3 cách 'YÊU' khiến chàng ‘ĐÊ MÊ’, cách thứ nhất chỉ có chuẩn nhé các nàng

Chuyện thầm kín 06/05/2023 16:18

Muốn chuyện ấy không nguội lạnh, phụ nữ cần biết cách khiến chồng say đắm. Hãy bỏ túi ngay 3 bí quyết này để lúc nào lâm trận chồng cũng ‘khóc thét’.

Hôn môi

Hôn môi là cách làm cho chàng rạo rực không thể thiếu trong màn dạo đầu. Sau đó tiến gần lại bên chàng, trao cho chàng những nụ hôn nồng nhiệt. Ban đầu bạn chỉ nên nhử chàng bằng những nụ hôn nhẹ ngoài môi. Sau đó thực hiện những nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt. Chỉ hôn ở môi không thì chưa đủ sau đó tiến đến tai, là vị trí gây kích thích ở đàn ông. Vì ở vành tay có rất nhiều dây thần kinh, nên vô cùng nhạy cảm. Sau đó từ từ liếm từ trên ngực xuống dưới lỗ rốn của chàng. Chắc chắn bạn sẽ khiến chàng phát ngất vì màn dạo đầu ướt át và nồng nhiệt.

3 cách 'YÊU' khiến chàng ‘ĐÊ MÊ’, cách thứ nhất chỉ có chuẩn nhé các nàng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet

Thử một chút thô bạo

Trong chuyện ấy nếu bạn cứ giữ mãi một kiểu quan hệ sẽ gây ra nhàm chán. Vì thế, hãy thử nhiều phương pháp mới, đặc biệt đối với những người đàn ông mạnh mẽ, cá tính thích những điều mới mẻ. Bạn có thể thử qua kiểu dễ thương, nữ quyền hoặc sử dụng một vài độc tác thô bạo để khơi dậy dục vọng trong chàng. Nên sử dụng những phụ kiện như khăn tay để cột tay lại hoặc một cái roi mềm để đánh nhẹ vào hông. Chắc chắn chàng sẽ nể phục vì những kỹ năng tuyệt đỉnh của bạn. Đây cũng là một cách làm tình cho chàng sướng mà bạn nên thử.

Kích thích suy nghĩ

3 cách 'YÊU' khiến chàng ‘ĐÊ MÊ’, cách thứ nhất chỉ có chuẩn nhé các nàng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa: Internet

Không phải lúc nào hành động cũng mang đến thành quả tốt, bạn chỉ cần dùng những lời nói mang tính gợi tình cũng khiến chàng phải cương cứng. Bạn chỉ cần nói thỏ thẻ bên tai chàng bằng những lợi gợi dục có một chút tục tĩu, nhưng đừng sử dụng quá đà. Làm điều này thôi cũng đã khiến chàng muốn được cùng bạn có những giây phút rực cháy. Hãy thử kích thích chàng những lúc chỉ có hai người để cuộc mây mưa thêm phần thú vị bạn nhé!

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