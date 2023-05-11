Dắt người tình vào khách sạn, vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy vợ đứng bên kia đường, tưởng bị bắt gian ngoại tình nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi 'đứng hình'

Tâm sự 11/05/2023 05:27

Cô ấy không phải đến bắt gian tôi ngoại tình. Mà cô ấy đi cùng một người đàn ông khác trông cũng rất lịch lãm phong độ và giàu có.

Vợ tôi thì chẳng có điểm nào để chê, phải cái cô ấy nhiều lúc thiếu nữ tính mềm mại và không được ngọt ngào cho lắm. Chính vì thế mà tôi phải đi tìm điều đó ở những người phụ nữ khác bên ngoài. Nhờ thế cuộc sống mới đầy đủ hương vị. Tất nhiên tôi không bao giờ có ý định bỏ vợ bỏ con, chơi chán rồi lại về với vợ thôi.

Hôm đó tôi và người tình vừa từ khách sạn bước ra, sau khi cô ta đã vắt kiệt sức lực của tôi. Cô người tình này tôi mới quen được hơn tháng, chẳng những dễ thương mà còn có cái giọng ngọt hơn mía lùi. Không bù cho vợ tôi, quen thói làm sếp nên nói chuyện với chồng cũng mạnh mẽ và cứng rắn chẳng còn chút nữ tính nào.

Lúc trên giường cô ta thủ thỉ nói muốn một chiếc túi xách mới, giá cả đâu tầm chục triệu ấy. Tất nhiên tôi gật đầu ngay tắp lự, rời khỏi khách sạn định đưa cô ta đi mua túi luôn để chiều lòng người tình.

Ai ngờ đâu khi ngẩng mặt và nhìn sang bên kia đường thì tôi phải điêu đứng trước cảnh tượng trông thấy. Vợ tôi xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy màu vàng nổi bật cả một góc phố. Cô ấy không phải đến bắt gian tôi ngoại tình. Mà cô ấy đi cùng một người đàn ông khác trông cũng rất lịch lãm phong độ và giàu có.

Dắt người tình vào khách sạn, vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy vợ đứng bên kia đường, tưởng bị bắt gian ngoại tình nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi 'đứng hình' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta đang ga lăng mở cửa ô tô cho vợ tôi bước lên, hai người nhìn nhau cười đầy âu yếm và tình cảm. Còn một điều nữa khiến tôi càng căm hận, gã đàn ông kia không quá xa lạ với tôi. Gã ta chính là Tuấn - một người bạn thời đại học của tôi!

Do công việc và cuộc sống không mấy liên quan nên tôi và Tuấn không chơi bời qua lại. Nói thẳng ra Tuấn là người ở thế giới khác, thành đạt và giàu có. Còn tôi chỉ là người làm công ăn lương bình thường.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng tôi lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tôi quẳng cô người tình bé nhỏ lại sau đầu, lao như tên bắn đến chiếc ô tô chuẩn bị lăn bánh kia. Gào lên với vợ rằng tại sao lại cắm sừng lên đầu tôi. Cô ấy là phụ nữ, làm vợ làm mẹ rồi mà lại có thể cư xử nhố nhăng, lăng loàn như thế sao?

- Anh quên là từ khá lâu rồi chúng ta không còn chung giường nữa à. Đối với tôi thì cuộc hôn nhân với anh đã chấm dứt rồi. Còn một số vấn đề liên quan đến tài sản và con cái tôi đang thu xếp chưa xong nên mới chưa đưa đơn ly hôn cho anh. Nếu anh muốn thì tôi có thể đẩy nhanh tiến độ, lập tức nộp đơn. Anh nên quay về với cô người tình đang đợi anh kia thì hơn, đừng phí thời gian ở chỗ tôi làm gì!

Vợ tôi đáp lời xong thì Tuấn cũng gật đầu với tôi một cái rồi khởi động xe phóng vụt đi. Để lại tôi ngã bệt trên đường đông người qua lại.

Sau hôm đó tôi mới biết, vợ tôi quen Tuấn qua một lần tôi dẫn cô ấy đi họp lớp đại học của mình. Chẳng hiểu họ bắt chuyện với nhau lúc nào, trò chuyện tâm đầu ý hợp rồi trao đổi phương thức liên lạc.

Dắt người tình vào khách sạn, vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy vợ đứng bên kia đường, tưởng bị bắt gian ngoại tình nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi 'đứng hình' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi hiện là trưởng phòng của một công ty truyền thông, xinh đẹp năng động và giỏi giang. Chẳng biết mối quan hệ giữa hai kẻ ấy đến mức nào rồi nhưng nhìn vẻ nịnh nọt lấy lòng của Tuấn thì biết vợ tôi được anh ta rất cưng chiều.

Tôi và vợ đều có xuất phát điểm như nhau nhưng sau 7 năm hôn nhân thì tôi vẫn giậm chân tại chỗ còn cô ấy đã đạt được thành tựu đáng nể. Trong khi đó cô ấy còn sinh 1 đứa con, lo lắng cho con nhỏ. Vị trí xã hội và thu nhập của tôi thua kém vợ rất nhiều. Một mặt tôi chê cô ấy thiếu nữ tính nhưng chủ yếu là do sự tự ti trong lòng. Tôi muốn tìm đến những người phụ nữ yếu đuối dịu dàng khác để lấy lại phong độ đàn ông cho mình.

Chuyện đã đến nước này, tôi biết mình không thể giữ được vợ nữa. Ánh mắt kiên quyết của cô ấy trước khi chiếc ô tô phóng vụt đi khiến tôi vẫn thấy run rẩy sợ hãi. Tôi đã sai lầm rồi. Vợ không chê tôi kém cỏi thì thôi… Ở đâu có bán thuốc chữa hối hận không để tôi đến mua, dù phải trả bất cứ giá nào cũng được!

Đi làm về, tôi ngã khuỵ khi thấy vợ đang ‘ân ái’ với trai lạ, khi bị phát hiện cả hai còn làm một hành động khiến tôi ám ảnh cả đời

Đi làm về, tôi ngã khuỵ khi thấy vợ đang ‘ân ái’ với trai lạ, khi bị phát hiện cả hai còn làm một hành động khiến tôi ám ảnh cả đời

Khi biết tôi phát hiện ra là họ đang ngoại tình, vợ tôi và người tình đã làm ra một hành động khiến tôi ngất xỉu tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm