn đẻ thêm nữa đâu! Anh đã có 2 đứa con trai và 2 đứa con gái, thế là quá mãn nguyện và đầy đủ rồi!".

 

Tôi run rẩy hỏi anh vậy còn con chung của chúng tôi thì sao, anh không muốn sinh thêm ư? Đạt nói con của chúng tôi hay con của anh với vợ trước cũng đều là con anh cả, 4 đứa con là quá nhiều rồi anh sẽ không sinh thêm nữa. "Nhưng em muốn có đứa con do chính mình sinh ra", tôi cố vớt vát thuyết phục chồng thì anh nghiêm mặt bảo tôi rằng chính tôi đã hứa sẽ coi con anh như con đẻ. Vậy mà bây giờ tôi lại phân biệt con anh và con tôi?

Lúc bấy giờ tôi mới kinh hoàng nhận ra Đạt cưới tôi về nhưng chưa bao giờ có ý định sinh thêm con với tôi cả. Có thể Đạt không bắt tôi phải chịu trách nhiệm quá nhiều với con riêng của chồng nhưng thứ anh cần ở tôi cũng chỉ là vai trò một người vợ chứ không muốn cho tôi làm mẹ.

Tôi nài nỉ thêm nhưng Đạt khăng khăng từ chối. Anh bảo tôi chỉ được chọn 1 trong 2 phương án, nếu muốn làm vợ anh thì phải từ bỏ thiên chức làm mẹ. Còn nếu muốn sinh con thì hãy sinh với người đàn ông khác chứ không còn là vợ anh nữa. Nói xong anh lăn ra ngủ còn tôi cả đêm ấy thức trắng. Sự ích kỷ và độc ác của Đạt khiến tôi căm hận tới tận xương tủy. Tôi phải làm gì đây?

Thử lòng chồng của bạn thân vì được nhờ cậy, tôi tự đẩy đời mình vào 'ngõ cụt' chỉ sau một đêm

Thử lòng chồng của bạn thân vì được nhờ cậy, tôi tự đẩy đời mình vào 'ngõ cụt' chỉ sau một đêm

Người bạn thân nhờ thử lòng không còn là bạn trai nữa mà đã là chồng. Thấy tôi đắn đo, Vy cam đoan sẽ không oán trách hay giận hờn tôi dù kết quả có như thế nào. Thấy tội cho bạn, tôi nhận lời.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường