'Chuyện ấy' cũng cần phải có huấn luyện viên...

Giữa đại dịch Covid-19, chuyện ấy giống như một "liều thuốc giải độc cho sự cô lập, không chắc chắn và đau buồn mà chúng ta đã cảm thấy trong năm qua", huấn luyện viên chuyện ấy Sara Tang ở Hong Kong cho biết.

Huấn luyện viên chuyện ấy Sara Tang hiện đang điều hành blog Sarasense và tổ chức podcast nổi tiếng về chuyện ấy "Better in Bed". Cụ thể, cô thường có những cuộc trò chuyện thẳng thắn, thân mật về chuyện ấy và cách bình thường hóa nó trong cuộc sống. Ngoài ra, cô cũng điều hành các hội thảo và các buổi huấn luyện chuyện chuyện ấy riêng tại Asaya, trung tâm chăm sóc sức khỏe trong khách sạn Rosewood ở Tsim Sha Tsui.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi làm chuyện ấy, chúng ta giải phóng các hormone như là endorphin, dopamine và serotonin. Những hormone này mang lại cảm giác hưng phấn cho chúng ta. Cô Tang chia sẻ: "Khi chúng tôi quan hệ chuyện ấy, các chất hóa học tạo cảm giác dễ chịu sẽ được giải phóng vào cơ thể chúng tôi. Đó là một cách tuyệt vời để giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, sức khỏe tim mạch và giảm huyết áp".

Đối với người già cũng không nên coi quan hệ chuyện ấy là vượt quá giới hạn. Những lợi ích sức khỏe của quan hệ chuyện ấy, bao gồm tăng cường khả năng nhận thức, áp dụng cho cả người già và trẻ.

Chuyện ấy là "một cuộc hành trình"

Sẽ có hại nếu coi chuyện ấy là một hành động phải kết thúc khi đạt cực khoái. Cô Tang giải thích: "Đó là một quan niệm sai lầm lớn rằng chuyện ấy phải có mục tiêu và theo mục tiêu, ý tôi là chúng ta phải đạt cực khoái. Điều đó tạo thêm áp lực, tước đi sự thích thú. Chuyện ấy vẫn còn tương đối cấm kỵ, chúng ta không thể làm sáng tỏ những lầm tưởng và quan niệm sai lầm này".

Do đó, cô nhận thấy rằng khi khách hàng nam quá tập trung vào mục tiêu cuối cùng, họ sẽ cảm thấy lo lắng. Điều này thường dẫn đến các vấn đề về cương cứng, và xuất tinh sớm hoặc chậm. Cô Tang cho hay: "Điều thực sự quan trọng là chúng tôi phải mở rộng định nghĩa về chuyện ấy, bởi vì có rất nhiều cách để đạt được khoái cảm mà không chỉ cần đến… cực khoái". Vì vậy, cô ấy khuyến nghị xem chuyện ấy là một cuộc hành trình chứ không phải là điểm đến cuối cùng.

Chuyện ấy giúp phát triển các mối quan hệ - Ảnh: SCMP

Hãy nói về chuyện ấy

Cô Tang cho biết: "Có nhiều cách để được giáo dục nhiều hơn về chuyện ấy. Bạn có thể nói chuyện với bạn bè của mình và học hỏi kinh nghiệm của nhau. Thông thường, bạn nhận ra những người khác có cùng cảm xúc và trải nghiệm, và bạn cảm thấy ít bị cô lập hơn".

Ngoài ra, có rất nhiều thông tin trực tuyến, nhưng Tang nói rằng bạn nên luôn xem xét nguồn như đọc hoặc nghe từ các chuyên gia được chứng nhận là một cách tốt để tìm hiểu thêm về chuyện ấy.

Chuyện ấy giúp phát triển các mối quan hệ

Không phải chỉ có chuyện ấy làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Quan hệ chuyện ấy tốt thường tỷ lệ thuận với sự hài lòng trong mối quan hệ, nhưng chuyện ấy không tốt có thể gây ra rạn nứt giữa các mối quan hệ. Cơ thể của bạn sẽ không ham muốn điều gì đó không cảm thấy tốt, căng thẳng và giảm ham muốn thường dẫn đến "hội chứng bạn cùng phòng", trong đó các cặp đôi lâu năm có thể vẫn yêu nhau nhưng giống như bạn thân hơn là bạn đời.

"Nếu hai bạn đang có một cuộc ân ái viên mãn, thì điều này sẽ giúp giữ hai bạn gần nhau hơn như một cặp vợ chồng vì đó là hình thức thân mật tối thượng", Tang cho biết.

Tang thường cân não với các cặp đôi để tìm ra điều gì có thể giúp cuộc ân ái tốt hơn. Cuối cùng, tất cả đều quay trở lại việc cởi mở nói chuyện về chuyện ấy với đối phương của bạn và trao đổi những mong muốn của bạn.

Khi nói về chuyện ấy, chúng ta cần cởi mở hơn - Ảnh: SCMP

Chuyện ấy một mình có thể bổ ích như quan hệ với bạn tình

Nhiều lợi ích sức khỏe củachuyện ấy có thể chỉ đến từ việc đạt cực khoái mà bạn có thể đạt được thông qua việc tự kích thích. Tang cho biết, cách tốt nhất để đạt được thỏa mãn khi làm tình với người khác là hiểu rõ cơ thể bạn hoạt động như thế nào và cách bạn tìm thấy khoái cảm như thế nào. Đồng thời, cô cho biết thêm rằng mong muốn và nhu cầu của bạn cũng có thể thay đổi theo thời gian.