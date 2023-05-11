Hôm đó tôi và người tình vừa từ khách sạn bước ra, sau khi cô ta đã vắt kiệt sức lực của tôi. Cô người tình này tôi mới quen được hơn tháng, chẳng những dễ thương mà còn có cái giọng ngọt hơn mía lùi. Không bù cho vợ tôi, quen thói làm sếp nên nói chuyện với chồng cũng mạnh mẽ và cứng rắn chẳng còn chút nữ tính nào.

Vợ tôi thì chẳng có điểm nào để chê, phải cái cô ấy nhiều lúc thiếu nữ tính mềm mại và không được ngọt ngào cho lắm. Chính vì thế mà tôi phải đi tìm điều đó ở những người phụ nữ khác bên ngoài. Nhờ thế cuộc sống mới đầy đủ hương vị. Tất nhiên tôi không bao giờ có ý định bỏ vợ bỏ con, chơi chán rồi lại về với vợ thôi.

Ai ngờ đâu khi ngẩng mặt và nhìn sang bên kia đường thì tôi phải điêu đứng trước cảnh tượng trông thấy. Vợ tôi xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy màu vàng nổi bật cả một góc phố. Cô ấy không phải đến bắt gian tôi ngoại tình. Mà cô ấy đi cùng một người đàn ông khác trông cũng rất lịch lãm phong độ và giàu có.

Lúc trên giường cô ta thủ thỉ nói muốn một chiếc túi xách mới, giá cả đâu tầm chục triệu ấy. Tất nhiên tôi gật đầu ngay tắp lự, rời khỏi khách sạn định đưa cô ta đi mua túi luôn để chiều lòng người tình.

Ảnh minh họa: Internet

Anh ta đang ga lăng mở cửa ô tô cho vợ tôi bước lên, hai người nhìn nhau cười đầy âu yếm và tình cảm. Còn một điều nữa khiến tôi càng căm hận, gã đàn ông kia không quá xa lạ với tôi. Gã ta chính là Tuấn - một người bạn thời đại học của tôi!

Do công việc và cuộc sống không mấy liên quan nên tôi và Tuấn không chơi bời qua lại. Nói thẳng ra Tuấn là người ở thế giới khác, thành đạt và giàu có. Còn tôi chỉ là người làm công ăn lương bình thường.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng tôi lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tôi quẳng cô người tình bé nhỏ lại sau đầu, lao như tên bắn đến chiếc ô tô chuẩn bị lăn bánh kia. Gào lên với vợ rằng tại sao lại cắm sừng lên đầu tôi. Cô ấy là phụ nữ, làm vợ làm mẹ rồi mà lại có thể cư xử nhố nhăng, lăng loàn như thế sao?

- Anh quên là từ khá lâu rồi chúng ta không còn chung giường nữa à. Đối với tôi thì cuộc hôn nhân với anh đã chấm dứt rồi. Còn một số vấn đề liên quan đến tài sản và con cái tôi đang thu xếp chưa xong nên mới chưa đưa đơn ly hôn cho anh. Nếu anh muốn thì tôi có thể đẩy nhanh tiến độ, lập tức nộp đơn. Anh nên quay về với cô người tình đang đợi anh kia thì hơn, đừng phí thời gian ở chỗ tôi làm gì!

Vợ tôi đáp lời xong thì Tuấn cũng gật đầu với tôi một cái rồi khởi động xe phóng vụt đi. Để lại tôi ngã bệt trên đường đông người qua lại.

Sau hôm đó tôi mới biết, vợ tôi quen Tuấn qua một lần tôi dẫn cô ấy đi họp lớp đại học của mình. Chẳng hiểu họ bắt chuyện với nhau lúc nào, trò chuyện tâm đầu ý hợp rồi trao đổi phương thức liên lạc.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi hiện là trưởng phòng của một công ty truyền thông, xinh đẹp năng động và giỏi giang. Chẳng biết mối quan hệ giữa hai kẻ ấy đến mức nào rồi nhưng nhìn vẻ nịnh nọt lấy lòng của Tuấn thì biết vợ tôi được anh ta rất cưng chiều.

Tôi và vợ đều có xuất phát điểm như nhau nhưng sau 7 năm hôn nhân thì tôi vẫn giậm chân tại chỗ còn cô ấy đã đạt được thành tựu đáng nể. Trong khi đó cô ấy còn sinh 1 đứa con, lo lắng cho con nhỏ. Vị trí xã hội và thu nhập của tôi thua kém vợ rất nhiều. Một mặt tôi chê cô ấy thiếu nữ tính nhưng chủ yếu là do sự tự ti trong lòng. Tôi muốn tìm đến những người phụ nữ yếu đuối dịu dàng khác để lấy lại phong độ đàn ông cho mình.

Chuyện đã đến nước này, tôi biết mình không thể giữ được vợ nữa. Ánh mắt kiên quyết của cô ấy trước khi chiếc ô tô phóng vụt đi khiến tôi vẫn thấy run rẩy sợ hãi. Tôi đã sai lầm rồi. Vợ không chê tôi kém cỏi thì thôi… Ở đâu có bán thuốc chữa hối hận không để tôi đến mua, dù phải trả bất cứ giá nào cũng được!