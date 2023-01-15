Đêm tân hôn đang rất hồi hộp thì chồng bất ngờ lôi ra tấm ảnh cũ cùng "lời thú tội" khiến tôi... phì cười

Tâm sự 15/01/2023 10:19

Đêm tân hôn, tôi bất ngờ khi Quân lấy ra một tấm ảnh đã cũ. Đó là ảnh tốt nghiệp cấp 3 của anh ấy. Và trong ảnh có một cô gái mặc áo croptop, đi "hiên ngang" với mái tóc cắt ngắn.

Tôi và Quân yêu nhau trong sự phản đối của mọi người. Quân thuộc kiểu người thư sinh "mặt búng ra sữa". Còn tôi bản tính mạnh mẽ, gan góc. Chúng tôi quen nhau trong một vụ tai nạn đột ngột.

Hôm đó, tôi đi hơi nhanh nên va vào xe ô tô của Quân. Cứ tưởng anh ấy sẽ la hét hoặc bắt đền, tôi không ngờ Quân nhìn tôi một lúc rồi xin số điện thoại để... dễ đòi bồi thường. Từ đó, anh ấy cứ lấy lý do chiếc xe mà hẹn gặp tôi. Hẹn hò vài lần thì nảy sinh tình cảm. Chỉ là tính cách anh hiền lành, chuẩn mực bao nhiêu thì tôi càng nổi loạn, cá tính bấy nhiêu.

Đêm tân hôn đang rất hồi hộp thì chồng bất ngờ lôi ra tấm ảnh cũ cùng 'lời thú tội' khiến tôi... phì cười - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật ra thì gia đình tôi phản đối chẳng phải vì tôi đâu. Vì thương Quân đấy. Bố tôi nhậu lai rai với con rể tương lai mà cứ chẹp miệng: "Thương mày thật Quân. Cưới nó về rồi thì mày chạy sao nổi. Nó học võ karatedo 7 năm rồi đó con ơi". Thật tình, tôi chẳng thấy ông bố nào lại đi "tố" con gái như bố tôi.

 

Và rồi chúng tôi vẫn cưới nhau. Mọi người hay nói: hai cực trái dấu thì hút nhau mà. Có lẽ do tính cách của chúng tôi trái ngược nên mới yêu nhau say đắm đến vậy.

Đêm tân hôn, tôi bất ngờ khi Quân lấy ra một tấm ảnh đã cũ. Đó là ảnh tốt nghiệp cấp 3 của anh ấy. Và trong ảnh có một cô gái mặc áo croptop, đi "hiên ngang" với mái tóc cắt ngắn. Vâng, đó chính là tôi. Cái cô bé ngổ ngáo, trời không sợ đất không sợ, sẵn sàng đánh nhau với đám con trai chỉ để bảo vệ một con chó nhỏ.

Đêm tân hôn đang rất hồi hộp thì chồng bất ngờ lôi ra tấm ảnh cũ cùng 'lời thú tội' khiến tôi... phì cười - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quân ôm lấy tôi, bảo yêu tôi từ lúc đó. Không hiểu sao anh lại ấn tượng mạnh mẽ với cá tính của tôi. Và rồi duyên số cho chúng tôi gặp lại nhau. Lúc gặp tôi, anh đã rất bất ngờ và càng tin tưởng vào sự sắp đặt của duyên phận.

Tôi cười to, ôm lấy chồng trong hạnh phúc. Xem ra, chúng tôi sinh ra là dành cho nhau rồi. Bây giờ, chúng tôi chỉ cần sống thật hạnh phúc cho thiên hạ phải ghen tị đỏ mắt thôi.

Đến thăm mẹ chồng cũ, nhìn di vật đặt trên ban thờ, tôi ngắm nghía cẩn thận mà nước mắt cứ chảy dài

Đến thăm mẹ chồng cũ, nhìn di vật đặt trên ban thờ, tôi ngắm nghía cẩn thận mà nước mắt cứ chảy dài

Lúc tôi đến nhà, bố mẹ chồng cũ đang dọn dẹp vườn tược bên ngoài cổng. Thấy tôi, họ sững sờ, mừng quýnh lên. Mẹ chồng cũ cứ nắm tay, vuốt mặt tôi mãi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 32 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả