Tôi không thể ngờ có 1 ngày lại nghe chồng kể chuyện lên giường với phụ nữ khác, mà người đó lại là vợ bạn thân anh ta.

Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2018, đến nay có một bé trai hơn 1 tuổi. Hồi đó, chồng tôi có công việc ở một cơ quan nhà nước khá ổn định. Còn tôi thì làm kế toán ở công ty nhỏ nên họ hàng nhà chồng thường chê bai tôi không xứng với chồng. Sau khi cưới tôi mới thả để có bầu nhưng mẹ chồng tôi vẫn suốt ngày ra rả là tôi úp sọt con trai bà. "Nó chửa thế rồi chẳng lẽ lại không cưới?", là câu mẹ chồng tôi thường xuyên nói và để tôi nghe thấy. Tôi bực tức và nói rõ với bà rằng tôi cưới hơn 1 tháng mới có bầu chứ không phải có bầu rồi mới bắt chồng cưới. Nghe vậy, mẹ chồng tôi chỉ ngơ ngác và nói: "Ơ kìa, mẹ có nói gì đâu." Chẳng lẽ tôi phải ghi âm lại để đối chất với bà.

Có một bà mẹ như vậy nên chồng tôi cũng chẳng khác gì, nói một đằng làm một nẻo, thấy gì bất lợi là cãi bay cãi biến, cãi như chém chả. Hồi mới cưới, chuyện ấy của vợ chồng tôi rất hòa hợp. Tuy nhiên, sau khi tôi có bầu, anh vẫn cố quan hệ nên tôi bị động thai một lần. Sau lần đó, chúng tôi kiêng hẳn chuyện ấy để bảo vệ cho em bé. Sau đó, chồng tôi lại dùng lời ngon tiếng ngọt để làm tôi xiêu lòng. Hơn nữa, lúc đó con gái tôi sắp chào đời. Tôi không muốn con sinh ra đã không có bố. Sau khi con tôi tròn 1 tuổi, chồng tôi bị đuổi khỏi cơ quan do có đợt tinh giảm biên chế. Anh đi lam ở một vài công ty nhưng đều sớm xin nghỉ vì nói môi trường làm việc không phù hợp.

Sau 6 tháng không tìm được việc, chồng bảo tôi rằng anh muốn hùn vốn cùng anh Hoàng- bạn thân của anh để mở một cửa hàng bán hải sản. Vợ chồng tôi và vợ chồng anh Hoàng môi bên góp 300 triệu, lời lãi chia đôi. Chồng tôi và anh Hoàng sẽ liên hệ thuê cửa hàng và tìm nguồn hàng. Đợi hết dịch, cửa hàng khai trương là vừa. Ảnh minh họa: Internet Thấy chồng quyết chí làm ăn, tôi dốc hết số của hồi môn cùng tiền tiết kiệm của tôi bấy lâu nay để đưa cho chồng. Bẵng đi một thời gian, tôi không thấy chồng ra cửa hàng nữa, tôi hỏi thì không thấy anh nói gì. Hôm đó, chồng mua cho tôi 1 hộp chân gà ngâm xả tắc mà tôi thích. Nhìn tôi ăn chiếc chân gà ngon lành, chẳng hiểu sao anh bật khóc nức nở, tôi hỏi mãi không chịu nói gì. Đến lúc tôi hứa sẽ tha thứ cho mọi điều mà anh đã làm thì chồng tôi mới chịu kể. Anh bảo sau khi góp vốn làm ăn chung, anh thấy Quỳnh- vợ của Hoàng cứ đong đưa, liếc mắt đưa tình với anh. Cô ta còn nhắn tin "thả thính", nói rằng đang cô đơn, chê bai Hoàng yếu sinh lý. Tối đó, anh uống say nên khi thấy Quỳnh váy áo lả lơi, rủ vào phòng ngủ để này nọ, anh không kiềm chế được mình nên đã lên giường với cô ta. Nào ngờ, sau khi xong xuôi mọi chuyện thì Hoàng ập đến bắt quả tang, ép anh phải nhượng 300 triệu tiền góp vốn nếu không sẽ đăng clip phòng the của 2 người lên mạng cho tất cả mọi người "rửa mắt". Nghe chồng kể chuyện, tôi cũng chỉ biết khóc theo. Tôi vừa trách chồng, lại vừa tiếc tiền. Tôi đi làm lương bèo bọt, kiếm bao giờ cho lại được số tiền 300 triệu đó đây. Bao nhiêu dự định sẽ ra ngoài ở riêng của chúng tôi từ trước giờ tiêu tan hết. Tôi căm hận chồng vì đã phản bội tôi, phản bội lòng tin của tôi. Giờ tôi không dám nói với ai chuyện này vì quá xấu hổ và nhục nhã. Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục tin chồng tôi nữa không?

Đồng nghiệp mới rủ đến nhà chơi, khi nhìn thấy chồng cô ấy khiến tôi run lẩy bẩy, chân không đứng vững được nữa Tôi vì tổn thương mối tình đầu nên chạy trốn đến một nơi xa để làm ăn sinh sống. Nhưng sau hơn 3 năm, mọi việc vẫn không như ý lại thương bố mẹ ở quê nhà nên tôi quyết định trở về sau khi mọi chuyện đã dần lui vào dĩ vãng. Tôi lập nghiệp ở thành phố, bố mẹ ở quê cách hơn 70km nên có thể tiện đi lại thăm nom.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-don-phat-hien-chong-len-giuong-voi-vo-ban-than-vua-ve-den-nha-de-viet-don-ly-hon-toi-lien-tha-thu-cho-anh-vi-dieu-nay-560286.html