Nếu cô nàng thật sự không còn yêu bạn nữa, ít nhiều cô ấy sẽ cư xử lạ lùng. Thông thường, các cặp đôi bình thường sẽ trò chuyện trước khi đi ngủ để tăng cường mối quan hệ giữa họ với nhau. Có thể họ sẽ nói điều gì đó ngọt ngào, sẽ nói về điều gì đó thú vị. Những chuyện xảy ra trong cuộc sống, nếu người phụ nữ của bạn không yêu bạn, chẳng mấy chốc cô ấy sẽ giả vờ ngủ, không còn cảm giác thân thuộc như thường ngày. Nếu một lần, hai ba lần có thể hiểu được, nhưng thường xuyên thì cô ấy thực sự không còn yêu bạn nữa và khả năng đã có người khác ở bên ngoài. Nếu vợ chồng bình thường không giao tiếp, nằm chung giường sẽ cảm thấy khó xử, đối với tình huống như vậy, đàn ông nên chú ý lên.

Dấu hiệu nhận thấy ở phụ nữ ngoại tình là dành nhiều thời gian ra ngoài hơn trước. Nếu như trước đây bạn đời chủ yếu ở nhà và chăm sóc gia đình thì khi có mối quan hệ khác, cô ấy sẽ ít ở nhà hơn và dành nhiều thời gian để gặp gỡ, vui chơi cùng với bạn bè, nhất là ‘người ấy’.

Thực tế, dù đã kết hôn, cả hai vẫn nên có không gian riêng và tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lơ là nếu vợ dành quá nhiều thời gian ở bên ngoài. Phụ nữ ngoại tình luôn tìm lý do để ra ngoài. Ban đầu, họ có thể lấy lý do là gặp gỡ bạn bè, tăng ca, gặp gỡ đối tác, khách hàng hoặc đi mua sắm.

Cho đến khi cô ấy có ‘một nửa’ bên ngoài thì tần suất đi ra ngoài dày đặc đến mức bất thường. Nếu nhận thấy các dấu hiệu này, bạn nên cẩn thận để ý đến vợ mình nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Có mùi hương lạ trên người

Phụ nữ ngoại tình thường có mùi hương lạ trên cơ thể (thường là mùi nước hoa của nhân tình). Ngoài nước hoa, cơ thể của cô ấy cũng có thể có mùi rượu hoặc thuốc lá. Đây được cho là một trong những cách đơn giản giúp nhận biết phụ nữ ngoại tình.

Nếu nhận thấy vợ có mùi hương lạ, bạn có thể đặt câu hỏi về sự thay đổi này. Trong trường hợp vợ của bạn không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng, việc nghi ngờ bạn đời không chung thủy là hoàn toàn có căn cứ. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, bạn nên quan sát thêm và tránh quy chụp khi chưa đủ bằng chứng.